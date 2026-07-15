variable, orageux26°
DE | FR
burger
Sport
Tennis

Casper Ruud et Stefanos Tsitsipas jouent un match depuis leur balcon

Vidéo: watson

Ils improvisent un match depuis leur balcon

Le Grec Stefanos Tsitsipas et le Norvégien Casper Ruud ont réalisé une petite démonstration en dehors des courts. Depuis leurs balcons respectifs à Gstaad, les balles ont volé au-dessus des passants.
15.07.2026, 14:5415.07.2026, 14:54
Sainath Bovay
Sainath Bovay

On l’appelle le «Wimbledon des Alpes». Dans l'Oberland bernois, se déroule actuellement le Swiss Open Gstaad, célèbre tournoi où les plus grands noms du tennis mondial se sont succédé sur la terre battue de la station huppée.

Il a brillé à Gstaad et s'entraîne dans un lieu très particulier

Pour promouvoir le tournoi, le Grec Stefanos Tsitsipas et le Norvégien Casper Ruud ont réalisé une petite démonstration en dehors du cadre officiel. Les deux joueurs ont été filmés en train d’échanger quelques balles depuis les balcons respectifs de leurs hôtels, en plein cœur du village.

Ce tennis de balcon pourrait presque devenir une discipline à part entière. Stefanos Tsitsipas, ancien numéro 3 mondial aujourd’hui tombé à la 85ᵉ place du classement ATP, et Casper Ruud, 13ᵉ, comptent parmi les meilleurs joueurs de tennis au monde. Il n’est donc pas étonnant que ce spectacle improvisé en pleine zone piétonne ait suscité l’émoi. De nombreux passants se sont arrêtés pour suivre la scène avec attention.

Finalement, c'est Casper Ruud qui a commis une faute, envoyant la balle sur la chaussée. En avril dernier, à Madrid, lors de leur dernier affrontement, officiel cette fois-ci, le Norvégien l’avait emporté sur le joueur grec.

Vidéo: watson
Plus d'articles sur le sport
Elise Chabbey a une bonne raison de rater le Tour de France
1
Elise Chabbey a une bonne raison de rater le Tour de France
Les crocodiles menacent les Jeux olympiques 2032
Les crocodiles menacent les Jeux olympiques 2032
de Julien Caloz
Voici pourquoi Belinda Bencic «vit dans la peur permanente»
2
Voici pourquoi Belinda Bencic «vit dans la peur permanente»
de Simon Häring
Le rugby à 7 débarque à Genève avec une idée en tête
Le rugby à 7 débarque à Genève avec une idée en tête
de Julien Caloz
L&#039;équipementier de l&#039;Olympique de Marseille fait une boulette
L'équipementier de l'Olympique de Marseille fait une boulette
Thèmes
Revivez la victoire de la Nati face à la Colombie aux tirs au but
1 / 25
Revivez la victoire de la Nati face à la Colombie aux tirs au but
source: sda / timothy matwey
partager sur Facebookpartager sur X
Les héros sont de retour au pays!
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«Je voyais la Nati perdre»: cette star fait rire les fans de foot
Avec des centaines de milliers de vues à chaque vidéo, Achref Tabi imagine les débriefs des matchs de la Coupe du monde armé d’un humour qui sort des sentiers battus. On a papoté avec ce jeune Montréalais par écran interposé et entre deux rencontres de phase finale.
Chaque levé de sourcil est capital. Aucune voix n’est dispensable. Les mots sont choisis à la pince à épiler. Des ingrédients qui offrent une impressionnante saveur cinématographique aux courtes vidéos d’Achref Tabi sur les réseaux sociaux.
L’article