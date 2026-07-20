Le jackpot record que l'Espagne va toucher après son sacre

L’équipe d’Espagne va percevoir une somme encore jamais versée par la Fifa pour son titre de championne du monde.

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Sacrée championne du monde dimanche après sa victoire 1-0 en finale contre l’Argentine, l'Espagne va empocher une prime record. Elle recevra 50 millions de dollars pour son titre, soit environ 40 millions de francs.

Le finaliste argentin, lui, va repartir de ce Mondial 2026 avec 33 millions de dollars, soit un peu plus de 26 millions de francs. La troisième place, décrochée par l’Angleterre samedi, rapporte 29 millions de dollars (environ 23 millions de francs), tandis que la France, quatrième, va toucher 27 millions de dollars (près de 22 millions de francs).

Lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, l’Argentine, sacrée championne du monde, avait touché 42 millions de dollars, soit une prime inférieure de huit millions à celle promise à l'Espagne en 2026.

Avant le tournoi, plusieurs fédérations avaient exprimé leur mécontentement face au coût élevé de la compétition et surtout au régime fiscal américain, susceptible de créer des inégalités entre les nations. L'Association suisse de football (ASF) était de celles-là, car particulièrement touchée.

En réponse, la Fifa a revu à la hausse le montant des primes, augmentant les indemnités de participation et les aides destinées à la préparation. Les sommes versées aux meilleures équipes, en constante augmentation d’édition en édition, témoignent, elles, de l’excellente santé financière de l’instance.

Au total, 871 millions de dollars seront versés aux 48 fédérations ayant participé au Mondial. Chaque sélection doit recevoir 2,5 millions de dollars pour couvrir ses frais de préparation, auxquels s’ajoutent au moins 10 millions de dollars. C’est en effet le montant que touchent les équipes éliminées dès la phase de groupes.

Battue en quart de finale par l’Argentine, la Suisse est assurée de percevoir 21,5 millions de dollars (frais de préparation inclus), soit un peu plus de 17 millions de francs.

(t-online/roc)