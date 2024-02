Roger Federer succombera-t-il aux sirènes de l’Arabie saoudite?

Comment l'Arabie saoudite déjoue les règles de l'ATP?

Pour organiser son tournoi d'exhibition à cette période de l'année, et ne pas pénaliser les joueurs, General Entertainment Authority, qui gère le 6 Kings Slam, a pensé à tout. Selon le Telegraph, l'événement sera divisé en plusieurs parties, et suivra le rythme de «deux jours de compétition, un jour de repos», afin que les joueurs ne perdent pas leur statut «Platine», et donc une partie du Bonus Pool à plusieurs millions de dollars versé chaque année par l'ATP. Qui plus est, le 6 Kings Slam se déroulera lorsqu'il n'y aura que des tournois 250 au programme, car les 30 meilleurs mondiaux ne sont pas autorisés à participer à des exhibitions les semaines où des événements 500 et 1000 sont prévus.