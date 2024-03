Au Tournoi de Naples, les parieurs «ruinent le tennis»

Le nez rivé sur les applications de paris sportifs, ils assistent cette semaine au tournoi challenger organisé dans la ville aux 500 coupoles. Et font surtout la loi en tribune afin de soutenir celui sur lequel ils ont misé. Un joueur italien a fait les frais du comportement des parieurs.

Le tournoi de tennis de Naples n'en finit plus de faire parler de lui. Mais jamais pour de bonnes raisons.

En 2022 déjà, les regards étaient braqués sur cet événement. Il avait obtenu le label 250 pour pallier l'annulation de la tournée chinoise, impossible à maintenir en raison du Covid. Or cette première à ce niveau avait été marquée par de nombreux problèmes organisationnels.

La carte postale, un bord de mer offrant une vue imprenable sur le Vésuve, n'était qu'illusion.

Les joueurs critiquaient sévèrement la qualité des courts extérieurs. Et pour cause, la surface dure se décollait. Les faux rebonds se multipliaient, même après le changement de résine décrété suite à la grève des joueurs. La proximité du site avec la mer rendait également les terrains trop humides et dangereux. Puis le repli vers un autre club n'était pas du goût des tennismen. Les organisateurs ne proposaient aucune navette et les changements d'hôtels se faisaient dans le chaos général.

Un an et demi après cette parodie de tennis, le tournoi napolitain a fait son retour cette semaine. Adieu le statut 250, il a retrouvé sa place dans le calendrier challenger, ainsi que sa terre battue traditionnelle, mieux maitrisée. Mais il continue de se faire remarquer, pour une autre raison, là encore peu glorieuse.

Lundi, le Français Pierre-Hugues Herbert était opposé à un local en 16e de finale: Raul Brancaccio. L'Italien est né au pied du Vésuve. A Torre del Greco plus exactement, soit quelques encablures de Napoli. Il évoluait donc à domicile et s'attendait certainement à bénéficier du soutien des tifosi.

Peut-être rêvait-il secrètement d'une arène acquise à sa cause, afin de trouver les ressources nécessaires pour vaincre le Strasbourgeois. Jouer devant son public peut transcender, surtout lorsque l'ambiance s'apparente à celle d'un match de Coupe Davis. Stan Wawrinka l'a déjà subi en Italie. C'était face à Andreas Seppi, en 2012 au Masters de Rome.

Le Vaudois s'était incliné 6-7/7-6/7-6 sur le romantique court Nicola Pietrangeli ouvert à tous, à l'issue d'une soirée survoltée, qui avait vu Seppi sauver six balles de match.

Revenons à Naples, où Raul Brancaccio n'a pas eu droit au même traitement de faveur ce lundi. Comme souvent en challenger, les tribunes étaient garnies de parieurs. Eux avaient misé sur Pierre-Hugues Herbert, 160e mondial et favori de la rencontre. Alors lorsque le Français s'apprêtait à perdre en deux manches, ils l'ont poussé comme l'un des leurs, afin qu'il l'emporte et que les mises ne soient pas vain. Même les erreurs du régional ont été célébrées, bien loin des mœurs du tennis.

Il semblerait que les parieurs aient été les plus forts sur ce coup. Les réactions véhémentes à l'issue des points décisifs ont donné des ailes à Herbert et enfoncé peu à peu Brancaccio. Mené 3-6/4-5, le Strasbourgeois a renversé la rencontre. Après avoir sauvé sept balles de match, il s'est imposé en trois sets: 3-6/7-5/6-0 sous l’ovation du public.

Raul Brancaccio n'a pas caché son immense déception une fois l'opposition terminée. Mais le 321e joueur mondial s'est vite repris: il a souhaité communiquer sur ce fléau des paris sportifs qui gangrènent les circuits inférieurs: «le silence vaut mieux que mille mots, mais dans ces cas-là, il faut en parler».

«Aux personnes ignorantes, honteuses et inutiles qui ont encouragé mon adversaire. Vous ruinez ce magnifique sport juste pour remporter des paris. J'espère que vous allez longuement vous regarder dans la glace, par respect pour le tennis et pour les joueurs. Je suis né à côté de Naples et j'en suis fier. Mais je suis content de ne plus y vivre. C'est honteux d'encourager l'adversaire du seul Napolitain du tournoi» Raul Brancaccio sur Instagram

Brancaccio, qui a expliqué au Corriere Napoli avoir entendu dans les travées «Allez double faute, tu perds, j'ai joué de l'argent», a reçu le soutien de nombreux tennismen italiens.

Le problème des paris n'est évidemment pas nouveau et ne touche pas uniquement ce tournoi. On sait depuis des années que les joueurs sont harcelés sur les réseaux sociaux par des parieurs frustrés. Il y a aussi de nombreux cas de corruption au-delà du Top 100. Cela est étroitement lié à la situation précaire des joueurs qui arpentent les circuits secondaires. L'an passé, le Washington Post révelait ainsi au grand jour un effrayant réseau de matchs truqués de 2017 à 2023. L'affaire comportait 375 rencontres et impliquait 181 athlètes de 30 nationalités différentes.

A Naples cette semaine, les parieurs n'ont toujours pas quitté les tribunes. A l'issue de son huitième de finale vendredi, le Français Corentin Moutet a d'ailleurs tenu à leur adresser un message. Chambreur, il a mimé ce geste que l'on fait de la main lorsque l'on jette de l'argent. Le public napolitain a immédiatement réagi, invectivant le Parisien.

Après le fiasco de 2022, les organisateurs du tournoi de Naples se seraient sans doute bien passés de toutes ces images.