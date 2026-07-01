pluie modérée19°
DE | FR
burger
Sport
Tennis

Wimbledon: Serena Williams battue au 1er tour

epa13068816 Serena Williams of United States looks on during a training session ahead of the Wimbledon Championships in London, Britain, 27 June 2026. The Wimbledon Championships 2026 will be played f ...
Serena Williams a perdu au 1er tour de Wimbledon, en trois manches. image: Keystone

Serena Williams est passée près d'un petit exploit

Pour son grand retour sur le circuit en simple, la légende américaine (44 ans) a perdu au premier tour de Wimbledon. Mais elle a réussi à prendre un set, après avoir sauvé une balle de match.
01.07.2026, 07:1301.07.2026, 07:14

L'ex-no 1 mondiale Serena Williams a été éliminée mardi au premier tour de Wimbledon par l'Australienne Maya Joint (actuelle 87e à la WTA, ex-28e). Ceci à l'occasion de son premier match de simple depuis près de quatre ans.

A 44 ans, la gagnante de 23 titres du Grand Chelem en simple s'est inclinée 6-3 6-7 (6/8) 6-3 après avoir inauguré son retour sur le circuit par une victoire puis une défaite en double plus tôt en juin. Elle doit encore disputer avec sa soeur aînée Venus le tournoi de double à Wimbledon, qui débute jeudi.

KEYPIX - Serena Williams of the United States wipes sweat during a practice session ahead of the Wimbledon Tennis Championships, in London, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)
Serena Williams n'a pas connu un retour victorieux. IMAGE: Keystone

Patronne du circuit pendant 319 semaines, Serena Williams n'avait plus disputé de match de simple depuis sa défaite au troisième tour de l'US Open en 2022.

Dix ans après le dernier de ses sept titres à l'All England Club, l'Américaine était la deuxième joueuse la plus âgée de l'histoire à disputer le simple à Wimbledon, derrière Martina Navratilova qui était âgée de 47 ans en 2004.

Première joueuse à se procurer des balles de break, quand elle a mené 2-2, 15-40 sur le service de Joint, Serena Williams a d'abord commis une faute directe puis s'est fait prendre à contre-pied. A 4-3, un revers dans le filet de l'ex-no 1 mondiale a offert le break à l'Australienne, qui a conclu le set dans le jeu suivant.

Le produit «miracle» que promeut Serena Williams présente des risques

Aussi puissante au service et du fond de court qu'à ses plus belles heures, mais moins mobile sur le court et coupable de fautes parfois grossières, la quadragénaire a trouvé les ressources pour remonter par deux fois un break de retard dans la deuxième manche, qu'elle a arrachée au jeu décisif après avoir écarté une première balle de match pour Joint.

Aux commandes dans le set décisif (2-1) grâce à un break précoce, Williams a fini par se faire rattraper puis distancer par Joint, qui s'est imposée en un peu plus de 2h15 et affrontera au deuxième tour la Philippine Alexandra Eala (32e).

C'est justement celle d'Eala👇

Le musée des horreurs accueille une nouvelle statue d'athlète

«J'ai très peu dormi la nuit dernière», a réagi la gagnante dans son interview d'après-match.

«Je suis restée debout jusqu'à deux heures du matin en pensant» au match à venir. Serena Williams «a une telle aura, c'est une telle légende. Je rêve de ce moment depuis que je suis toute petite», s'est émerveillée l'Australienne, lauréate du tournoi sur gazon d'Eastbourne en 2025, mais en panne de résultats en 2026.

(ats/yog)

Plus d'articles sur le sport
Le produit «miracle» que promeut Serena Williams présente des risques
Le produit «miracle» que promeut Serena Williams présente des risques
de Yoann Graber
Ce prof de tennis romand participe à un Championnat d'Europe très spécial
Ce prof de tennis romand participe à un Championnat d'Europe très spécial
de Yoann Graber
Un maillot du Tour de France suscite un débat enflammé
Un maillot du Tour de France suscite un débat enflammé
de Julien Caloz
Les chaînes en or de Zverev racontent une histoire
Les chaînes en or de Zverev racontent une histoire
de Nils Kögler
Cette course suisse bannit les hommes et il y a une raison
6
Cette course suisse bannit les hommes et il y a une raison
de Simon Häring
On a revu le plus beau 0-0 de l'histoire du football
On a revu le plus beau 0-0 de l'histoire du football
de Julien Caloz
«Les frissons»: ce jeune retraité a commenté un moment fou du foot romand
«Les frissons»: ce jeune retraité a commenté un moment fou du foot romand
de Yoann Graber
Xhaka lâche une petite bombe face aux journalistes
1
Xhaka lâche une petite bombe face aux journalistes
Le père de Roger Federer s'est retiré en toute discrétion
Le père de Roger Federer s'est retiré en toute discrétion
de Simon Häring
«On me traitait de nègre»: ce docu sur les stars de la Nati est glaçant
1
«On me traitait de nègre»: ce docu sur les stars de la Nati est glaçant
de François Schmid-Bechtel
Xhaka a réussi un geste fantastique avec la Nati
Xhaka a réussi un geste fantastique avec la Nati
Thèmes
La Coupe du monde 2026 en images:
1 / 32
La Coupe du monde 2026 en images:
source: sda / andre penner
partager sur Facebookpartager sur X
Des fans paraguayens ratent le but de la victoire
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le conte de fées du Cap-Vert s’assombrit
Le Cap-Vert, sensation très appréciée du Mondial, voit son épopée ternie par une affaire visant son capitaine, Ryan Mendes.
Le capitaine du Cap-Vert Ryan Mendes, qui dispute actuellement la Coupe du monde en Amérique du Nord, est visé par une plainte pour viol en Nouvelle-Zélande déposée par une Brésilienne, selon le média brésilien O Globo.
L’article