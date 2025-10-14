Arrivée dramatique au mythique ironman d'Hawaï

Alors que la victoire lui semblait promise, l’Américaine Taylor Knibb s’est effondrée sur la route dans les derniers kilomètres de l’Ironman d’Hawaï, théâtre samedi des championnats du monde sur la distance.

On le sait: le célèbre ironman d'Hawaï, cadre des Championnats du monde de triathlon distance ironman, en alternance une année sur deux avec Nice, réserve parfois des images spectaculaires, entre souffrance extrême et scènes de détresse.

On se souvient par exemple du finish légendaire de 1982, lorsque l’Américaine Julie Moss, épuisée, s’était écroulée à quelques mètres de la ligne, laissant ainsi la victoire à Kathleen McCartney.

Certes, l’arrivée de l’édition féminine 2025 n’a pas été aussi marquante. Mais ce qu'il s'est passé reste néanmoins dingue.

La Britannique Lucy Charles-Barclay et l’Américaine Taylor Knibb ont, tour à tour, longtemps mené la course et lorgné sur la victoire. Mais la première, à bout de forces, s’est arrêtée dans les bras de son mari au 22e kilomètre de la partie course à pied.

La victoire semblait alors promise à Taylor Knibb. Or à trois kilomètres du but, l’Américaine a soudain abandonné. Après avoir stoppé sa course et marché de façon désordonnée, elle s’est assise au milieu de la route, regardant ses poursuivantes la dépasser, impuissante.

L'abandon de Taylor Knibb ⬇️ Vidéo: twitter

C’est la Norvégienne Solveig Løvseth qui a pris la tête de l'épreuve après ce coup de théâtre, non sans demander à son adversaire si tout allait bien tout en la doublant.

Løvseth s'est finalement imposée en 8 heures, 28 minutes et 27 secondes, avec une très courte avance de 35 secondes sur Kat Matthews, revenue à toute allure de l’arrière. L’Allemande Laura Philipp, titrée l’an dernier, complète le podium.

(roc)