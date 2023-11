Jannik Sinner lors du tour précédent à Paris. Keystone

Furax, le 4e mondial claque la porte du Rolex Paris Masters

Le tennisman italien Jannik Sinner a pris la décision de ne pas disputer son 8e de finale face à Alex de Minaur, prévu ce jeudi.

Plus de «Sport»

Le Masters 1000 de Paris-Bercy avait déjà perdu Carlos Alcaraz et Daniil Medvedev cette semaine. Ce jeudi, il vient de voir un autre membre du top 5 mondial s'en aller. Mais cette fois, ce n'est pas en raison d'une défaite face à plus fort que lui. Non, si Jannik Sinner ne figure plus dans le tableau du tournoi, c'est parce qu'il a lui-même pris la décision de s'en aller, et ceci à quelques heures seulement de son 8e de finale face à l'Australien Alex de Minaur (initialement prévu à 17h).

L'Italien avait déjà averti les organisateurs du tournoi, dans la nuit de mercredi à jeudi, qu'il ne savait pas s'il serait en mesure de s'aligner au prochain tour. Il venait de terminer son match face à Mackenzie McDonald et il était déjà 2h37 du matin. «Ce n'est pas l'idéal de jouer si tard, on verra comment je me sens dans les prochaines heures», avait-il prévenu, se demandant sans doute pourquoi le tournoi ne l'avait pas mis en «night session» ce jeudi encore, afin de lui laisser un maximum de temps pour récupérer.

C'est son coach Darren Cahill qui a témoigné de son incrédulité sur son compte Instagram.

«Heureux pour la victoire de Jannik, mais aucune considération pour la santé des joueurs avec la programmation de Paris» Darren Cahill, coach de Jannik Sinner

Bien que déjà éliminé, Casper Ruud avait lui aussi pris la défense du joueur transalpin sur le réseau social «X». «Bravo l'ATP, belle façon d'aider un des meilleurs joueurs du monde à récupérer et à être le plus prêt possible alors qu'il a fini son match précédent à 2h37 ce matin. 14,5 h pour récupérer... Quelle blague.»

Jannik Sinner (22 ans) s'est sans doute dit qu'on ne pouvait pas rire de tout et il a donc acté son forfait ce jeudi.

La Gazzetta dello Sport rappelle que Sinner, compte tenu de ses obligations d'après-match, était rentré à son hôtel à 5 heures du matin jeudi, soit «à une heure qui aurait perturbé le biorythme d'une personne normale, sans parler d'un athlète qui devait retourner sur le court douze heures plus tard».

La décision de Jannik Sinner, vainqueur du tournoi de Vienne dimanche dernier et qui était l'une des têtes d'affiche de la semaine parisienne, incitera peut-être les organisateurs de Bercy à revoir leur programmation l'an prochain.