stratus fréquent10°
DE | FR
burger
Sport
Course à pied

Triathlon: Arrivée dramatique au mythique ironman d'Hawaï

Arrivée dramatique au mythique ironman d'Hawaï

Alors que la victoire lui semblait promise, l’Américaine Taylor Knibb s’est effondrée sur la route dans les derniers kilomètres de l’Ironman d’Hawaï, théâtre samedi des championnats du monde sur la distance.
14.10.2025, 09:2614.10.2025, 09:26

On le sait: le célèbre ironman d'Hawaï, cadre des Championnats du monde de triathlon distance ironman, en alternance une année sur deux avec Nice, réserve parfois des images spectaculaires, entre souffrance extrême et scènes de détresse.

On se souvient par exemple du finish légendaire de 1982, lorsque l’Américaine Julie Moss, épuisée, s’était écroulée à quelques mètres de la ligne, laissant ainsi la victoire à Kathleen McCartney.

«On m'a enlevé le titre»: tensions aux Mondiaux de gravel

Certes, l’arrivée de l’édition féminine 2025 n’a pas été aussi marquante. Mais ce qu'il s'est passé reste néanmoins dingue.

La Britannique Lucy Charles-Barclay et l’Américaine Taylor Knibb ont, tour à tour, longtemps mené la course et lorgné sur la victoire. Mais la première, à bout de forces, s’est arrêtée dans les bras de son mari au 22e kilomètre de la partie course à pied.

La victoire semblait alors promise à Taylor Knibb. Or à trois kilomètres du but, l’Américaine a soudain abandonné. Après avoir stoppé sa course et marché de façon désordonnée, elle s’est assise au milieu de la route, regardant ses poursuivantes la dépasser, impuissante.

L'abandon de Taylor Knibb ⬇️

Vidéo: twitter

C’est la Norvégienne Solveig Løvseth qui a pris la tête de l'épreuve après ce coup de théâtre, non sans demander à son adversaire si tout allait bien tout en la doublant.

Løvseth s'est finalement imposée en 8 heures, 28 minutes et 27 secondes, avec une très courte avance de 35 secondes sur Kat Matthews, revenue à toute allure de l’arrière. L’Allemande Laura Philipp, titrée l’an dernier, complète le podium.

(roc)

Plus d'articles sur le sport
En hockey, ce changement fait toute la différence
En hockey, ce changement fait toute la différence
de Klaus Zaugg
Voici ce que l'on sait du mégaprojet de la NBA en Europe
Voici ce que l'on sait du mégaprojet de la NBA en Europe
de Romuald Cachod
Le FC Sion risque de ne pas jouer ce match crucial
Le FC Sion risque de ne pas jouer ce match crucial
de Sebastian Wendel
La reine du ski alpin prend une décision radicale
La reine du ski alpin prend une décision radicale
de Rainer Sommerhalder
Cette scène est l'une des plus folles de l'histoire du tennis
1
Cette scène est l'une des plus folles de l'histoire du tennis
de Yoann Graber
Le prochain adversaire du HC Sierre a banni l'alcool
Le prochain adversaire du HC Sierre a banni l'alcool
de Matthias Hafen
La Nati a battu la Suède grâce à un fait très rare
La Nati a battu la Suède grâce à un fait très rare
de Yoann Graber
La NHL change les règles du jeu en play-offs
La NHL change les règles du jeu en play-offs
de Adrian Bürgler
Cette star du ski a une idée pour réduire les accidents graves
Cette star du ski a une idée pour réduire les accidents graves
de Rainer Sommerhalder
Coup de tonnerre dans le monde du sport connecté
Coup de tonnerre dans le monde du sport connecté
de Sven Papaux
Pour se qualifier, la Nati doit corriger son plus grand défaut
Pour se qualifier, la Nati doit corriger son plus grand défaut
Xhaka a failli jouer pour la Suède
Xhaka a failli jouer pour la Suède
de Etienne Wuillemin
Le stade dans lequel la Nati va évoluer a une particularité
Le stade dans lequel la Nati va évoluer a une particularité
de Timo Rizzi
L’Open d’Australie a une idée folle pour attirer le public
L’Open d’Australie a une idée folle pour attirer le public
de Yoann Graber
Breel Embolo chasse un record presque centenaire
Breel Embolo chasse un record presque centenaire
de Céline Feller
«Les Suisses dominent tellement que cela devient ennuyeux»
«Les Suisses dominent tellement que cela devient ennuyeux»
de Irene Lustenberger
Le président d’Ambri a commis une «haute trahison»
Le président d’Ambri a commis une «haute trahison»
de Klaus Zaugg
De l'hôpital à l'Ironman: «J'ai pleuré au départ»
De l'hôpital à l'Ironman: «J'ai pleuré au départ»
de Julien Caloz
Le tournoi de Shanghai se transforme en enfer et soulève un gros problème
Le tournoi de Shanghai se transforme en enfer et soulève un gros problème
de Yoann Graber
Ce skieur suisse raconte son combat contre le cancer
Ce skieur suisse raconte son combat contre le cancer
de Rainer Sommerhalder
Un énorme danger guettait ce golfeur
Un énorme danger guettait ce golfeur
de Yoann Graber
Coup dur en vue pour les grands événements sportifs suisses
Coup dur en vue pour les grands événements sportifs suisses
de Rainer Sommerhalder
Le nouveau coach du CP Berne aura une difficulté en particulier
Le nouveau coach du CP Berne aura une difficulté en particulier
de Klaus Zaugg
Clint Capela aura un rôle très spécial avec sa nouvelle équipe
Clint Capela aura un rôle très spécial avec sa nouvelle équipe
de Romuald Cachod
Shaqiri a eu une réaction géniale lors d'une scène dingue de Servette-Bâle
2
Shaqiri a eu une réaction géniale lors d'une scène dingue de Servette-Bâle
de Yoann Graber
Alisha Lehmann veut révolutionner le foot féminin
1
Alisha Lehmann veut révolutionner le foot féminin
de Raphael Gutzwiller, Seregno
La VAR évolue, mais une zone d’ombre persiste
1
La VAR évolue, mais une zone d’ombre persiste
de Niklas Helbling
Becker: «Les douches en prison? Ce qui se passe dans les films est vrai»
1
Becker: «Les douches en prison? Ce qui se passe dans les films est vrai»
de Benjamin Zurmühl
Le «sportif de l'impossible» rêve d'un dernier exploit
Le «sportif de l'impossible» rêve d'un dernier exploit
de Julien Caloz
La Nati veut piquer un joyau au Portugal
La Nati veut piquer un joyau au Portugal
de Raphael Gutzwiller
Sa célébration a pris une tournure totalement inattendue
Sa célébration a pris une tournure totalement inattendue
Un Romand sacré «champion du monde» dans une épreuve inédite
Un Romand sacré «champion du monde» dans une épreuve inédite
de Romuald Cachod
Alan Roura: «Cette aventure m'a fait découvrir un nouveau marin en moi»
1
Alan Roura: «Cette aventure m'a fait découvrir un nouveau marin en moi»
de Yoann Graber
Il s'est passé un truc dingue avec ce penalty
Il s'est passé un truc dingue avec ce penalty
de Yoann Graber
Odermatt a trouvé comment déjouer le nouveau règlement
Odermatt a trouvé comment déjouer le nouveau règlement
de Romuald Cachod
Pourquoi le dopage fait des ravages chez les coureurs kenyans
Pourquoi le dopage fait des ravages chez les coureurs kenyans
de Romuald Cachod
Le coup de sang de Medvedev cache une règle du tennis qui pose problème
Le coup de sang de Medvedev cache une règle du tennis qui pose problème
de Yoann Graber
Thèmes
20 plats américains qui méritent d'être connus
1 / 22
20 plats américains qui méritent d'être connus

La clam chowder est un plat populaire dans tout le pays, mais la meilleure se trouve en Nouvelle-Angleterre.
source: boston globe / boston globe
partager sur Facebookpartager sur X
Ce sont les gâteaux du moment
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un faux rabais chez Migros? «L'explication est limpide»
2
Voici où on trouve le plus de chats en Suisse
3
La reine du ski alpin prend une décision radicale
Kilian Jornet a utilisé une astuce pour réussir son dernier défi fou
L'Espagnol, star du trail (37 ans), vient de boucler son dernier grand défi: gravir 72 sommets en un mois aux Etats-Unis. Et il a utilisé un moyen ingénieux.
La star du trail Kilian Jornet a conclu dimanche un nouveau défi fou, grimpant 72 sommets aux Etats-Unis en 31 jours, qu'il voyait aussi comme une expérience pour comprendre comment son corps s'adapte à l'effort, a-t-il raconté.
L’article