JO 2026: Un skieur valaisan privé de cérémonie à cause des trains

Ce Valaisan a raté la cérémonie des JO à cause des CFF
Pas de cérémonie d'ouverture des JO pour Maximilien Drion.Image: getty/instagram

Un Valaisan victime d'une mauvaise blague belge aux JO

Athlète olympique belgo-suisse, Maximilien Drion devait porter le drapeau de la Belgique, ce vendredi à San Siro. Mais un imprévu a ruiné ses plans.
06.02.2026, 20:2506.02.2026, 21:14
Romuald Cachod

Originaire de Belgique, Maximilien Drion, 28 ans, dispose de la nationalité suisse depuis 2016. Ce Valaisan défend néanmoins le plat pays sur le plan sportif, dans ses deux disciplines de prédilection: le ski-alpinisme en hiver et la course en montagne l'été.

A Milan-Cortina, Drion n’entrera pas en compétition en ski-alpinisme avant le 19 février. Il tenait néanmoins à participer à la cérémonie d’ouverture, ce vendredi soir à San Siro, surtout qu’il avait reçu un immense honneur: porter le drapeau de sa délégation. Mais son voyage de Sierre jusqu’à la cité lombarde s'est apparenté à une mauvaise blague belge et a eu raison de ses plans.

Sur les réseaux sociaux, Maximilien Drion a annoncé vendredi en fin d'après-midi que l'une de ses correspondances avait été annulée, capture d’écran aux couleurs des CFF à l’appui. Visiblement dépité, il a tenu à s’excuser pour son absence.

Image
image: instagram

«Maximilien devait arriver cet après-midi en train depuis la Suisse. Il se rendait à la cérémonie d’ouverture en tant que porte-drapeau et devait rentrer en Suisse demain. Cependant, en raison de problèmes de correspondances ferroviaires, il ne pourra pas arriver à temps pour la cérémonie d’ouverture, malgré avoir exploré différentes alternatives», a indiqué le Comité olympique et interfédéral belge (COIB).

Le skieur de Vercorin est rentré chez lui après sa mésaventure. Il poursuivra sa préparation en Valais dans les prochains jours, avant de se rendre à Bormio, site d’accueil des compétitions de ski-alpinisme, le 17 février.

«Comme il n'est pas possible de remplacer un porte-drapeau, Hanne Desmet (short-track) sera la seule porte-drapeau de l'équipe belge ce soir», a précisé Team Belgium dans son communiqué.

