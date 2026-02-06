Les Suissesses ont affronté la Tchéquie vendredi lors de leur premier match du tournoi olympique. Keystone

Les hockeyeuses suisses ont raté la cérémonie d'ouverture

L'équipe de hockey féminine n'était pas présente lors du défilé des athlètes organisé à San Siro vendredi. Voici pourquoi.

L’équipe nationale féminine suisse de hockey sur glace n'a pas participé à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Milano Cortina 2026. Elle était pourtant présente à Milan vendredi puisqu'elle a battu la Tchéquie dans la journée. Alors pourquoi a-t-elle manqué la fête organisée à San Siro?

Selon le communiqué de presse diffusé par Swiss Olympic, un cas positif de norovirus (virus hautement contagieux qui cause des gastro-entérites, provoquant des symptômes tels que des nausées, vomissements, diarrhées et douleurs abdominales) a été détecté dans la nuit au sein de l’équipe nationale. Le résultat positif du test de l’athlète n’a été connu qu’après le match de vendredi et peu avant la cérémonie d’ouverture.

Tchéquie-Suisse Tchéquie - Suisse 3-4 tab (2-1 0-0 1-2 0-0)

Milan. 8927 spectateurs.

Arbitres Henriksson/Hiller (SWE/USA), Clarke/Zach (CAN).

Buts: 2e Kaltounkova (Sapovalivova, Hymlarova) 1-0. 8e Zimmermann 1-1. 9e Mlynkova (Mrazova) 2-1. 47e Plosova 3-1. 50e Müller (Wey, Stalder/à 5 contre 4) 3-2. 58e Christen (Enzler, Müller) 3-3.

Tirs au but: Stalder 0-1, Mrazova 1-1; Müller 1-2, Mlynkova -; Wey 1-3, Hymlarova -; Marti -; Kaltounkova 2-3; Herzog -; Sapovalivova 3-3; Mrazova -; Müller -; Hymlarova -; Stalder -; Sapovalivova -; Wey 3-4.

Pénalités: 2 x 2' contre la Tchéquie, 1 x 2' contre la Suisse.

Suisse: Maurer; Christen, Bächler; Miriguet, Vallario; Sigrist, Wetli; Büchi; Stalder, Enzler, Müller; Zimmermann, Wey, Marti; Leemann, Schäfer, Lutz; Quennec, Herzig, Balzer, Ruedi. (ats)

Depuis son arrivée au village olympique le lundi 2 février 2026, l’athlète concernée était logée dans une chambre individuelle et elle est isolée de l’équipe depuis l’apparition des symptômes. Elle ne présente plus aucun symptôme depuis ce vendredi matin. Par mesure de précaution, l’équipe a été isolée après la fin du match, en étroite collaboration avec l’équipe médicale sur place et après consultation d’experts.

Il a donc été décidé que l’équipe nationale féminine ne participerait pas à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques d’hiver 2026 à Milan. À ce jour, aucune autre joueuse suisse ne présente de symptômes.

(jcz)