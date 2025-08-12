beau temps24°
DE | FR
burger
Sport
Tennis

Frayeur à Cincinnati: Rinderknech s'écroule en plein match

Frayeur à Cincinnati: il s'écroule en plein match

Engagé lundi au troisième tour du tournoi de Cincinnati, le Français Arthur Rinderknech a été contraint à l'abandon, victime d’un malaise sur le court. En cause: les fortes chaleurs, qui ont également éprouvé Daniil Medvedev.
12.08.2025, 09:3112.08.2025, 09:31
Plus de «Sport»

Arthur Rinderknech avait déjà poussé un coup de gueule la saison dernière. «Un jour, il y aura un accident», avait-il prévenu, après avoir disputé un match en pleine canicule. Ce qu’il a vécu ce lundi au troisième tour du Masters 1000 de Cincinnati ne risque pas de lui faire changer d’avis.

Aligné face à Félix Auger-Aliassime, 48 heures après sa victoire surprise contre Casper Ruud, Rinderknech s’est effondré sur le court alors qu’il se dirigeait vers sa serviette pour s’éponger. Il venait tout juste de céder la première manche au tie-break et de perdre son break d’avance dans le deuxième set.

Ce qu'il s'est passé

Vidéo: twitter

Sous une température de 31°C, avec un ressenti approchant les 40°C et un taux d’humidité de 62%, le numéro 70 mondial a tout de même réussi à se relever quelques secondes plus tard, reprenant le jeu après l’intervention de l’équipe médicale. Mais visiblement à bout de forces, Arthur Rinderknech a été contraint de renoncer deux jeux plus tard.

Le Français n’est pas le premier joueur à souffrir sur les courts de Cincinnati en raison de la chaleur écrasante de l’Ohio. Dimanche, Daniil Medvedev a été éliminé dès son entrée en lice par l’Australien Adam Walton. Un peu plus tôt, il avait plongé sa tête dans un frigo installé au bord du court, signe évident de son mal être face à ces conditions éprouvantes.

Medvedev s’est déjà plaint à plusieurs reprises des matchs disputés sous une chaleur étouffante, que ce soit à Tokyo ou lors de la tournée américaine, où les problèmes liés aux températures sont récurrents. «Un joueur va mourir et ils verront», avait-il ainsi lancé en marge de l’US Open, il y a bientôt deux ans. Un cri d’alerte qui, visiblement, n’a pas encore été entendu.

(roc)

Plus d'articles sur le sport

Ce geste est entré dans la légende de Sierre-Zinal
de Julien Caloz
Le retour de Roger Federer semble parfaitement calculé
de Romuald Cachod
Ce tennisman est arrêté à l'aéroport pour une raison invraisemblable
de Yoann Graber
Ce coup de sang de la reine du sprint révèle une personnalité complexe
de Sven Papaux
Donnarumma publie une photo ambiguë sur son avenir au PSG
de Yoann Graber
Il se prend une fusée au pire endroit et il y a des dégâts 😱
de Nils Kögler
1
Pourquoi les femmes touchent le double des hommes en cas de record à Sierre-Zinal
de Margaux Habert
La nouvelle crack du tennis a un point commun fort avec les Williams
de Yoann Graber
Voici tout ce qui va changer pour Jashari à l'AC Milan
de Etienne Wuillemin
La Suisse veut défendre son titre mondial dans un sport improbable
de simon wespi
Il n'aurait jamais dû célébrer trop vite...
de Yoann Graber
Une «Nati» des mers: la voile suisse lance son projet le plus audacieux
de Yoann Graber
Le ski suisse s'arme contre les prédateurs sexuels
de Emil Rohrbach
«Un monstre»: Jean-Pierre Nsame s'est transformé
de Julien Caloz
«Un rêve»: ce Romand a écrit au petit garçon qu'il était
de Julien Caloz
Novak Djokovic est la cible de violentes attaques en Serbie
de Simon Häring
Le foot suisse va vivre une grande première
de Yoann Graber
Il n'est pas si simple de passer du rugby au foot US: la preuve
de Julien Caloz
Humeur
Cette scène prouve toute la complexité mentale du tennis
de Yoann Graber
Cette star du hockey suisse a un projet ambitieux en Asie
de Adrian Bürgler
«Je me suis épuisée»: la star de la voile imite Lara Gut-Behrami
de Julien Caloz
Le maillot de Young Boys devient la risée du web
de Yoann Graber
Cette footballeuse filme une «vidéo de la honte» sur le terrain
de Yoann Graber
7 objets improbables lancés des tribunes pendant un match
de Marine Brunner
1
Le triomphe de Ferrand-Prévot est né en Suisse
de Julien Caloz
Une tradition méconnue de Wimbledon défie le temps
de Julien Caloz
Le transfert de cette star est annoncé d'une manière hallucinante
de Yoann Graber
Cette poudre pour booster le cerveau fait fureur
de Deborah Stoffel
Le nouveau patron de Xhaka est un jeune suisse à qui tout réussit
de Niklas Helbling
Ce Français bat un record du monde...qui n'existe pas
de Julien Caloz
Granit Xhaka a emmené son porte-bonheur à Sunderland
de Julien Caloz
L'extrême maigreur de plusieurs coureuses inquiète
de Benoît NOËL
Stades pleins, succès viral: ce championnat amateur est dingue
de Jing Xuan TENG
Scène cocasse en baseball
Thèmes
Les travaux à Lausanne
1 / 13
Les travaux à Lausanne

La gare de Lausanne
source: keystone
partager sur Facebookpartager sur X
L'homme qui avait sauté de la stratosphère est mort
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
La nuit a été tropicale en Suisse: voici où il a fait le plus chaud
2
Ce jeune Suisse veut être retraité à 30 ans, mais son plan est risqué
3
La petite amie de Harry Potter a bien changé
Pourquoi les femmes touchent le double des hommes en cas de record à Sierre-Zinal
Ce samedi 9 août, Sierre-Zinal fêtera sa 52e édition. Mais avant même que le coup de pistolet ne retentisse, une petite curiosité agite les réseaux sociaux: pourquoi la prime pour un record féminin est-elle de 6000 francs, alors que celle pour un record masculin plafonne à 3000? Spoiler: ce n’est ni du favoritisme ni une erreur de calcul.
A première vue, on pourrait croire à une injustice ou à une audace militante: les femmes toucheraient le double des hommes si elles faisaient tomber le record de la course.
L’article