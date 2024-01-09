Sion fait du surplace ++ Sunderland battu par Arsenal

Tenu en échec par Lucerne, Sion fait du surplace en Super League Sédunois (à gauche, Ilays Chouaref) et Lucernois (Taisei Abe) n'ont pas fait rêver le public de Tourbillon samedi. Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Le FC Sion n'avance plus en Super League. Les Valaisans ont concédé un quatrième match nul consécutif en championnat au terme d'un triste 0-0 contre Lucerne samedi à Tourbillon.

Deux semaines après avoir déjà partagé l'enjeu contre cette même équipe (1-1), les Sédunois n'ont pas mérité mieux qu'un point. Les deux formations, éliminées cette semaine en quart de finale de la Coupe de Suisse, ont proposé un pauvre spectacle au public valaisan.

C'est d'ailleurs Lucerne qui s'est montré le plus dangereux, notamment via son maître à jouer Matteo Di Giusto. Le milieu offensif a trouvé la barre transversale d'Anthony Racioppi dès la 8e sur un coup-franc presque parfaitement botté.

Le gardien du FC Sion a ensuite dû s'employer juste avant la pause face à Julian von Moos, bien servi par ce même Di Giusto (41e). Un peu avant, Théo Berdayes avait pris part à la meilleure occasion sédunoise en butant devant le portier lucernois Pascal Loretz (29e).

Sion est certes toujours invaincu en Super League en 2026 (1 victoire, 4 matches nuls) et conserve une certaine marge sur la barre, mais ne progresse pas au classement. La réception du FC Bâle jeudi (20h30) doit permettre de jauger un peu plus les ambitions valaisannes pour cette fin de saison.

Lugano accroché à Winterthour En déplacement chez la lanterne rouge Winterthour, Lugano a aussi dû se contenter d'un point (1-1). Réduits à 10 après l'expulsion d'Uran Bislimi (deux cartons jaunes), les Tessinois ont concédé l'ouverture du score (61e Hunziker) avant d'arracher le match nul sur un penalty d'Anto Grgic (80e).

Fringant leader, Thoune pourrait profiter de ce faux-pas dimanche à Genève (14h00 contre Servette) pour prendre 11 points d'avance en tête du classement...



Privé de Xhaka, Sunderland subit la loi d'Arsenal Gabriel Martinelli et les Gunners n'ont laissé aucune chance au promu. Image: KEYSTONE/AP/Kin Cheung Sans Granit Xhaxa, blessé à une cheville, Sunderland n'a rien pu faire samedi sur la pelouse d'Arsenal. Le leader de Premier League s'est imposé 3-0 et prend le large avant Liverpool - City dimanche.

Les Gunners ont ouvert le score peu avant la mi-temps grâce à l'Espagnol Martin Zubimendi (42e). Le Suédois Viktor Gyökeres s'est ensuite offert un doublé en deuxième période pour assurer le succès des siens (66e/90e+3).

Le club du Nord de Londres profite également de la contre-performance d'Aston Villa, tenu en échec sur la pelouse de Bournemouth (1-1). Troisièmes les Villans pointent désormais à 9 longueurs d'Arsenal, comme Manchester City qui se rend à Liverpool dimanche pour le choc de cette 25e journée (17h30).

Old Trafford renaît L'embellie se poursuit du côté de Manchester United, vainqueur d'un quatrième match consécutif depuis l'arrivée de son ancien joueur Michael Carrick sur le banc. A Old Trafford, les Red Devils ont battu un Tottenham rapidement réduit à 10 en début d'après-midi (2-0).

United est 4e, à 12 longueurs d'Arsenal et un point devant Chelsea, 5e. Les Blues se sont imposés 3-1 chez la lanterne rouge Wolverhampton grâce à un triplé de Cole Palmer.



Dortmund met la pression sur le Bayern, Manzambi voit rouge Serhou Guirassy a offert les trois points à Dortmund. Image: KEYSTONE/EPA La lutte pour le titre de champion d'Allemagne n'est peut-être pas terminée. Vainqueur 2-1 à Wolfsburg samedi, le Borussia Dortmund revient à 3 points du Bayern Munich, qui reçoit Hoffenheim dimanche.

L'équipe du gardien suisse Gregor Kobel a arraché la victoire à la 87e grâce à un but de l'attaquant guinéen Serhou Guirassy. Menés à la pause suite à l'ouverture du score de Julian Brandt (38e), les Loups avaient égalisé sur un coup de pied arrêté (52e Koulierakis).

Champion en titre, le Bayern Munich tâchera de reprendre 6 points d'avance dimanche lors du choc de cette 21e journée de Bundesliga (17h30). Mais Hoffenheim, 3e, a des atouts à revendre alors que le "Rekordmeister" reste sur un match nul et une défaite en championnat.

Manzambi expulsé Le SC Fribourg de Johan Manzambi et Bruno Ogbus a de son côté signé une bonne opération en s'imposant 1-0 face au Werder Brême. Les joueurs de la Forêt-Noire ont terminé à 10 après l'expulsion du Genevois suite à une intervention de la VAR (52e). Ce succès leur permet de grimper au 7e rang, à 5 points de la première place européenne.



Ski freestyle: Ragettli et Gubser qualifiés pour la finale Andri Ragettli a terminé à une bonne 5e place lors de la qualification en slopestyle. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Il y aura deux Suisses en finale du slopestyle mardi à 12h30. Andri Ragettli et Kim Gubser ont terminé respectivement 5e et 12e samedi lors de la qualification dominée par le Norvégien Birk Ruud.

Prétendant à une première médaille olympique, Andri Ragettli a réalisé la troisième meilleure performance du 1er run avec 75 points, tandis que Kim Gubser a "vengé" sa compatriote Sarah Höfflin en se classant à la dernière place qualificative avec 64,10 unités, soit 0,07 point de plus le Finlandais Syrja Elias, treizième. La Genevoise, championne olympique de slopestyle en 2018, a été privée de finale chez les dames en terminant 13e de la qualification avec un retard de 0,16 point. Les autres Suisses en lice Fabian Boesch et Nils Rhyner ont eux aussi raté la finale en se classant au-delà de la 20e place.

Le champion du monde en titre Birk Ruud a terminé en tête de l'épreuve avec 81,75 points. Derrière lui, son compatriote Tormod Forstad (79,96 points), le Suédois Jesper Tjader (79,83) et l'Autrichien Matej Svancer (79,63) ont terminé dans un mouchoir de poche.



Contrat rempli pour la Suisse à Bienne Jakub Paul (à gauche) et Dominic Stricker ont donné la victoire à la Suisse samedi Image: KEYSTONE/ANDREAS BECKER La Suisse a rempli son contrat en Coupe Davis vendredi et samedi à Bienne.

Jakub Paul et Dominic Stricker ont permis à leur équipe de s'imposer 3-0 face à la Tunisie dans le cadre du groupe I. Le duo a dominé la paire Moez Echargui/Skander Mansouri 6-4 7-6 (7/4).

Humiliée par l'Inde en septembre dernier dans la même Swiss Tennis Arena, la formation du capitaine Severin Lüthi a parfaitement rectifié le tir face à la Tunisie. Moez Echargui (ATP 134) était certes le joueur le mieux classé présent ce week-end dans le Seeland, mais il n'avait rien d'un foudre de guerre.

Jérôme Kym (ATP 187) avait d'ailleurs parfaitement lancé l'équipe de Suisse en battant le no 1 tunisien vendredi dans le match d'ouverture, Leandro Riedi (ATP 180) ne lâchant ensuite qu'un jeu face au très limité Alaa Trifi (ATP 1173). Le duo Paul/Stricker n'a pas tremblé au moment de porter l'estocade.

Cette victoire logique et attendue permet à la formation helvétique de repartir de l'avant dans cette compétition. Elle aura besoin d'un nouveau succès en septembre prochain au 2e tour du groupe mondial I pour retrouver l'élite et décrocher son ticket pour les qualifications de l'édition 2027.



Nadja Kaelin brillante 4e du skiathlon Nadja Kaelin (ici lors des courses de Goms) a obtenu une superbe 4e place dans le skiathlon olympique Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Nadja Kaelin a offert au fond helvétique une inattendue et remarquable 4e place dans le skiathlon des JO 2026.

La Grisonne de 24 ans a toutefois manqué le podium pour quelque 25 secondes au terme d'une course remportée par la Suédoise Frida Karlsson.

Septième après les 10 km disputés en style classique, Nadja Kaelin a fait mieux que tenir le choc en skating. Elle a même terminé très fort, devançant dans l'emballage final les expérimentées Kerttu Niskanen (5e) et Astrid Oeyre Slind (6e).

La Grisonne, jamais mieux classée que 7e en Coupe du monde en individuel, n'a aucun regret à avoir malgré une 4e place toujours difficile à digérer. Elle a concédé 24''8 à la Norvégienne Heidi Weng (3e), terminant à 1'51''5 de la gagnante Frida Karlsson. Celle-ci a survolé cette course, s'imposant avec 51''0 d'avance sur sa compatriote Ebba Andersson.



Le CIO appelle au "fair-play", après les sifflets visant JD Vance JD Vance a été sifflé vendredi soir Image: KEYSTONE/AP/Andreas Rentz Le CIO a appelé au respect du "fair-play" samedi, au lendemain des sifflets qui ont visé le vice-président américain JD Vance lors de la cérémonie d'ouverture des JO d'hiver à Milan.

"Concernant le vice-président, je dirais qu'avec les prochains Jeux qui auront lieu à Los Angeles (en 2028), nous sommes très heureux que l'administration américaine montre ici autant d'engagement pour les Jeux et, évidemment, pour l'avenir, c'est une excellente chose pour le mouvement olympique", a déclaré le porte-parole du CIO, Mark Adams, lors du point-presse quotidien des Jeux.

"J'étais au stade (vendredi) soir, et en tant qu'organisation sportive, voir l'équipe américaine ovationnée comme elle l'a été par le public, fair-play, c'était fantastique", a-t-il ajouté. "De manière générale, je dirais que lors des événements sportifs, nous aimons voir du fair-play. Concernant le fait d'entretenir de bonnes relations avec l'administration (américaine), ce ne sont que des bonnes nouvelles pour nous", a souligné Mark Adams.

JD Vance a été sifflé lors d'une apparition sur l'écran géant du stade pendant la cérémonie d'ouverture des JO à Milan. Les sifflets ont été largement couverts par la musique forte émise par les hauts parleurs du stade. Les athlètes américains ont eux été chaleureusement accueillis par les spectateurs présents dans les tribunes du stade, qui peut contenir jusqu'à 75'000 personnes.

Manifestants Des centaines de personnes ont manifesté vendredi à Milan, contre la visite de M. Vance et la présence d'agents de la police anti-immigration (ICE) auprès de la délégation américaine aux JO. Lors de la cérémonie d'ouverture, quelques sifflets ont également accompagné le défilé de la délégation israélienne.

"Quelles qu'en soient les raisons, je ne pense pas que l'on souhaite entendre des sifflets", a dit Mark Adams. "Si vous voulez en tirer une réflexion philosophique, l'une des idées est que les athlètes ne devraient pas être pénalisés pour ce que leur pays a fait", a-t-il lancé.



Von Allmen sacré en descente, Odermatt et Monney hors du podium Franjo von Allmen a sorti le grand jeu sur la Stelvio Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Franjo von Allmen n'a pas failli le jour J. Le Bernois est devenu champion olympique de descente samedi à Bormio, un an après son titre mondial dans la discipline.

Marco Odermatt (4e) et Alexis Monney (5e) ont en revanche manqué le coche dans la première épreuve de ces JO 2026.

Sa démonstration réalisée six jours plus tôt dans la descente de Coupe du monde de Crans-Montana n'avait donc rien d'une illusion. Franjo von Allmen a survolé les débats samedi sur la piste du Stelvio pour succéder à un autre Bernois, Beat Feuz, au palmarès de la descente olympique.

Parti avec le dossard 8 sous un beau soleil, Franjo von Allmen a ainsi mis une claque au chrono réalisé par Marco Odermatt qui s'était élancé juste avant. Il a pris les commandes avec 0''70 d'avance sur le Nidwaldien et 0''75 sur Alexis Monney, lequel était parti avec le dossard no 6.

L'attente fut ensuite forcément longue pour Franjo von Allmen, 36 concurrents étant au départ. Il a pu se détendre lorsque l'Italien Giovanni Franzoni a franchi la ligne avec le 2e temps, à 0''20, et surtout lorsque son principal outsider Dominik Paris a pris la 3e place (à 0''50).

Les Italiens se contenteront certainement de ces deux médailles, qui leur permettent de lancer de manière quasi parfaite leurs Jeux. Côté suisse, la joie de Franjo von Allmen, cinquième Helvète sacré champion olympique de descente après Bernhard Russi (1972), Pirmin Zurbriggen (1988), Didier Défago (2010) et Feuz, tranchera avec la déception de ses compères.

Marco Odermatt vit ainsi sa deuxième grosse désillusion de l'hiver, après avoir dû se contenter de la 2e place de la descente de Coupe du monde de Kitzbühel. Il cherchera à se reprendre en super-G et en géant. Alexis Monney a quant à lui payé cash une grosse faute commise sur le haut du parcours, qui l'a rejeté à 0''77 de von Allmen après 32'' de course...



Ski freestyle: Gremaud et Tanno en finale, Hoefflin KO Mathilde Gremaud a gagné la qualification du slopestyle samedi Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Deux Suissesses joueront les médailles dans la finale olympique du ski slopestyle, lundi dès 12h30.

Mathilde Gremaud a remporté la qualification samedi, Giulia Tanno ayant quant à elle terminé 10e. La Genevoise Sarah Hoefflin (13e) a en revanche échoué à 0,16 point d'une place en finale (Top 12).

Championne olympique en titre et médaillée d'argent - derrière Sarah Hoefflin - en 2018 dans la discipline, Mathilde Gremaud a maîtrisé son sujet samedi matin à Livigno. Après avoir obtenu 76,68 points sur son premier "run", la Fribourgeoise en a récolté 79,15 en deuxième manche pour conserver la tête.

Dixième grâce aux 57,01 points glanés sur son second passage, la Grisonne Giulia Tanno disputera quant à elle sa première finale olympique lundi. Déception en revanche pour Sarah Hoefflin: la Genevoise, qui avait perdu un ski sur un saut en première manche, n'a obtenu que 54,50 points sur son deuxième run. Insuffisant pour s'offrir à 35 ans une nouvelle finale olympique.



Une 3e défaite pour le duo suisse Yannick et Briar Schwaller-Hürlimann sont en plein doute Image: KEYSTONE/AP/Misper Apawu Yannick et Briar Schwaller-Hürlimann ont subi samedi matin leur troisième défaite en cinq matches dans le tournoi olympique de double mixte. Le duo suisse s'est incliné 13-7 devant la Suède.

Ce revers est peut-être celui de trop pour les époux Schwaller dans l'optique d'une place en demi-finales et de la lutte pour les médailles. Ils n'auront quasiment plus le droit à l'erreur dans leurs quatre dernières parties, à commencer par celle programmée samedi à 19h05 face aux Tchèques.

Menés 3-1 par Isabella Wranaa et son frère Rasmus après trois ends, les Schwaller ont semblé en mesure de gagner lorsqu'ils ont réussi un coup de quatre pour mener 5-3 après quatre manches. La Suède a cependant répliqué en réussissant quatre points dans la foulée, forçant la décision avec un coup de trois dans le septième end.



Juho Lammikko de retour chez les Zurich Lions Juho Lammikko (ici à droite sous le maillot des Devils) est de retour à Zurich Image: KEYSTONE/FR172212 AP Juho Lammikko est de retour chez les Zurich Lions après une aventure peu concluante en NHL chez les New Jersey Devils, a annoncé samedi le double champion de Suisse en titre.

L'attaquant finlandais bénéficie d'un contrat valable avec le "Z" jusqu'en 2028.

Lammikko (30 ans) s'était engagé à l'été 2025 avec les Devils, pour qui il n'a disputé que 24 matches. Il avait porté les couleurs des Zurich Lions entre 2022 et 2025, fêtant deux titres nationaux et un sacre en Champions League.



Suisse-Canada aura bien lieu samedi soir Les Suissesses affronteront bien le Canada samedi soir Image: KEYSTONE/EPA/SALVATORE DI NOLFI L'équipe de Suisse dames de hockey sur glace disputera bien son deuxième match du tournoi olympique samedi à 21h10 face au Canada, a annoncé Swiss Olympic en matinée.

"Après la confirmation d'un cas de norovirus chez une joueuse, aucun autre symptôme n'est apparu au sein de l’équipe", souligne le communiqué de Swiss Olympic.

"D'un point de vue médical, il n'y a actuellement aucune raison de s’opposer au déroulement du match, tant qu'aucune autre joueuse ne présente de symptôme", explique dans le communiqué Hanspeter Betschart, médecin-chef de la Swiss Olympic Team. Un avis que partagent Swiss Ice Hockey, le CIO et la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF), est-il précisé.

Après leur succès face à la République tchèque vendredi, les joueuses de l'équipe de Suisse avaient été placées en isolement à titre préventif. Samedi matin, aucune autre joueuse ni aucun membre du staff ne présentait de symptômes de la maladie, souligne le communiqué. La joueuse concernée ne présentait d'ailleurs déjà plus aucun signe de maladie depuis vendredi matin.



Les Clippers renouent avec la victoire Kawhi Leonard a brillé vendredi face aux Kings Image: KEYSTONE/AP/Ross D. Franklin Battus lors de leurs deux précédentes sorties, les Clippers ont renoué avec la victoire vendredi en NBA. Mais Yanic Konan Niederhäuser et ses équipiers ont souffert pour vaincre Sacramento.

La franchise de Los Angeles s'est imposée 114-111 dans le derby californien qui l'opposait aux Kings, lanterne rouge de la Ligue avec 12 succès pour désormais 40 défaites. Elle a pu compter sur Kawhi Leonard, auteur de 31 points, 9 rebonds et 7 passes décisives, pour faire la différence.

Yanic Konan Niederhäuser n'a eu droit qu'à six minutes de jeu, dans une partie où les Clippers ont forcé la décision au dernier quart-temps grâce à un partiel de 24-9 qui leur a permis de mener 105-93 à 4'19 de la fin. Le "rookie" fribourgeois a inscrit 2 points, rentrant l'unique tir qu'il a tenté.

A noter que les Clippers ont évolué vendredi leurs deux recrues majeures des derniers jours. Ni Darius Garland, échangé contre le meneur All-Star James Harden avec Cleveland, ni Bennedict Mathurin, arrivé d'Indiana en échange du pivot titulaire Ivica Zubac, n'ont pu être alignés.



Alexis Monney de l'ombre à la lumière ? Vainqueur à Bormio en décembre 2024, Alexis Monney débarque en terrain connu sur la Stelvio. On peut même dire que le Fribourgeois fait partie des favoris de la descente olympique de samedi.

Alexis Monney n'est pas un homme qui aime se perdre dans de longues phrases. Que ce soit au pied de la piste ou en conférence de presse, l'athlète de Châtel St-Denis ne va jamais se lancer dans de grandes explications. Son langage préféré, c'est celui des cares aiguisées sur la neige. Si possible sur une piste difficile. On a le sentiment que plus c'est glacé, plus son visage s'ouvre.

Cette impression s'est confirmée jeudi en conférence de presse et au sortir du deuxième galop d'essai. "Je pense que la piste commence à taper un petit peu, a-t-il confié. C'était un peu plus glacé qu'au premier entraînement, ce sont des conditions que j'aime bien parce que je pense que ma technique de ski fait que je suis un peu plus à l'aise sur cette neige-là, surtout quand ça tape. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Peut-être que ça tape moins ou ça a l'air de moins taper pour moi que pour les autres. J'arrive vraiment à utiliser mon ski sur toute la longueur pour passer par-dessus les trous."

Une saison moins faste que la dernière La saison passée, Monney avait sorti une performance XXL pour remporter son premier - et unique à ce jour - succès en Coupe du monde lors de la descente de Bormio. Le Fribourgeois avait mis 0''80 à Marco Odermatt (5e). Le seul à rester dans son sillage fut Franjo von Allmen, 2e à 0''24.

On imagine donc aisément que le skieur des Paccots arrive avec davantage de confiance sur cette piste qui lui a offert son premier bonheur en Coupe du monde. Surtout que cette saison ne se passe pas aussi bien que la précédente. Cinquième à Wengen, Monney a encore réalisé deux 9es places (Val Gardena et Beaver Creek) et une 10e à Crans le week-end dernier. Malade, il avait terminé 35e à Kitzbühel, sans oublier son abandon lors de la deuxième descente de Val Gardena. Des standards qui ne correspondent pas au talent du champion du monde de la discipline en 2020.

Troisième mousquetaire de la vitesse helvétique au côté de Marco Odermatt et de Franjo von Allmen, Monney était en phase ascendante après des Mondiaux réussis. Comme ses deux coéquipiers, le skieur des Paccots compte des médailles mondiales dans son armoire à trophées. Celui qui a fêté ses 26 ans en janvier avait glané le bronze de la descente remportée par Franjo von Allmen et l'argent du combiné par équipe avec Tanguy Nef lors d'un inoubliable triplé helvétique à Saalbach.

Une meilleure visibilité De celui qui étonne et que l'on n'attendait pas forcément, Alexis Monney affiche désormais un statut qu'il doit assumer. La différence entre Bormio en décembre 2024 et en février 2026 ressemble finalement à l'histoire du Fribourgeois. De l'ombre à la lumière. "J'aime bien quand on ne voit pas grand-chose, a-t-il candidement avoué. Après, je ne me plains pas quand on voit quelque chose."

Et à entendre les athlètes, c'est bien là la différence majeure. En fin d'année, la Stelvio ne voit que le soleil par instants, tandis qu'aujourd'hui la piste peut être baignée de lumière. "Cela fait d'ailleurs un choc quand on passe du soleil à une zone d'ombre, parce qu'on ne voit rien", explique-t-il. On a le sentiment d'entendre les pilotes de Formule 1 parler de la sortie du tunnel de Monaco.

En dépit de ces changements de luminosité, la piste impose toujours le respect, mais elle demeure plus facile à skier qu'en décembre. Et cette meilleure visibilité entraîne un nivellement des forces. Lors des deux entraînements, Monney a skié de manière solide sans dévoiler toutes ses cartes. A la question de savoir s'il allait prendre le départ du troisième entraînement agendé vendredi, le skieur de Châtel St-Denis penchait clairement du côté du oui. "S'il a lieu, je pense que je vais le faire, a-t-il lâché. J'ai encore un ou deux petits trucs à essayer sur la piste, dans les lignes et au niveau du matériel. Mais si je le fais, je vais sûrement m'arrêter à un moment."

Une course comme une autre Malade à Kitzbühel, le Fribourgeois a reconnu que le mois de janvier n'avait pas été de tout repos avec encore cette descente de Crans-Montana dimanche dernier. "On savait que ça allait être fatigant et qu'il faudrait être prêt physiquement", a appuyé celui que l'on qualifie volontiers de "chien fou" avec son compatriote Franjo von Allmen.

A Saalbach, Alexis Monney avait démontré qu'il était à l'aise sur les courses d'un jour. A-t-il une méthode spéciale? "L'année passée aux Mondiaux, j'avais pris la descente comme une course de Coupe du monde normale et j'ai envie de faire pareil ici. Ça s'y prête bien parce qu'on connait la piste et qu'il n'y a rien de nouveau. Je vais faire comme ça et on verra ce que ça donne."

