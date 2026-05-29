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Djokovic éliminé au bout du suspense à Roland-Garros

epa13003301 Novak Djokovic of Serbia reacts during his Men&#039;s 3rd round match against Joao Fonseca of Brazil at the French Open Grand Slam tennis tournament at Roland Garros in Paris, France, 29 M ...
La rencontre avait pourtant démarré idéalement pour le Serbe.Keystone

Djokovic éliminé au bout du suspense à Roland-Garros

Novak Djokovic quitte déjà Roland-Garros. Le Serbe de 39 ans s’est incliné au troisième tour face au Brésilien João Fonseca au terme d’un immense combat en cinq sets.
29.05.2026, 20:5629.05.2026, 20:59

Coup de tonnerre Porte d’Auteuil. Novak Djokovic a été éliminé vendredi au troisième tour de Roland-Garros par João Fonseca, l’un des plus grands espoirs du tennis mondial. Le Brésilien de 19 ans s’est imposé au terme d’un match irrespirable conclut 7-5 dans la cinquième manche.

La rencontre avait pourtant démarré idéalement pour le Serbe, en quête d’un 25e titre du Grand Chelem, un record absolu qu'il ne décrochera pas à Paris. Mais Fonseca n’a jamais lâché. Le jeune Brésilien a poussé Djokovic dans ses retranchements pendant plus de quatre heures. Score final 4-6 4-6 6-3 7-5 7-5 pour Fonseca.

«Ce match doit être arbitré par un homme»: un joueur choque à Roland-Garros

Cette élimination constitue un énorme coup dur pour Djokovic, qui apparaissait comme l’un des grands favoris du tournoi après la sortie prématurée du numéro un mondial Jannik Sinner, éliminé la veille par Juan Manuel Cerúndolo, et du forfait de Carlos Alcaraz.

Pour João Fonseca, cette victoire marque sans doute le plus grand exploit de sa jeune carrière. Considéré depuis plusieurs mois comme l’une des futures stars du circuit ATP, le Brésilien signe à Paris son premier véritable coup d’éclat sur la scène mondiale en faisant tomber l’un des plus grands joueurs de l’histoire du tennis. Le tableau masculin s’ouvre désormais plus que jamais. (max)

Souvenirs des premiers Roland-Garros de Nadal:

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Souvenirs des premiers Roland-Garros de Nadal:
L'Espagnol Rafael Nadal est félicité par son adversaire, le Suisse Roger Federer, après la demi-finale du tournoi de Roland Garros, à Paris, vendredi 3 juin 2005. Nadal a gagné 6-3, 4-6, 6-4, 6-3.
source: epa / olivier hoslet
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