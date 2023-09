La Laver Cup a perdu de sa magie

En 2022, la Laver Cup avait été organisée à Londres et avait permis à Federer, qui n'était plus apparu sur le circuit officiel depuis sa défaite en quarts à Wimbledon en 2021, de jouer un ultime match avant de prendre sa retraite. Epaulé par Nadal, il avait perdu en double face à la paire américaine Tiafoe/Sock. Au final, l'équipe Monde avait remporté la compétition pour la première fois. (ats/afp/jcz)

Les couleurs du pays hôte (le Canada) seront portées par Felix Auger-Aliassime (14e), peu en verve sur le circuit ces derniers mois, et Milos Raonic, ex-no 3 retombé dans les profondeurs du classement (322e cette semaine) et qui sera remplaçant.

L'équipe Monde sera pour sa part emmenée par les Américains Taylor Fritz (8e), Frances Tiafoe (11e), Tommy Paul (13e) et Ben Shelton (19e) qui restent sur un US Open réussi: Shelton y a atteint les demi-finales en battant Paul en huitièmes puis Tiafoe en quarts, un stade également atteint par Fritz.

Le tennisman le plus en vue de l'équipe Europe sera ainsi le Russe Andrey Rublev (6e), vainqueur du Masters 1000 de Monte-Carlo et quart de finaliste de trois des quatre tournois du Grand Chelem (à Roland-Garros, il a perdu au 3e tour).

Mais cette année, beaucoup de choses sont différentes. D'abord et surtout parce que Federer ne joue plus au tennis; ensuite parce qu'Holger Rune (4e mondial) et Stefanos Tsitsipas (5e), les joueurs les mieux classés attendus à la Laver Cup ce week-end, ont tous deux renoncé au dernier moment.

Les cinq premières éditions de cette exhibition de luxe, initiée par Roger Federer et opposant sur trois jours une sélection Europe à une sélection Monde, avaient pu s'appuyer sur la présence du maître suisse ainsi que de ses grands rivaux. Rafael Nadal et Novak Djokovic y avaient notamment participé.

Pour la star du cyclisme suisse, «faire du vélo est souvent une contrainte»

Marlen Reusser avait abandonné aux Mondiaux il y a un mois avant de se retirer du circuit. Nous l'avons retrouvée au Tour de Romandie féminin.

Il ne reste plus que trois minutes. Les coureuses sont prêtes à prendre le départ au cœur d'Yverdon-les-Bains. Au centre du peloton ce vendredi 15 septembre, Marlen Reusser. C'est sa première course en Suisse depuis les Championnats du monde de mi-août. Sur le bas-côté, des écoliers tapent des mains en rythme sur des panneaux publicitaires et crient en chœur: «Marlen! Marlen! Marlen!.» Juste en face, une jeune famille brandit une affiche sur laquelle est écrit: «Go, Go, M. Reusser».