Yann Sommer, le plus grand gardien suisse, mérite bien un hommage à la hauteur de son talent. Pour ce faire, nous avons compilé quelques-uns des arrêts les plus emblématiques du bonhomme durant les dernières compétitions internationales.

Sur quelles chaînes regarder le foot en Suisse? Le guide complet

Les principaux championnats européens reprennent peu à peu et une fois encore, il y a eu des changements à l'intersaison, et pas seulement du côté des joueurs et des clubs. Les diffuseurs se sont activés et cela vous impacte. On fait le point sur la répartition des droits TV.

La pilule est dure à avaler pour les fans de foot en Suisse. blue Sport a augmenté ses tarifs et délaissé certaines ligues à DAZN, qui s'installe de plus en plus dans le paysage médiatique et sportif local. Résultat: il faudra multiplier les plateformes et les chaînes de télévision, et donc débourser beaucoup, pour avoir accès aux grands championnats, à la Ligue des champions et à la Super League.