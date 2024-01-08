Pas de licence pour Bellinzone ++ Six renforts pour la Nati

Pas de licence pour Bellinzone Le club de Bellinzone et ses joueurs (ici Michael Goncalves) traversent des moments difficiles. Image: KEYSTONE/TI-PRESS Lanterne rouge de Challenge League (ChL), Bellinzone n'a pas obtenu de licence en 1re instance pour continuer à évoluer à ce niveau la saison prochaine.

Les 21 autres clubs de Super League et de ChL ont en revanche reçu leur sésame.

La Swiss Football League (SFL) avance lundi des raisons financières pour expliquer son refus concernant Bellinzone. Le club tessinois avait déjà été menacé en décembre dernier de se voir retirer sa licence pour la saison en cours, faute d'avoir transmis les documents requis. L'instance de recours lui avait cependant permis de poursuivre l'exercice.

La SFL a bouclé l'examen de 26 dossiers. En plus des 22 formations des deux premières divisions, les clubs de Promotion League de Kriens, Brühl et Bienne ont également transmis le leur en vue d'une éventuelle promotion. Schaffhouse, finalement, a retiré sa candidature.



Six renforts et trois évictions pour l'équipe de Suisse Le gardien de Genève-Servette Stéphane Charlin a été convoqué par Jan Cadieux. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Six nouveaux joueurs rejoignent l'équipe de Suisse pour la deuxième semaine de préparation en vue du Mondial à domicile en mai. Parmi eux figure le gardien de Genève-Servette Stéphane Charlin.

Le sélectionneur Jan Cadieux a convoqué, outre Charlin, trois autres joueurs du GSHC, les défenseurs Tim Berni, Giancarlo Chanton et Simon Le Coultre. S'y ajoutent les attaquants des Zurich Lions Sven Andrighetto et Nicolas Bächler.

Andrighetto s'était blessé pendant les play-off mais se remet progressivement, via un entraînement réduit et une préparation individuelle. Il n'est cependant pas prévu qu'il soit aligné pour les deux matches contre la Hongrie à Bienne, jeudi et vendredi. D'autres renforts seront annoncés ultérieurement.

Jan Cadieux a en revanche écarté du cadre le gardien Ludovic Waeber et les défenseurs Rodwin Dionicio et Dario Wüthrich



Tampa Bay surpris par Montréal pour son entrée en play-off Les Montréalais Jakub Dobes (75) et Jayden Struble (47) célèbrent le but de la victoire inscrit en prolongation par Juraj Slafkovsky. Image: KEYSTONE/AP/Chris O'Meara Le Lightning de Tampa Bay du défenseur biennois Janis Moser s'est incliné 4-3 ap chez lui contre les Canadiens de Montréal pour son entrée dans les play-off de NHL. Juraj Slafkovsky, auteur d'un tour du chapeau comme disent les Québécois (hat-trick), a été le héros du match avec son but décisif après 1'22 dans la prolongation.

Pour la petite histoire, le Slovaque est devenu le troisième joueur de l’histoire de Montréal à compléter son tour du chapeau en prolongation après Éric Desjardins en 1993 et Gerry Plamondon en 1949.

Moser a obtenu 22 minutes de temps de jeu (bilan de -1) pour ce qui constituait le sixième match de sa carrière en play-off.

A l'Ouest, opposés à l'Avalanche du Colorado qui avait dominé la saison régulière, les Los Angeles Kings de Kevin Fiala (convalescent et pas convoqué) se sont inclinés 2-1 à l'extérieur.

Les Vegas Golden Knights, qui ont évolué sans le portier bernois Akira Schmid, se sont imposés 4-2 chez eux contre Utah Mammoth. Carter Hart avait été retenu pour garder la cage des Knights et Adin Hill choisi comme remplaçant.



Wembanyama réussit sa première en play-off avec 35 points Victor Wembanyama a parfaitement réussi sa grande première en play-off avec San Antonio. Image: KEYSTONE/AP/Eric Gay Une grande première réussie en play-offs: Victor Wembanyama, avec 35 points, a largement contribué au succès des San Antonio Spurs 111-98 contre les Portland Trail Blazers dimanche à domicile.

Le phénomène français de 22 ans vient de franchir une nouvelle étape de sa carrière, comme d'habitude à grandes enjambées, avec une entrée fracassante dans le nouveau monde des phases finales, conclue par 35 points, 5 rebonds, 2 contres, et une domination quasi totale.

Après une première saison réussie (rookie de l'année) mais chiche en victoires (22, pour 60 défaites), une deuxième bien lancée (première sélection au All-Star Game), mais terminée dès février avec une thrombose veineuse, "Wemby" a intégré lors de ce troisième exercice le cercle des meilleurs joueurs de la ligue nord-américaine au coeur d'un collectif aux progrès fulgurants.

Pour sa première rencontre de phase finale à l'occasion de ce 1er tour des play-off, contre Portland, Wembanyama a attaqué à fond une partie au tempo élevé.

Avec une énergie de tous les instants, il a fait plaisir à son public, avide de le voir reprendre le flambeau d'une franchise cinq fois titrée. Il a notamment marqué à mi-distance sur le côté avec la planche, le tir signature du glorieux Tim Duncan, qui a pu apprécier en tribunes.

Portland a résisté grâce à une grande performance de Deni Avdija (30 points, 10 rebonds, 5 passes), et défiera de nouveau les Spurs mardi à San Antonio.

OKC facile Plus tôt dans la journée, les Detroit Pistons ont été surpris à domicile par le Magic d'Orlando 112-101.

Pourtant à la tête du meilleur bilan de la conférence Est, les Pistons ont subi une leçon d'intensité par le Magic, sorti des barrages vendredi après plusieurs semaines moribondes.

Cade Cunningham a tout tenté (39 points), mais Paolo Banchero (23 points) a mené un cinq majeur complet à 16 points ou plus.

Les autres favoris ont assuré avec la manière.

Le Thunder d'Oklahoma City, champion en titre, a éteint les Phoenix Suns, écrasés 119-84.

OKC a appliqué sa recette habituelle avec une défense de fer et Shai Gilgeous-Alexander pour mener l'offensive (25 points).

Les Boston Celtics se sont baladés contre les Philadelphia 76ers 123-91, dans le sillage de leur duo Jayson Tatum (25 points, 11 rebonds, 7 passes) et Jaylen Brown (26 points).



Paris manque l'occasion de prendre le large Gonçalo Ramos (en bleu) et le PSG se sont montrés trop imprécis face à un OL chirurgical. Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena Le Paris Saint-Germain a mal digéré sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions. Les hommes de Luis Enrique ont été vaincus 2-1 au Parc des Princes par l'Olympique Lyonnais.

Sans plusieurs cadres laissés au repos - Marquinhos, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia n'ont pas débuté - le PSG a été surpris dans les vingt premières minutes. L'ouverture du score d'Endrick est tombée dès la 6e, avant que le Brésilien prêté par le Real Madrid ne s'illustre encore sur un contre éclair en envoyant Afonso Moreira sur orbite (18e).

En manque de confiance et de temps de jeu, Gonçalo Ramos a ensuite raté un pénalty (33e). Les entrées de Dembélé et Kvaratskhelia à l'heure de jeu n'ont pas permis aux locaux de recoller au score, malgré la réduction du score du Géorgien dans les arrêts de jeu.

Paris manque donc l'occasion de prendre le large devant son dauphin, le RC Lens, qui compte un point de retard et un match de plus. Les deux équipes se retrouveront le 13 mai prochain, pour leur avant-dernier match en championnat.



Le SLO condamne les incidents survenus après sa demi-finale Certains supporters des Sauterelles s'en sont pris à leurs joueurs et aux infrastructures de la Pontaise, à la suite de leur élimination en demi-finale de la Coupe de Suisse samedi. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Le Stade Lausanne-Ouchy a réagi à la suite des incidents survenus après sa demi-finale de Coupe de Suisse. Dans un communiqué, le club vaudois dénonce le comportement de certains supporters de GC.

"Alors que cette rencontre devait être une fête du football, réunissant familles, enfants et passionnés, des comportements graves et inacceptables ont été constatés de la part de certains groupes de supporters du Grasshopper Club Zürich", déplore le SLO.

Les Stadistes confirment notamment "la mise en danger de spectateurs, des tentatives d'intrusion, des dégradations matérielles importantes, des bâches incendiées, des sièges brûlés et détruits, ainsi que des vols, notamment des caisses de buvettes.

Le Stade Lausanne-Ouchy condamne ces "agissements totalement inacceptables" et affirme que le club "collaborera pleinement avec les autorités compétentes afin que toute la lumière soit faite sur ces incidents, que les auteurs soient identifiés et que les responsabilités soient établies."



Un 35e titre pour le Bayern Munich Le Bayern s'est assuré un 35e titre de champion d'Allemagne. Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Le Bayern Munich a remporté le 35e titre de champion d'Allemagne de son histoire, après son succès contre Stuttgart (4-2) dimanche, lors de la 30e journée.

Avec 79 points au compteur, les Munichois sont désormais hors d'atteinte du Borusssia Dortmund (64) à quatre journées de la fin de la saison.

Après avoir concédé l'ouverture du score, le Bayern a renversé la rencontre en l'espace de six minutes, entre la 31e et la 37e. En seconde période, Harry Kane a inscrit son 32e but en Bundesliga cette saison (le 51e toutes compétitions confondues).

Avec 109 buts inscrits en 30 matches de championnat, les coéquipiers de Manuel Neuer ont déjà amélioré le vieux record de 1971/72, que le Bayern de Gerd Müller avait établi à 101.

Les Munichois sont encore engagés sur deux autres tableaux, avec une demi-finale de Coupe d'Allemagne à disputer mercredi sur la pelouse du Bayer Leverkusen et une double confrontation en demies de Ligue des champions contre le Paris SG.



Manchester City toujours en vie malgré... Donnarumma Erling Haaland a délivré tout un stade avec son but pour le 2-1. Image: KEYSTONE/AP/Dave Thompson Malgré une bourde incroyable de Gianluigi Donnarumma, Manchester City est plus que jamais en vie dans la course au titre. Les Mancuniens ont battu Arsenal 2-1 dans un match capital.

Acquis sur des réussites de Rayan Cherki (16e) et d'Erling Haaland (65e), ce succès permet à City de revenir à 3 points des Londoniens. Mais Manchester accuse un match de retard. Autant dire que la succession de Liverpool se jouera sur un rien, sur un point peut-être ou sur un but. Pour l’instant, la différence de buts est favorable à Arsenal (+37 contre +36).

Manchester City a eu l’immense mérite de se relever après l’erreur de Donnarumma. Quelques secondes après le bijou de Cherki pour le 1-0, le portier italien dégageait sur Kai Havert, venu au pressing. Même si son jeu au pied n’a jamais été sa force, commettre une telle bévue dans un tel match à quelque chose de tragique.

Même s’ils ont touché à deux reprises les poteaux de Donnarumma en seconde période, les Gunners ont été largement dominé par Manchester City emmené par un Cherki des grands jours. Au sommet de son art, le transfuge de Lyon s’impose vraiment comme le maitre à jouer de Pep Guardiola. Son but de la 16e a rappelé qu’il était bien un joueur d’exception.



Yverdon n'a pas cru au miracle face à Saint-Gall Yverdon Sport n'a pas fait le poids face à Saint-Gall. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Pas de nouveau miracle en Coupe de Suisse pour Yverdon Sport. Les Nord-Vaudois n'ont pu que constater la différence de niveau qui les sépare de Saint-Gall.

Contre une équipe invaincue depuis 14 matches, la tâche s'annonçait ardue pour la formation de Challenge League. Le club nord-vaudois a craqué après six minutes seulement face au rouleau compresseur saint-gallois.

Le technicien zougois d'YS a admis que la première période avait été particulièrement difficile: "L'équipe s'est bien adaptée en seconde mi-temps. Nous nous sommes même procurés une jolie occasion", a-t-il indiqué en faisant référence à l'occasion de Fabio Saiz peu avant l'heure de jeu. "Au final, il nous a manqué des buts", s'est désolé le coach, démuni.

Pas de regrets, mais de la déception pour Saiz

Sans solution en première période, les Yverdonnois ont relevé la tête en deuxième mi-temps, sans parvenir à faire basculer la rencontre. "Saint-Gall a pratiqué un jeu très vertical, a indiqué Andermatt en zone mixte. On a tout essayé durant 90 minutes, mais nous avons dû nous avouer vaincu."

Arrivé en provenance de Neuchâtel Xamax à la mi-février, Saiz a fait frémir le public du Stade Municipal peu avant l'heure de jeu, lorsqu'Antonio Marchesano lui a délivré un magnifique centre. "Je la voyais au fond, malheureusement mon tir a manqué le cadre de quelques centimètres. Sur l'ensemble de la rencontre, nous n'avons pas de regrets, mais il y a de la déception, forcément", a indiqué le milieu de terrain de 25 ans.

Vogt ne veut pas "sous-estimer" le SLO

Auteur du 2-0, Alessandro Vogt se réjouit déjà de disputer la finale avec ses coéquipiers. "Mon prochain objectif est de soulever la Coupe. Nous ne devons cependant pas sous-estimer Stade Lausanne-Ouchy et garder notre concentration", a tempéré celui qui rejoindra Hoffenheim et la Bundesliga au terme de la saison.

Dans le vestiaire attenant à la zone mixte, la qualification saint-galloise a été fêtée avec une trentaine de pizzas, livrées environ un quart d'heure après le coup de sifflet final. Une temporalité qui laisse songeur quant au moment choisi par le staff alémanique pour passer commande...



Force 8 pour Breel Embolo Breel Embolo: capitaine et buteur à Strasbourg. Image: KEYSTONE/EPA/CYRIL ZINGARO A nouveau titulaire dans un schéma avec deux attaquants, Breel Embolo a inscrit à Strasbourg son huitième but de la saison en Ligue 1. Le Bâlois a signé le 2-0 à Strasbourg où Rennes s’est imposé 3-0.

Face au demi-finaliste de la Conference League, les Bretons ont cueilli un succès précieux qui leur permet de se hisser à la quatrième place du classement, à un point du troisième Lille tenu en échec la veille face à Nice 0-0.

Capitaine en raison de la suspension de Valentin Rongier, Breel Embolo a exploité une déviation de la tête de son compère Esteban Lepaul sur un corner pour marquer du torse à la 49e. La venue dimanche prochain de Nantes, promis à la relégation, doit permettre à Rennes de faire un pas de plus vers la qualification directe pour la Ligue des Champions.



La belle revanche de Remvo Evenepoel La joie de Remco Evenepoel Image: KEYSTONE/EPA/VINCENT JANNINK Remco Evenepoel a remporté à Valkenburg l'Amstel Gold Race. Le Belge s'est imposé dans un sprint à deux face à Mattias Skjelmose, vainqueur sortant.

Troisième l'an dernier, Remco Evenepoel a assumé son statut de grand favori en prenant sa revanche sur le Danois qui l'avait devancé il y a un an et en signant sa septième victoire cette saison, la 74e de sa carrière. Les absences de Tadej Pogacar, de Mathieu Van der Poel et de Wout Van Aert lui ouvraient pratiquement une voie royale.

"C'est une grande victoire sur une de mes épreuves préférées qui se classe juste en dessous des cinq "Monuments". J'ai bien mieux géré mon sprint que l'an passé", s'est félicité le double champion olympique de Paris-2024.

Dans l'avant-dernière ascension du Cauberg (900 m à 7%), véritable juge de paix de la course, Evenepoel et Sjkelmose ont lâché le dernier coureur encore dans leur roue, le Français Romain Grégoire, pour se disputer la victoire au sprint sans s'être attaqués au cours des 30 derniers kilomètres, malgré la présence de plusieurs difficultés.

Fortunes diverses pour les Suisses Le Champion de Suisse Mauro Schmid a pris la sixième place. Il a terminé dans le groupe de poursuivants qui a vainement chassé derrière les deux hommes de tête. Pour le sprint pour la troisième place, c'est le Français Benoît Cosnefroy qui s'est montré le plus rapide.

La journée fut moins heureuse pour Marc Hirschi. Le Bernois a été victime d'une chute à 40 km de l'arrivée et a été contraint à l'abandon. Quant à son coéquipier Julian Alaphilippe, il a mis la flèche à 72 km de la ligne. Selon son patron Fabian Cancellara, le Français était malade.

Chez les dames, la victoire est revenue à la surprise générale à l'Espagnole Paula Blasi qui s'est imposée en solitaire devant deux anciennes lauréates du Tour de France, la Polonaise Kasia Nieuwiadoma et la Néerlandaise Demi Vollering. La Genevoise Elise Chabbey a terminé au 20e rang.



Un cinquième but en Bundesliga pour Johan Manzambi Une saison magnifique pour Johan Manzambi et le SC Fribourg. Image: KEYSTONE/DPA/ACHIM KELLER Johan Manzambi tient la grande forme à l'approche de la Coupe du monde. Le Genevois a inscrit son 5e but de la saison en Bundesliga lors du succès 2-1 du SC Fribourg devant Heidenheim.

Face à la "lanterne rouge", Johan Manzambi a ouvert le score en première période sur une frappe deviée qu'il avait armée à l'orée de la surface. Brillant lors de la double confrontation contre le Celta Vigo en Europa League, il s'impose comme l'un des leaders de son équipe qui a arraché la victoire par Maximilian Eggestein à la 83e.



Pas de derby vaudois en finale le 24 mai Lukas Görtler (no 16) ouvre la marque pour Saint-Gall. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Yverdon-Sport ne rejoindra pas Stade Lausanne-Ouchy en finale de la Coupe de Suisse. Comme en 2022, le club nord-vaudois a subi la loi de Saint-Gall 2-0 devant son public.

Dans un Stade Municipal à guichets fermés, les pensionnaires de Challenge League ont été mis sous pression d'entrée par le dauphin de Thoune en Super League. Menés au score dès la 6e minute, Anthony Sauthier et ses coéquipiers ont manqué d'égaliser en fin de rencontre face aux Brodeurs, qui ont doublé la mise à la 88e par leur buteur Alessandro Vogt et disputeront leur 6e finale de Coupe de Suisse face aux surprenants Stadistes le 24 mai prochain.

Bien décidé à ne pas subir le même sort que Grasshopper la veille, Saint-Gall a démarré pied au plancher dans cette demi-finale dominicale. Les hommes d'Enrico Maassen ont trouvé l'ouverture par Lukas Görtler, qui a profité d'un rebond devant la cage de Simon Enzler pour ouvrir la marque. Le portier vaudois a encore été sauvé par sa transversale à la 17e, avant de se montrer intransigeant sur une frappe de Carlo Boukhalfa (19e).

Tombeurs de Servette en 16e, de Lausanne-Sport en 8e et de Neuchâtel Xamax en quart, les Vaudois ont dû attendre la 58e pour obtenir une occasion tranchante. Nouvel arrivant dans l'effectif d'Andermatt, Fabio Saiz a alors vu son tir finir dans les tribunes.

Malmené, Saint-Gall a su écarter le danger en fin de rencontre lorsque Colin Kleine-Bekel a remis en corner un bon centre yverdonnois à la 80e, avant que Vogt ne parvienne à se défaire du marquage de Mohamed Tijani pour inscrire le 2-0. Pour son sixième match sur le banc, Martin Andermatt n'a ainsi pas réussi à emmener Yverdon disputer la deuxième finale de son histoire, 25 ans après la première.



Un cinquième Challenger pour Leandro Riedi Leandro Riedi: 40 places de gagner en une semaine. Image: KEYSTONE/ANDREAS BECKER Après un début d’année bien laborieux, Leandro Riedi (ATP 169) revoit la lumière. Le Zurichois a enlevé le Challenger de Busan sur dur, son cinquième titre dans la catégorie.

En finale, Leandro Riedi s’est imposé 3-6 6-3 6-2 devant le Chinois Yunchaokete Bu (ATP 175). Il s’est imposé sur une balle de match lunaire, avec une volée amortie qui a heurté la bande du filet. A la faveur de ce succès, Leandro Riedi va gagner quarante places dans le prochain classement ATP.

Freiné une fois de plus par les blessures, Leandro Riedi n’a pas été en mesure de surfer sur son magnifique huitième de finale de l’US Open en septembre dernier. Cette victoire à Busan devrait enfin lancer son année qu’il poursuivra d’ailleurs en Corée du Sud avec le Challenger de Gwangju avec un premier tour contre un qualifié.

