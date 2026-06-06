Maja Chwalinska a affronté Mirra Andreeva sur le Central de Roland-Garros, où l'acteur Brad Pitt avait pris place. Keystone

La révélation de Roland-Garros perd sous les yeux de Brad Pitt

Issue des qualifications, Maja Chwalinska a fait sensation jusqu'en finale, où elle s'est inclinée ce samedi contre la Russe Mirra Andreeva (6-3 6-2).

Plus de «Sport»

Le conte de fées de Maja Chwalinska, 114e joueuse mondiale passée des qualifications à la finale de Roland-Garros, s'est terminé sur une défaite ce samedi. La Polonaise s'est inclinée en deux sets contre la Russe Mirra Andreeva, qui était favorite à 19 ans pour remporter son premier tournoi du Grand Chelem.

Chwalinska, pour sa première apparition dans le tableau final de Roland-Garros, a toutefois quitté le tournoi la tête haute. Elle réalisé un parcours jamais vu dans l'histoire du Majeur parisien dans l'ère Open débutée en 1968.



Inconnue il y a trois semaines, la joueuse de 24 ans avait survécu aux trois tours de qualifications avant d'enchaîner six victoires dans le tableau final. «Elle est fatiguée, c'est normal, mais elle se bat», l'avait complimentée son entraîneur Jaroslav Machowsky avant la finale. Une telle réussite était inenvisageable pour Chwalinska elle-même, pas certaine de pouvoir financer quelques nuits d'hôtels supplémentaires à Paris après sa victoire au troisième tour.

Depuis le début de l'ère Open, seule Emma Raducanu avait réussi l'exploit de se hisser en finale en étant issue des qualifications, en 2021 à l'US Open. La Britannique s'était même imposée face à la Canadienne Leylah Fernandez, dans une finale opposant deux adolescentes de 18 ans.

Cette année sur la terre battue parisienne, la victoire est donc revenue à Mirra Andreeva. Elle non plus ne faisait pas partie des principales favorites à l'entame de cette quinzaine un peu folle. Mais son sacre n'a rien de surprenant: révélée aux yeux du grand public avec son accession aux 16es de finale à Paris en 2023, elle avait atteint le dernier carré un an plus tard Porte d'Auteuil, à tout juste 17 ans.

Mirra Andreeva est tombée à genoux sur la terre battue parisienne après sa victoire ce dimanche. Keystone

La Russe n'avait pas pleinement confirmé jusqu'ici dans les Majeurs, se hissant tout de même en quarts à Roland-Garros et à Wimbledon en 2025 pour grimper dans la foulée au 5e rang mondial. Mais elle a maîtrisé son sujet dans cette quinzaine parisienne complètement folle, battant notamment la Seelandaise Jil Teichmann au 4e tour.

Les éliminations prématurées des quatre meilleures joueuses du monde (Aryna Sabalenka, Elena Rybakina, Iga Swiatek et la tenante du titre Coco Gauff) ont fait grimper peu à peu sa cote. Et Mirra Andreeva n'a pas failli, ne concédant qu'un seul set - le premier de son 2e tour - en sept matches joués dans ce tournoi.

Entraînée par l'ancienne championne de Wimbledon Conchita Martinez, Mirra Andreeva n'a pas non plus trop tremblé - sauf au moment de conclure - pour ce qui était sa première finale de Grand Chelem. Elle a cueilli son sixième titre sur le circuit WTA, le troisième de l'année après Adelaide (sur dur) et Linz (sur terre battue indoor).

(jcz/afp/ats)