larges éclaircies
DE | FR
burger
Sport
Hockey sur glace

Les hockeyeuses suisses ont raté la cérémonie d'ouverture

Switzerland&#039;s players huddle, prior to the women&#039;s group A preliminary round game between Switzerland and the Czech Republic at the 2026 Olympic Winter Games in Milan, Italy, on Friday, Febr ...
Les Suissesses ont affronté la Tchéquie vendredi lors de leur premier match du tournoi olympique.Keystone

Les hockeyeuses suisses ont raté la cérémonie d'ouverture

L'équipe de hockey féminine n'était pas présente lors du défilé des athlètes organisé à San Siro vendredi. Voici pourquoi.
06.02.2026, 21:1906.02.2026, 21:21

L’équipe nationale féminine suisse de hockey sur glace n'a pas participé à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Milano Cortina 2026. Elle était pourtant présente à Milan vendredi puisqu'elle a battu la Tchéquie dans la journée. Alors pourquoi a-t-elle manqué la fête organisée à San Siro?

Selon le communiqué de presse diffusé par Swiss Olympic, un cas positif de norovirus (virus hautement contagieux qui cause des gastro-entérites, provoquant des symptômes tels que des nausées, vomissements, diarrhées et douleurs abdominales) a été détecté dans la nuit au sein de l’équipe nationale. Le résultat positif du test de l’athlète n’a été connu qu’après le match de vendredi et peu avant la cérémonie d’ouverture.

Tchéquie-Suisse

Tchéquie - Suisse 3-4 tab (2-1 0-0 1-2 0-0)
Milan. 8927 spectateurs.
Arbitres Henriksson/Hiller (SWE/USA), Clarke/Zach (CAN).
Buts: 2e Kaltounkova (Sapovalivova, Hymlarova) 1-0. 8e Zimmermann 1-1. 9e Mlynkova (Mrazova) 2-1. 47e Plosova 3-1. 50e Müller (Wey, Stalder/à 5 contre 4) 3-2. 58e Christen (Enzler, Müller) 3-3.
Tirs au but: Stalder 0-1, Mrazova 1-1; Müller 1-2, Mlynkova -; Wey 1-3, Hymlarova -; Marti -; Kaltounkova 2-3; Herzog -; Sapovalivova 3-3; Mrazova -; Müller -; Hymlarova -; Stalder -; Sapovalivova -; Wey 3-4.
Pénalités: 2 x 2' contre la Tchéquie, 1 x 2' contre la Suisse.
Suisse: Maurer; Christen, Bächler; Miriguet, Vallario; Sigrist, Wetli; Büchi; Stalder, Enzler, Müller; Zimmermann, Wey, Marti; Leemann, Schäfer, Lutz; Quennec, Herzig, Balzer, Ruedi. (ats)

Depuis son arrivée au village olympique le lundi 2 février 2026, l’athlète concernée était logée dans une chambre individuelle et elle est isolée de l’équipe depuis l’apparition des symptômes. Elle ne présente plus aucun symptôme depuis ce vendredi matin. Par mesure de précaution, l’équipe a été isolée après la fin du match, en étroite collaboration avec l’équipe médicale sur place et après consultation d’experts.

Il a donc été décidé que l’équipe nationale féminine ne participerait pas à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques d’hiver 2026 à Milan. À ce jour, aucune autre joueuse suisse ne présente de symptômes.

(jcz)

Plus d'articles sur le sport
Les hockeyeuses suisses ont raté la cérémonie d'ouverture
Les hockeyeuses suisses ont raté la cérémonie d'ouverture
Ces JO 2026 peuvent devenir les meilleurs de l'histoire
Ces JO 2026 peuvent devenir les meilleurs de l'histoire
de Romuald Cachod
Un Valaisan victime d'une mauvaise blague belge aux JO
Un Valaisan victime d'une mauvaise blague belge aux JO
de Romuald Cachod
Voici le meilleur et le pire des uniformes des JO d'hiver
Voici le meilleur et le pire des uniformes des JO d'hiver
de Marine Brunner
Thèmes
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
1 / 28
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
partager sur Facebookpartager sur X
Les iguanes tombent des arbres en Floride
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Il règne une ambiance bizarre avant le début des JO
La cité lombarde accueille la cérémonie d'ouverture ce vendredi (20h00) et plusieurs épreuves. Mais l'esprit olympique y est absent. Reportage.
Il pleut à Milan. Une pluie persistante. Celui qui vient d'arriver pour chercher les Jeux olympiques d'hiver de 2026 ne trouve que de l'asphalte mouillé. Même à la gare centrale, où 500 trains entrent et sortent chaque jour et où plus de 300 000 voyageurs transitent, il n'y a pas le moindre indice d'un spectacle mondial à la veille de l'ouverture.
L’article