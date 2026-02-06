Voici le meilleur et le pire des uniformes des JO d'hiver

Si le doute plane sur le nombre de médailles et les grands moments sportifs qui marqueront les JO d'hiver de Milan-Cortina, un fait est déjà certain: ces Jeux seront un grand moment de mode. Qu'ils soient griffés Armani, Ralph Lauren ou Moncler, on vous présente les uniformes dans lesquels les athlètes vont s'emmitoufler dès ce vendredi soir.

Alors que les Jeux olympiques sont sur le point d'investir les Alpes et le Nord de l'Italie du 6 au 22 février, les sportifs, eux, sont sur le point de se parer de leurs plus beaux atours pour briller lors de la soirée d'inauguration.

Les pires tenues des JO 2026

La Suisse

Grosse déception côté helvétique, dont les équipements ont été conçus par Ochsner Sport, en partenariat avec la marque zurichoise On. Si les designers espéraient surfer sur le succès des JO de Paris, c'est raté: on a une impression d'un truc réchauffé à la sauce Office du tourisme valaisan.

Le Canada



Bien que conçus par un géant du sport plébiscité par toutes les fashionistas adeptes de Pilates et de yoga de la planète, Lululemon, ces uniformes nous laissent de marbre.

Comme le souligne un utilisateur de Reddit sous une photo du patineur artistique Paul Poirier dans une veste matelassée ornée d'une feuille d'érable surdimensionnée: «On dirait qu'il porte le dessous de plat le plus en colère du monde.»

La Nouvelle-Zélande

Voici incontestablement l'uniforme le plus triste de ces JO 2026, signés de la marque Katmandou. Plus gris et morose, tu meurs.

L'Allemagne



Quoique, nos voisins germaniques ne font guère mieux. Pas faute d'avoir été imaginés par Adidas, dont la street cred n'est plus à démontrer. Bouuuh.

Les «moyens»

En fonction des goûts, ça passe ou çasse.

La Finlande

La tenue finlandaise, «inspirée par le silence et la beauté de la Laponie» selon sa créatrice, la marque finlandaise Luhta, est originale à plus d'un titre.

L'Australie

Pourquoi pas, si on aime le côté BCBG pas du tout adapté aux sports de neige. Conçus en partenariat avec Sportscraft, ces uniformes, ornés de boutons dorés et dans une palette de couleurs vert et or, évoquent avec nostalgie le style des années 1990.

L'Italie

Bien qu'ils soient griffés Armani, on regrette le côté un peu kitsch et médical des uniformes italiens. Pour la petite histoire, il s'agit de l'une des dernières collections conçues par Giorgio Armani avant sa mort en septembre 2025.

L'Islande

Même cas de figure avec l'Islande et ses uniformes ultra-minimalistes. Un peu trop...?

La Norvège

Chic mais sans grosse prise de risques, les pulls olympiques norvégiens sont un clin d'oeil à l'histoire: la marque nationale Dale of Norway a créé le premier tricot officiel des Jeux olympiques à Cortina, en 1956. La marque revient pour 70 ans plus tard en rendant hommage à cet héritage.

Le Royaume-Uni

Le célèbre tricoteur et quintuple médaillé olympique Tom Daley s'est associé à Adidas et Ben Sherman, l'équipementier officiel de l'équipe britannique, pour créer des bonnets et des écharpes tricotés main. Oui... mais non. C'est un peu plan-plan. On veut gagner des médailles, pas boire le thé chez granny.

Les meilleures tenues des JO 2026

Trêve de critiques! Voici les tenues les plus créatives et colorées de ces JO 2026.

La France

Le Coq Sportif a délaissé la palette tricolore traditionnelle au profit d'une palette pastel toute douce (rose, bleu glacier, beige, crème et rouge tendre) et des looks qui s'inspirent de l'esthétique des années 70. On adore.

Les Etats-Unis

C'est la dixième année consécutive que l'équipe américaine s'associe avec Ralph Lauren pour ses costumes mettant à l'honneur un savoir-faire traditionnel. J.Crew et Skims, la marque de sous-vêtements de Kim Kardashian, ont également rejoint la liste des marques partenaires.

Le Brésil

Moncler fait son retour sur la scène olympique en tant que sponsor officiel et technique des cérémonies d'ouverture et de clôture de l'équipe brésilienne, ainsi que des uniformes de son équipe de ski alpin. On kiffe particulièrement les doudounes matelassées XXXXL.

La Mongolie

Fidèle à son habitude, l'équipe de Mongolie fait à nouveau sensation avec des uniformes extraordinaires. Imaginés par Goyol Cashmere, ces tenues de cérémonie en cachemire réinterprètent les deels traditionnels, ces longues robes ceinturées issues du patrimoine nomade mongol, dans une coupe contemporaine ultra-chic.

La Jamaïque

Des couleurs et un punch qui ne sont pas sans rappeler l'équipe mythique du film de 1993, Rasta Rockett.

Haïti

La palme d'or revient incontestablement à Haïti, qui a transformé ses uniformes en véritable manifeste culturel. Peintes à la main par la créatrice Stella Jean, elles s'inspirent de l’art d’Edouard Duval-Carrié.

