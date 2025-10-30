en partie ensoleillé12°
Tennis: Bergs fait le moonwalk et fâche Opelka

NANTERRE, FRANCE - OCTOBER 27: Zizou Bergs of Belgium celebrates winning his first round match against Alex Michelsen of USA on day one of the Rolex Paris Masters 2025, an ATP 1000 tennis tournament a ...
Zizou Bergs ne s'est pas fait que des amis après son match contre Michelsen.Getty Images Europe

La célébration de ce tennisman crée des remous

La façon dont Zizou Bergs (ATP 41) a fêté sa victoire contre Alex Michelsen (ATP 35), cette semaine au Masters 1000 de Paris, n'a pas plu à tout le monde.
30.10.2025, 09:3330.10.2025, 09:33

Zizou Bergs n'a pas manqué son entrée au Masters 1000 de Paris. Opposé au l'Américain Alex Michelsen au premier tour lundi, le Belge s'est imposé après une rude bataille et trois sets (6-3, 2-6, 6-2). Mais ce qui a surtout fait parler, c'est la façon dont le match s'est achevé.

Bergs a conclu sur sa première balle de match et sur le service de son adversaire. Furieux, Michelsen a alors fracassé sa raquette tandis qu'en face, le Belge exultait en faisant...le moonwalk.

La fin de match en vidéo:

Les deux hommes sont ensuite montés au filet pour se serrer la main, dans un geste plein de fair-play et de respect mutuel.Vidéo: twitter

Evidemment, le contraste entre la colère de l'un et le bonheur de l'autre, filmé par la même caméra, est rapidement devenu viral sur les réseaux sociaux. La scène a été largement partagée et commentée, mais elle n'a pas plu à tout le monde.

Le 52e joueur mondial Reilly Opelka a commenté la vidéo sur Instagram pour fustiger l'attitude de Bergs: «Je préfère perdre 6-2 dans le troisième set que de gagner 6-2 et de faire un moonwalk», a asséné le grand américain (2m11), compatriote de Michelsen.

Zizou Bergs a moyennement apprécié. «Je préfère jouer plutôt que de ne pas jouer les qualifications», a-t-il répondu, référence au fait qu'Opelka a été repêché comme lucky-loser alors qu’il avait déclaré forfait pour son 2e tour de qualifications en raison d’une douleur à l’épaule.

Nick Kyrgios a ensuite défendu Opelka, lequel en a remis une couche, et tout s'est finalement terminé avec la défaite de Zizou Bergs contre Jannik Sinner, mercredi au 2e tour du tournoi parisien, cette fois sans polémique.

(jcz)

Elisabeth Baume-Schneider n'est «pas une experte en caisses maladie»
Video: watson
