Russell et Antonelli restent chez Mercedes ++ Un retour de Magnus Carlsen?

Lausanne gagne mais est éliminé Lausanne a battu Mountfield mais ne s'est pas qualifié pour les 8es de finale de la Champions League Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Des quatre clubs suisses engagés en Champions League, seul le LHC manquera le rendez-vous des 8es de finale. A Malley, les Vaudois ont battu en vain les Tchèques de Mountfield 3-2 ap.

Cette sortie prématurée ne surprend personne dans la mesure où il aurait fallu un scénario totalement dingue pour que les Lausannois accèdent aux matches à élimination directe. Lausanne termine au 20e rang avec 5 points, il en fallait minimum 7 pour se qualifier.

Dans cette partie que Geoff Ward et son staff ont dû prendre comme un entraînement à haute intensité, les Lions ont pu continuer de travailler leur excellent power-play. Percutants à 5 contre 4, les Vaudois ont ouvert le score (Caggiula) et inscrit le 2-1 (Kahun) avec un homme de plus sur la glace.

Les Lausannois n'ont pas pu maintenir leur avance, se faisant remonter par deux fois. Ils ont toutefois remporté un second point grâce à Oksanen en prolongation.

Si le LHC voit son parcours s'arrêter, Zurich, Berne et Zoug se sont qualifiés pour les huitièmes de finale.



Russell et Antonelli prolongent chez Mercedes George Russell et Andrea Kimi Antonelli piloteront toujours une Mercedes l'an prochain Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Fin du suspense chez Mercedes! George Russell et Andrea Kimi Antonelli piloteront toujours les deux Flèches d'Argent sur la grille de F1 en 2026, a annoncé mercredi l'écurie allemande.

Même si la confirmation du duo de pilotes faisait peu de doute, l'absence d'officialisation avait engendré des rumeurs dans le paddock et notamment celle de la possible arrivée du quadruple champion du monde en titre néerlandais Max Verstappen (Red Bull), qui avait toutefois démenti à plusieurs reprises.

Russell (27 ans), qui dispute sa quatrième saison chez Mercedes après avoir évolué trois ans chez Williams, était en position de force dans les négociations grâce à ses performances très solides cette année. Malgré la nette domination de McLaren, il a ainsi décroché deux pole positions et deux victoires, et pointe au quatrième rang au championnat.

Propulsé leader de l'équipe cette année après le départ chez Ferrari du septuple champion du monde britannique Lewis Hamilton, Russell s'est battu pour obtenir une revalorisation salariale, ce qui a retardé la prolongation de son contrat.

Les cartes pourraient en effet être totalement rebattues en 2026 avec l'arrivée sur la grille de monoplaces très différentes: plus légères, les voitures seront équipées d'une motorisation hybride à moitié électrique.

Lors du dernier changement majeur de règlementation en 2014, Mercedes avait su tirer son épingle du jeu et avait décroché sept titres mondiaux consécutifs chez les pilotes (2014 à 2020) et huit chez les constructeurs (2014 à 2021).

L'écurie allemande a également confirmé mercredi la prolongation du contrat du rookie italien Andrea Kimi Antonelli. Le prodige de 19 ans, actuellement 7e au championnat, compte déjà un podium et une pole position en course sprint pour sa première année dans la catégorie reine.

Après cette annonce, la grille pour 2026 est quasiment complète. Un baquet reste à pourvoir chez Alpine au côté du Français Pierre Gasly, alors que Red Bull doit déterminer qui évoluera avec Verstappen l'an prochain.

Le Français Isack Hadjar (21 ans) semble tenir la corde après une très bonne saison avec Racing Bulls, qui annoncera quant à elle son duo de pilotes une fois que Red Bull aura fait son choix.



Mondiaux: Vers un retour de Magnus Carlsen Magnus Carlsen si dit prêt à retourner disputer une nouvelle mouture des Championnats du monde d'échecs. (Archives) Image: KEYSTONE/DPA/MARCUS BRANDT La Fédération internationale des échecs (Fide) a apporté mercredi leur soutien à un nouveau concept de championnat du monde. Cela permettrait un retour du numéro un mondial Magnus Carlsen.

Préférant notoirement les formats rapides aux longues parties classiques, Magnus Carlsen a renoncé depuis 2023 à défendre le titre de champion du monde qu'il détenait depuis 2013, invoquant un manque de motivation. Dévoilé mercredi par la fondation Norway Chess, le nouveau concept, baptisé "Total Chess World Championship Tour", comprendra quatre épreuves par an et désignera un champion combiné dans trois formats ("fast classic", soit un format classique accéléré, rapide et blitz).

Première édition en 2026 "Cela semble être une initiative mûrement réfléchie pour faire progresser le monde des échecs", a commenté le Norvégien de 34 ans, cité dans un communiqué de Norway Chess. "Réunir plusieurs formats sous un même titre offrira une vision plus complète des forces des joueurs, tandis que les cadences de jeu correspondent mieux aux attentes des joueurs et du public d'aujourd'hui", a-t-il ajouté.

La Fide a également approuvé l'initiative. "Nous considérons cela comme un excellent complément au Championnat du monde d'échecs traditionnel et prestigieux, où nous couronnons le champion incontesté des échecs classiques", a commenté le président de la Fide, le Russe Arkady Dvorkovich.

"Les deux championnats se compléteront mutuellement", a-t-il ajouté, cité dans le communiqué. Selon les organisateurs, une première édition pilote du "Total Chess World Championship Tour" se tiendra à l'automne 2026, la saison complète du championnat étant prévue pour 2027.



WTA 500 de Ningbo: Belinda Bencic passe difficilement en quart Belinda Bencic a dû batailler pour l'emporter mardi à Ningbo. (Archives) Image: KEYSTONE/AP/Mahesh Kumar A. Belinda Bencic (WTA 14) s'est imposée dans la douleur face à Yulia Starodubtseva (WTA 131) 5-7 6-4 7-5. Elle se hisse en quart de finale du tournoi WTA 500 de Ningbo, en Chine.

Il aura fallu 3h32 et trois balles de matches à la St-Galloise pour venir à bout de la qualifiée ukrainienne en 8es de finale. Elle a concédé son jeu de service à cinq reprises, dont deux fois lors de la première manche alors qu'elle était parvenue à breaker son adversaire auparavant et s'était procurée une balle de set à 5-4.

Bencic est ensuite parvenue à prendre le contrôle du second en breakant au 3e jeu, pour au final s'adjuger la manche dès sa première occasion. Dans le set décisif, elle a vu Starodubtseva revenir à cinq jeux partout alors qu'elle avait deux breaks d'avance et qu'elle avait servi à deux reprises pour le match, avant de conclure à sa 3e occasion.

La droitière de 28 ans devra élever le niveau, puisqu'elle retrouvera en quart de finale la vainqueure de la rencontre opposant la huitième mondiale Jasmine Paolini à la Veronika Kudermetova (WTA 31). Elle aura l'occasion de se qualifier pour sa première demi-finale depuis juillet au tournoi de Wimbeldon.



L'Argentine domine Porto Rico 6-0, Messi double passeur Les Argentins sont venus facilement à bout de Porto Rico mardi à Miami en match amical. Image: KEYSTONE/AP/Marta Lavandier L'Argentine a facilement dominé Porto Rico 6-0 mardi en match amical à Miami. Le capitaine de l'Albiceleste Lionel Messi y a notamment délivré deux passes décisives.

Une dizaine de minutes après l'ouverture du score signée Alexis Mac Allister (14e), l'octuple Ballon d'or a bien servi Gonzalo Montiel (23e). Il a récidivé en fin de match pour le dernier but, de Lautaro Martinez (84e).

Entretemps, Mac Allister avait réussi le doublé (36e), avant que le Portoricain Steven Echevarria ne marque contre son camp (64e) et que Martinez n'inscrive son premier but du soir (79e).

Match déplacé sur fond de tensions La rencontre devait initialement se tenir le 13 octobre à Chicago, mais le lieu a été changé sur fond de tensions politiques dans la grande ville de l'Illinois, théâtre de raids de la police américaine de l'immigration ciblant les personnes en situation irrégulière.

Le président Donald Trump, qui décrit Chicago comme une "zone de guerre", veut y déployer la Garde nationale. Deux cents de ces réservistes de l'armée sont récemment arrivés près de la ville. Selon les organisateurs, le match a été déplacé en raison de faibles ventes de billets.



NHL: Josi marque pour la première fois en 266 jours Roman Josi (à droite) a retrouvé le chemin des filets après 266 jours sans marquer. (Archives) Image: KEYSTONE/AP/John Amis Roman Josi a inscrit son premier goal de la jeune saison de NHL. Malgré le but de leur capitaine, les Nashville Predators se sont inclinés 7-4 à l'extérieur face aux Toronto Maple Leafs.

Josi a marqué à la 57e minute d'un tir lointain pour le 5-3 et a ainsi lancé une dernière phase riche de buts, au cours de laquelle Toronto a encore marqué deux fois dans les cages vides. Pour Nashville, il s'agit de la première défaite en quatre matches cette saison au terme du temps réglementaire. Pour Josi, il s'agissait du premier but (préparation de la saison comprise) depuis le 21 janvier 2025. Le défenseur bernois avait manqué les 25 derniers matchs du dernier championnat en raison d'un syndrome de tachycardie posturale.

En revanche, Akira Schmid a passé une bonne soirée à Calgary. Il a remplacé le gardien titulaire Adin Hill après un retard de 0-2 au terme du premier tiers-temps et n'a pas encaissé de but pendant les 40 minutes restantes. L'Emmentalois a arrêté 19 tirs, a été désigné troisième meilleur joueur et a contribué de manière déterminante à la victoire 4-2 des Golden Knights - le deuxième succès en quatre matches.

Lian Bichsel a également pu profiter d'une victoire 5-2 de ses Dallas Stars contre les Minnesota Wild, le défenseur soleurois n'a certes pas marqué de point, mais il a convaincu sur le plan défensif. Dallas remporte ainsi son troisième match en autant de rencontres.



Coupe du monde 2026: la Suisse reste idéalement placée Redevenue inoffensive, la Suisse n'est rentrée de Slovénie qu'avec un point (0-0). Mais elle n'aurait certainement pas boudé la situation actuelle au début des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Avec 10 points, la troupe de Murat Yakin caracole toujours en tête de son groupe et dispose d'une différence de buts plus qu'avantageuse (+9). L'étonnante campagne réussie par le Kosovo, qui a encore battu une piteuse Suède lundi à Göteborg (1-0), prolonge cependant le suspense. Et laisse planer l'ombre d'un désagréable scénario qui forcerait la Suisse à passer par la case barrage pour vivre le Mondial nord-américain.

Conclure à Genève Pour éviter le pire, elle devra donc finir le travail en novembre, contre les Suédois - qui viendront à Genève avec un nouveau sélectionneur à la suite du limogeage du Danois Jon Dahl Tomasson - et au Kosovo.. Une victoire devant le public romand assurerait pratiquement la qualification de la Suisse, et ce même si les Kosovars gagnent en Slovénie. Ces derniers, malgré leurs 7 points au compteur, ont en effet toujours une différence de buts défavorable (-1).

Ce match nul frustrant à Ljubljana ravive toutefois quelques mauvais souvenirs. Lors de la dernière campagne qualificative livrée par Yakin et ses hommes, celle pour l'Euro 2024, une pénible série (1 victoire, 5 nuls, 1 défaite) avait suivi un excellent départ (3 victoires). Mais la deuxième place du groupe suffisait alors pour rallier l'Allemagne, et on ose imaginer que la Suisse abordera cette fois le dernier acte de son triptyque automnal avec l'intention de plier l'affaire.

"Peur de personne" En conférence de presse d'après-match, Yakin a été interrogé sur l'éventualité d'un "match de la peur" à Pristina. "Nous n'avons peur de personne", a-t-il répondu, sûr de la force de ses joueurs. "Ce que fait le Kosovo est remarquable, mais si nous devons aller chercher notre qualification là-bas, nous assumerons nos responsabilités."

Dans un mois, le sélectionneur bâlois espérera surtout pouvoir compter sur l'ensemble de ses cadres. Car si cette trêve a apporté des enseignements, c'est que les jokers offensifs helvétiques ne sont pas légion si l'on omet le virevoltant Johan Manzambi, qui n'est pas vraiment un attaquant.

L'inamovible avant-centre Breel Embolo n'a d'ailleurs pas été remplacé lundi, alors même qu'il était en difficulté face aux solides défenseurs slovènes. Il faut croire que ni Cedric Itten, ni Andi Zeqiri ne forment une alternative crédible aux yeux de Yakin.

Un retour d'Okafor ? La longue absence de Zeki Amdouni - le Genevois (27 sélections, 11 buts) s'est gravement blessé à un genou en juillet - se fait ressentir. Dans ce contexte, il n'est pas impossible que Noah Okafor, pas encore sélectionné en 2025, réapparaisse dans la prochaine liste de "Muri".

En manque de temps de jeu en Italie, l'attaquant bâlois a retrouvé le chemin des filets depuis son transfert à Leeds. "La porte est ouverte", avait assuré lundi dernier le directeur des équipes nationales Pierluigi Tami, écartant tout malaise entre Okafor et Yakin. "S'il continue à marquer, il pourrait à nouveau avoir sa chance."

Mais avec ou sans lui, la Suisse sait ce qu'elle a à faire pour valider une sixième participation consécutive à une Coupe du monde. Le 15 novembre à Genève, puis le 18 à Pristina, elle devra concrétiser l'excellent travail réalisé depuis le début de l'année pour effacer ce contretemps sur la route du Mondial.



L'Italie bat Israël 3-0 et assure son billet pour les barrages Mateo Retegui double buteur Image: KEYSTONE/EPA/Ettore Griffoni L'Italie a battu Israël 3-0 mardi à Udine pour signer sa quatrième victoire consécutive. Ce qui l'assure, au minimum, de participer aux barrages pour le Mondial 2026.

Mateo Retegui a inscrit un doublé, sur pénalty (45e) et d'une superbe reprise (74e), puis Gianluca Mancini a ajouté dans le temps additionnel (93e) un troisième but, lors d'une rencontre disputée dans un climat tendu.

Une manifestation propalestinienne a rassemblé, d'abord dans le calme, plusieurs dizaines de milliers de manifestants dans les rues d'Udine.

Au moment où débutait le match, des incidents ont éclaté quand plusieurs dizaines de manifestants ont tenté de forcer les barrages de police pour se rendre vers le stade, puis ont incendié des poubelles.

La police a fait usage d'engins lanceurs d'eau pour les stopper et a procédé à plusieurs arrestations, selon l'agence AGI. Une journaliste de la Rai a été blessée à la tête durant ces heurts, mais son pronostic vital n'est pas engagé, rapporte l'agence AGI.

Avant le coup d'envoi, l'hymne israélien a été sifflé par une partie des 10'000 spectateurs présents dans les tribunes du Stadio Friuli.

La Nazionale, bousculée en première période, a offert une quatrième victoire en autant de matches à son sélectionneur Gennaro Gattuso, en poste depuis juin.

Elle est désormais assurée de terminer au moins 2e du groupe I avec ses 15 points, soit six de plus que son adversaire du jour (9 pts).

L'Italie, absente des deux dernières Coupes du monde, peut théoriquement encore finir première et donc se qualifier directement pour la prochaine Coupe du monde.

Mais elle doit remporter ses deux derniers matches mi-novembre contre la Moldavie et la Norvège, et marquer beaucoup de buts pour dépasser le leader norvégien, 18 points et une différence de buts nettement favorable (+26, contre +10).



L'Angleterre première équipe d'Europe qualifiée Harry Kane et les Anglais qualifiés pour la Coupe du monde 2026 Image: KEYSTONE/EPA/TOMS KALNINS L'Angleterre est devenue la première équipe européenne qualifiée pour le Mondial-2026. Ceci après avoir obtenu sa sixième victoire en six matches du groupe K, mardi à Riga contre la Lettonie (5-0).

Les vice-champions d'Europe avec leur capitaine Harry Kane, auteur d'un doublé avant la mi-temps, comptent sept points d'avance sur leur actuel dauphin, l'Albanie, avec deux rencontres qualificatives encore à disputer.



Ronaldo meilleur buteur de l'histoire des qualifications du Mondial Cristiano Ronaldo toujours prolifique à 40 ans Image: KEYSTONE/AP/Armando Franca L'attaquant portugais Cristiano Ronaldo est devenu mardi à 40 ans le meilleur buteur de l'histoire des qualifications de la Coupe du monde. Ceci en marquant contre la Hongrie ses 40e et 41e buts.

Ronaldo partageait jusqu'à présent le titre de meilleur buteur des qualifications avec le joueur du Guatemala Carlos Ruiz, auteur de 39 buts en qualifications tout au long d'une carrière internationale qui s'est étirée de 1998 à 2016.

Le quintuple ballon d'Or a ouvert le score à la 22e, en reprenant dans les six mètres un centre tendu de la droite de Nelson Semedo. Il a doublé sur penalty la mise dans le temps additionnel de la première mi-temps.



La Suisse gagne mais se fait peur Sascha Stauch et ses joueurs ne sont pas tombés dans le piège féroïen Image: KEYSTONE/URS FLUEELER L'équipe de Suisse M21 a eu chaud en qualifications pour l'Euro M21. A Torshavn, les jeunes Helvètes ont sué avant de battre les Iles Féroé 3-1.

Il y a eu cette réussite de Josephsen à la 77e et certains ont dû se dire que la Suisse allait rentrer avec un seul point. Voire zéro. Les Féroïens ont exulté...l'espace d'une minute. Une action construite avec des joueurs qui se projettent et Liam Chipperfield qui expédie une puissante frappe du gauche hors de portée du gardien pour soulager toute une équipe.

Puis ce même Chipperfield quelques minutes plus tard qui entre dans la surface et se fait stopper irrégulièrement pour un penalty transformé en deux temps par Bajrami.

Avant ce coup d'accélérateur salvateur, les hommes de Sascha Stauch ont plutôt ronronné, heureux et (trop) confiants qu'ils étaient après l'ouverture du score de Kacuri.

Ce succès permet en outre à la Suisse de remonter à la 2e place du groupe C avec 7 points en trois matches. La France suit avec 6 points en deux matches et un goal average de 12-1.



Zurich bientôt out? Ruedolf Balcers et Zurich vont peut- Image: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER Zurich aura besoin d'un coup de pouce s'il entend disputer les 8es de finale de la Champions League. Le tenant du titre s'est incliné 4-1 à Tampere face au leader Ilves lors du 6e match de poule.

Déjà qualifiés pour les 8es de finale, les Finlandais ont aligné une équipe très jeune. Malgré cela, les Lions n'ont pu éviter leur troisième défaite consécutive dans cette compétition. L'ouverture du score des Nordiques est tombée à la 29e sur une double supériorité numérique. Le 2-0 est venu à la 54e et les deux dernières réussites dans la cage vide. Andreoff a sauvé l'honneur pour le "Z".

La troupe de Marco Bayer doit maintenant attendre les autres résultats de mercredi et notamment ceux des deux clubs suisses. Zoug (contre Kometa Brno) et Lausanne (contre Mountfield) pourraient, en cas de victoire à domicile, aider les tenants du titre.



Le Japon bat le Brésil pour la première fois de son histoire Takumi Minamino et le Japon ont battu le Brésil en amical à Tokyo Image: KEYSTONE/AP/EUGENE HOSHIKO Un succès bon pour la confiance: le Japon a surmonté une mauvaise première période pour réussir une remontada et battre le Brésil (3-2), une première dans son histoire, mardi en match amical à Tokyo.

Paulo Henrique (26e) et Gabriel Martinelli (32e) ont marqué en première période pour le Brésil, qui sortait d'une victoire convaincante contre la Corée du Sud quatre jours plus tôt à Séoul (5-0).

Mais les Nippons sont revenus en seconde période avec d'autres intentions et ont inscrit trois buts, par le Monégasque Takumi Minamino (52e), puis Keito Nakamura (62e) et Ayase Ueda (71e), au plus grand plaisir des 45'000 spectateurs.

Ce succès est le premier du Japon face au Brésil en 14 tentatives (11 victoires brésiliennes et deux nuls jusqu'à présent). C'est également la deuxième défaite des Auriverde depuis que le sélectionneur italien Carlo Ancelotti, parti du Real Madrid, a pris l'équipe en mains au mois de mai, après un revers en Bolivie (1-0) en qualifications pour le Mondial.

Japon et Brésil sont tous deux qualifiés pour la Coupe du monde, qui se déroule l'été prochain aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.

Ancelotti avait largement fait tourner son équipe par rapport à celle victorieuse en Corée, reposant notamment Estevao et Rodrygo. Martinelli et Henrique faisaient équipe avec Vinicius en attaque.



L'Afrique du Sud qualifiée pour la Coupe du monde 2026 La joie des Sud-Africains qualifiés pour la Coupe du monde Image: KEYSTONE/AP/Themba Hadebe L'Afrique du Sud s'est qualifiée mardi pour la Coupe du monde 2026. Ceci après avoir battu le Rwanda 3-0 à Nelspruit.

Grâce à des buts de Thalente Mbatha, Oswin Apollis et Evidence Makgopa, les Bafana Bafana ont coiffé lors de la dernière journée des qualifications africaines le Bénin, balayé par le Nigeria 4-0 dans l'autre match du groupe C, pour s'offrir leur quatrième participation à un Mondial après celles de 1998, 2002 et 2010.

