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Ils improvisent un match depuis leur balcon

Le Grec Stefanos Tsitsipas et le Norvégien Casper Ruud ont réalisé une petite démonstration en dehors des courts. Depuis leurs balcons respectifs à Gstaad, les balles ont volé au-dessus des passants.

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On l’appelle le «Wimbledon des Alpes». Dans l'Oberland bernois, se déroule actuellement le Swiss Open Gstaad, célèbre tournoi où les plus grands noms du tennis mondial se sont succédé sur la terre battue de la station huppée.

Pour promouvoir le tournoi, le Grec Stefanos Tsitsipas et le Norvégien Casper Ruud ont réalisé une petite démonstration en dehors du cadre officiel. Les deux joueurs ont été filmés en train d’échanger quelques balles depuis les balcons respectifs de leurs hôtels, en plein cœur du village.

Ce tennis de balcon pourrait presque devenir une discipline à part entière. Stefanos Tsitsipas, ancien numéro 3 mondial aujourd’hui tombé à la 85ᵉ place du classement ATP, et Casper Ruud, 13ᵉ, comptent parmi les meilleurs joueurs de tennis au monde. Il n’est donc pas étonnant que ce spectacle improvisé en pleine zone piétonne ait suscité l’émoi. De nombreux passants se sont arrêtés pour suivre la scène avec attention.

Finalement, c'est Casper Ruud qui a commis une faute, envoyant la balle sur la chaussée. En avril dernier, à Madrid, lors de leur dernier affrontement, officiel cette fois-ci, le Norvégien l’avait emporté sur le joueur grec.