Rafa, t'as vendu ton âme

Lundi, Rafael Nadal a annoncé s'engager comme ambassadeur pour l'Arabie saoudite. Un projet «sur le long terme» car le tennisman espagnol y voit du «potentiel». Mais à quel niveau? Celui du tennis ou des droits de l'homme? La déception est à la hauteur de la mallette de cash que l'Espagnol a dû recevoir.

Il y a des champions qu'on admire pour leur jeu spectaculaire, leur palmarès impressionnant, leur longévité folle. Et il y a ceux qui planent encore un niveau au-dessus: les trophées s'accompagnent de belles valeurs sur et en dehors du terrain. Nadal en fait partie. Ou en faisait partie, en tout cas.

L'Espagnol vient en effet d'annoncer s'être engagé comme ambassadeur pour la Fédération saoudienne de tennis...

«... dans le cadre d'un engagement à long terme pour contribuer au développement du sport et à inspirer une nouvelle génération d'athlètes en Arabie saoudite» Nadal dans un communiqué de presse

Par ailleurs, une nouvelle académie Rafa Nadal devrait y sortir de terre. L'Espagnol en avait fait construire une première en 2016 à Manacor, sa ville d'origine dans les Baléares, puis une autre en 2020 au Koweit. Mais il veut voir plus grand.

«... Au-delà du jeu, je veux aider (le tennis) à se développer dans le monde entier et il y a un vrai potentiel en Arabie saoudite [...]. Partout où vous regardez en Arabie saoudite, vous voyez la croissance et le progrès et je suis heureux d'en faire partie.» Nadal dans un communiqué de presse

Les pays du Golfe seraient-ils devenus la nouvelle terre promise pour les futurs champions, comme Carlos Alcaraz, formé il y a quelques années dans l'académie majorquine? Y avait-il un réel besoin d'ériger une nouvelle académie dans cette région du monde en particulier, en Arabie saoudite, pays voisin du Koweit, ou Nadal n'a-t-il simplement pas su résister aux sirènes des pétrodollars, comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo avant lui?

Une retraite déjà confortable avant ce contrat

Il est vrai, Rafa vieillit. Les muscles lâchent, les cheveux tombent, les trophées se font moins nombreux. Pour l'heure, le monde du tennis n'a pas encore totalement perdu Nadal, qui a tenté un come-back à Brisbane début janvier après une pause d'une année suite à une blessure à Melbourne en 2023. Un tournoi où ne résonneront a priori plus les cris bestiaux du Majorquin, puisqu'une nouvelle blessure musculaire l'a contraint à jeter l'éponge en amont de l'Open d'Australie. On croise les doigts pour le voir soulever une dernière fois la Coupe des Mousquetaires à Roland-Garros cette année, sa dernière, sauf rebondissement: en conférence de presse, il y a quelques jours, le joueur de 37 ans a laissé planer le doute quant à la poursuite de sa carrière en 2025.

Mais qu'il grappille encore quelques mois sur le circuit ou non, forcément, le tennisman songe à l'après. Certains ex-sportifs de haut niveau ont parfois eu du mal à gérer cet «après», à vivre sans flamber les billets et la chandelle par les deux bouts. Demandez ce qu'il en pense à l'idole allemande du tennis dans les années 1990. Boris Becker, accro au whisky, aux femmes, aux médocs et au poker, entre autres péchés mignons, passé par la case prison pour des infractions financières en 2022, lui qui avait pourtant engrangé quelque 100 millions d'euros.

Avec une fortune estimée à 220 millions d'euros, et une vie bien plus rangée que Becker, Nadal a de quoi «mettre la daronne à l'abri» sur plusieurs générations. Certes, le yacht à 5 millions ne va pas s'entretenir tout seul, pas plus que sa villa de 1200 mètres carrés à Porto Cristo, sur son île natale, ou celle qu'il a achetée en République Dominicaine, sans compter les voitures de sport, dont une Aston Martin et une Ferrari. Et les 220 millions, c'était avant de signer avec l'Arabie saoudite. Autant le dire clairement, l'Espagnol ne s'est pas engagé à y faire du bénévolat pour creuser des puits et des écoles pour les orphelins.

Du « potentiel », sur quoi? Les droits de l'homme?

Dans le communiqué annonçant l'arrivée de Nadal comme ambassadeur, le champion dit voir «un vrai potentiel» en Arabie saoudite. À quel niveau? Celui des droits humains? Effectivement, il y a du boulot. Le système judiciaire y est basé sur la charia, et le moindre pépin peut vous envoyer en détention, parfois sans possibilité de communiquer avec un avocat. Compliqué quand il s'agit de se défendre d'une infraction qu'on aurait commise, ou pas d'ailleurs.

Parmi les interdictions, on peut citer, pêle-mêle, le fait de critiquer l'islam ou la famille royale, de pratiquer une autre religion dans des lieux publics, de porter un short ou d'avoir un contact physique dans l'espace public, ou encore d'y écouter de la musique. Encore plus progressiste: il y est tout bonnement interdit d'être transgenre, et les «contrevenants» s'exposent ni plus ni moins à la peine de mort.

Tout comme les personnes de même sexe qui auraient la mauvaise idée d'avoir des relations sexuelles. Les relations extraconjugales conduisent, elles aussi, à la mort, tout comme la consommation de drogues ou d'alcool, mais parfois, «seuls» des châtiments corporels sont donnés pour ce dernier péché. Et pas besoin de se promener avec une mallette remplie de pilules magiques, certains médicaments parfaitement légaux délivrés dans votre pharmacie de quartier peuvent être considérés comme de la drogue par les Saoudiens.

Et ne vous avisez pas non plus d'être une femme en Arabie saoudite. En public, ces viles courtisanes doivent être couvertes, mais moins qu'avant (youpie): depuis le 27 septembre 2019, le port de l'abaya et du hijab n'est plus obligatoire. Elles doivent cependant toujours être accompagnées d'un membre de leur famille, et si ces incarnations du mal sont prises en compagnie d'un homme qui n'est pas de leur famille, elles peuvent être accusées de... prostitution. D'ailleurs, afin que personne ne se trouve en fâcheuse posture, de nombreux restaurants possèdent deux salles: une pour ces messieurs, une autre pour les familles et les femmes.

Alors oui, Rafa, il y a effectivement du potentiel, une marge de progression si folle qu'on ne sait pas par quel bout commencer. Ah pardon, on parlait de tennis? Zut, c'était pas clair. Relisons le communiqué ensemble.

«Partout où vous regardez en Arabie saoudite, vous voyez la croissance et le progrès et je suis heureux d’en faire partie. Au-delà du jeu, je veux aider (le tennis) à se développer dans le monde entier et il y a un vrai potentiel en Arabie saoudite [...]. Les enfants regardent l’avenir et j’ai vu qu’ils étaient passionnés de sports… Je veux les encourager à prendre une raquette et profiter des bénéfices d’une vie saine.» Nadal dans un communiqué de presse

N'y avait-il pas d'autres régions du monde où le tennis aurait eu besoin d'un coup de pouce pour se développer? N'y avait-il pas d'autres pays où l'aura d'un tel champion aurait pu pousser les enfants passionnés de sport à attraper une raquette? N'y avait-il pas des valeurs à défendre, ici ou là, plutôt qu'une enveloppe de pétrodollars à encaisser?

En tant qu'ambassadeur, Nadal «passera du temps dans le royaume chaque année», nous dit encore le communiqué. Alors bon séjour, Rafa. N'oublie pas ta crème solaire, ton passeport et dis à ta femme de prendre des robes longues, des foulards pour couvrir ses cheveux et de quoi s'occuper. Elle risque de trouver le temps long, à te regarder depuis l'autre salle du restaurant, le gosse qui braille sur ses genoux, pendant que tu discutes «développement» et «potentiel» avec tes nouveaux amis. Qu'elle ne perde pas son temps sur Netflix, les pays du Golfe ont réclamé à la plateforme qu'elle retire des contenus «offensants», notamment... Buzz l'Eclair. Dis-lui de prendre de la lecture. Qu'elle évite la Bible ou Fifty Shades of Grey si tu ne veux pas aller la récupérer en prison ou à la morgue. Allez, amuse-toi bien Rafa à «développer», et bon courage à elle.

