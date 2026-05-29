beau temps29°
DE | FR
burger
Sport
Sexisme

Les propos sexistes de ce tennisman choquent à Roland-Garros

epa12999846 Adolfo Daniel Vallejo of Paraguay in action during his Men&#039;s 2nd round match against Moise Kouame of France at the French Open Grand Slam tennis tournament at Roland Garros in Paris, ...
Le Paraguayen a tenu ces propos après sa défaite au 2e tour du Grand Chelem parisien.Keystone

«Ce match doit être arbitré par un homme»: un joueur choque à Roland-Garros

Battu après un intense combat face au Français Moïse Kouamé à Roland-Garros, le Paraguayen Adolfo Daniel Vallejo n'a manifestement pas digéré sa défaite. Le joueur a suscité la polémique après avoir estimé qu'un tel match aurait dû être arbitré «par un homme».
29.05.2026, 15:0829.05.2026, 15:08
Margaux Habert
Margaux Habert

Perdre un match de 5 heures devant un public français chauffé à blanc est une chose. En conclure qu'il aurait plutôt fallu un homme sur la chaise d'arbitre en est une autre.

Battu jeudi après-midi par le Français Moïse Kouamé au deuxième tour de Roland-Garros au terme d'un match irrespirable de 4h56, le Paraguayen Adolfo Daniel Vallejo s'est retrouvé au cœur d'une polémique après des déclarations visant l'arbitre de la rencontre, la Brésilienne Ana Carvalho.

Des propos sexistes après un match de folie

Interrogé par le média spécialisé Clay Tennis après sa défaite, le joueur de 22 ans a estimé que cette rencontre n'aurait pas dû être arbitrée par une femme. Selon lui, l'ambiance volcanique du court Suzanne-Lenglen, acquis à la cause du jeune phénomène français, nécessitait davantage «d'autorité». Ou, dans sa vision des choses, davantage de chromosomes Y.

«Ce genre de match doit être arbitré par un homme, c'est très difficile pour une femme»
epaselect epa13000243 Moise Kouame of France is helped to get up during his Men&#039;s 2nd round match against Adolfo Daniel Vallejo of Paraguay at the French Open Grand Slam tennis tournament at Rola ...
L'arbitre, la Brésilienne Ana Carvalho, aide le Français à se relever lors du match face au Paraguayen.Keystone

Vallejo, selon qui il faut «beaucoup de force» pour gérer un public aussi intense, reproche notamment à l'arbitre d'avoir laissé trop de temps à son adversaire entre certains points.

Pour le Paraguayen, Moïse Kouamé aurait pu récupérer physiquement grâce à plusieurs interruptions, à des célébrations prolongées et à l'énergie de la foule parisienne.

«S'il avait joué dans une autre ville, il aurait perdu»

Il faut dire que le scénario avait de quoi provoquer une belle tempête émotionnelle. Le Paraguayen était mené deux sets à zéro par le Français de 17 ans avant de revenir dans le match. Dans la cinquième manche, Vallejo menait même 5-2 avant d'être renversé dans un Suzanne-Lenglen en fusion.

Cette photo de Nadal avec Federer inquiète les fans

Porté par le public, Moïse Kouamé a finalement arraché la victoire au super tie-break du cinquième set. Le Français, invité grâce à une wild-card, poursuit ainsi son incroyable parcours Porte d'Auteuil. A seulement 17 ans, il est devenu l'un des plus jeunes joueurs de l'ère Open à atteindre le troisième tour du tournoi parisien, tout comme un certain Rafael Nadal à l'époque.

Quant à Vallejo, il risque désormais que sa sortie fasse davantage parler que son palmarès. Sur les réseaux sociaux, certains rappellent que le règlement des Grands Chelems prévoit des sanctions financières en cas de comportement jugé contraire à l'éthique sportive.

Plus d'articles sur le sport
Ces deux stars de la Nati ont fait leurs débuts dans le cinéma
Ces deux stars de la Nati ont fait leurs débuts dans le cinéma
de Etienne Wuillemin
Bencic a changé une chose cruciale dans son entraînement
Bencic a changé une chose cruciale dans son entraînement
de Claudia Carvalho
Les galères continuent pour Alisha Lehmann
Les galères continuent pour Alisha Lehmann
de Philipp Zurfluh
La victoire de Vingegaard en Suisse n'est pas anodine
La victoire de Vingegaard en Suisse n'est pas anodine
de Julien Caloz
L'abo pour Gottéron augmente: «Ce sont un peu des voyous»
L'abo pour Gottéron augmente: «Ce sont un peu des voyous»
de Alexandre Cudré
Il commet la faute la plus improbable au service
Il commet la faute la plus improbable au service
de Yoann Graber
On a grimpé l’Alpe d’Huez à la sauce suisse
On a grimpé l’Alpe d’Huez à la sauce suisse
de Romuald Cachod
Saint-Gall se déchire après son sacre en Coupe de Suisse
Saint-Gall se déchire après son sacre en Coupe de Suisse
de Christian bräder
C’est quoi cette histoire de pisse qui secoue le Giro?
1
C’est quoi cette histoire de pisse qui secoue le Giro?
Les arbitres suisses oublient de faire une chose importante avec la VAR
Les arbitres suisses oublient de faire une chose importante avec la VAR
de Yoann Graber
Le gardien de Saint-Gall a vécu deux scènes lunaires en finale
Le gardien de Saint-Gall a vécu deux scènes lunaires en finale
de Yoann Graber
Le Giro vient en Suisse et ce sera brutal
Le Giro vient en Suisse et ce sera brutal
de Romuald Cachod
Le Conseil fédéral refuse de soutenir ce méga-événement sportif en Suisse
Le Conseil fédéral refuse de soutenir ce méga-événement sportif en Suisse
de Rainer Sommerhalder

Souvenirs des premiers Roland-Garros de Nadal:

1 / 17
Souvenirs des premiers Roland-Garros de Nadal:
L'Espagnol Rafael Nadal est félicité par son adversaire, le Suisse Roger Federer, après la demi-finale du tournoi de Roland Garros, à Paris, vendredi 3 juin 2005. Nadal a gagné 6-3, 4-6, 6-4, 6-3.
source: epa / olivier hoslet
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Cette adorable petite fille reprend «Let It Go» de «La Reine des Neiges»
Video: watson
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Il y a un gros problème avec la statue en or de Messi
Le monument à l’effigie du joueur, inauguré en grande pompe l’an dernier dans une métropole indienne, doit désormais être démantelé pour une raison bien particulière.
La statue en or de Lionel Messi, haute de 21 mètres, située dans la ville indienne de Calcutta, doit être démontée, et ce, à quelques jours du début de la Coupe du monde 2026, à laquelle participera le joueur.
L’article