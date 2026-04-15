assez ensoleillé
DE | FR
burger
Sport
Tennis

Tennis: la statue ratée d'Alexandra Eala

La statue pas vraiment ressemblante d'Alexandra Eala (médaillon).
La statue pas vraiment ressemblante d'Alexandra Eala (médaillon). image: keystone/tiktok

Le musée des horreurs accueille une nouvelle statue d'athlète

La jeune tenniswoman philippine Alexandra Eala (20 ans) a désormais une statue. Mais elle est complètement ratée. Elle rejoint celles d'autres stars du sport au musée des horreurs.
15.04.2026, 05:3115.04.2026, 05:31
Yoann Graber
Yoann Graber

Alexandra Eala (20 ans) s'est fait un nom sur le circuit principal du tennis féminin, depuis la saison passée. Cette année, la Philippine a notamment atteint les quarts de finale du prestigieux tournoi de Dubai en février, où elle a perdu contre la superstar américaine Coco Gauff.

Forcément, cette percée de l'actuelle 45e joueuse mondiale suscite un fort engouement dans son pays, où elle a désormais une petite statue. Mais comme le montre une vidéo sur les réseaux sociaux, celle-ci ne ressemble pas à la tenniswoman. C'est le moins qu'on puisse dire...

La vraie

ABD0183_20260407 - LINZ - ÖSTERREICH: Alexandra Eala (PHI) im Spiel gegen Julia Grabher (AUT) beim WTA-Upper Austria Ladies Linz Turnier am Dienstag, 7. April 2026, im Linzer Design Center. - FOTO: AP ...
Image: keystone

La statue

Image
image: capture d'écran tiktok

Le site spécialisé Tennis Temple précise:

«Face à ce buzz inattendu, Eala a elle-même répondu sur Instagram avec un emoji surpris, une réaction qui en dit long sur ce qu’elle pense de cette statue déjà virale.»

Pour le plaisir, le tour de la statue d'Alexandra Eala en vidéo

Vidéo: extern / rest/TikTok

Qu'elle se rassure, Alexandra Eala n'est pas la seule star du sport à avoir une statue à son effigie ratée. La preuve avec ce top.👇

Dwyane Wade

En octobre 2024, le Miami Heat a rendu un bel hommage à son ancien joueur de légende, Dwyane Wade (42 ans). Enfin, «bel» au sens figuré, seulement. Parce que l'hommage en question est une statue – devant la salle – censée représenter l'ex-basketteur, mais qui est complètement ratée.

Invité à l'inauguration, le triple champion NBA (2006, 2012 et 2013) avec l'équipe floridienne n'a pas pu cacher sa stupéfaction devant cette absence de ressemblance. Après avoir rigolé, il a lâché:

«C’est dingue. Je n’arrive pas à y croire. Qui est ce gars?»
Dwyane Wade à propos de sa statue
Image
image: x

Le vrai

Miami Heat&#039;s Dwyane Wade, left, talks to Spike Lee during the second half of an NBA basketball game Thursday, Jan. 9, 2014, in New York. The Knicks won the game 102-92. (AP Photo/Frank Franklin I ...
Image: keystone

Les moqueries sur cette «œuvre d'art» se sont multipliées sur les réseaux sociaux. S'adressant directement à Wade, un internaute a par exemple écrit sur X:

«Voici une statue où tu ressembles à un homme asiatique de 75 ans»

Les internautes se sont lâchés niveau montages

Image
image: x

David Villa

Depuis décembre 2022, l'ex-footballeur espagnol David Villa (42 ans) possède aussi sa propre statue, dans sa ville d'origine, Langreo (Asturies). Un hommage mérité, tant l'ex-attaquant du FC Barcelone, entre autres, et de la Roja (il en est toujours le meilleur buteur) a marqué le football de son pays. Mais cette représentation, avec le maillot de l'Espagne, est ratée. On ne reconnaît pas du tout le visage de Villa. La preuve.👇

David Villa inaugurant sa statue, le lundi 26 décembre à Langreo.
David Villa inaugurant sa statue, le lundi 26 décembre 2022 à Langreo. image: x

A la limite, on pourrait y voir un peu les traits de Robert Lewandowski, mais en tout cas pas ceux de David Villa.

Diego Maradona

L'artiste espagnol Rafael Ferri a dévoilé son œuvre – un buste de Diego Maradona – en marge d'un tournoi international juniors près de Valence, début août 2022. Pas sûr que le Pibe de Oro ait apprécié l'hommage depuis là-haut, tant la sculpture ne lui ressemble pas.

Image
image: x

Le vrai

FILE - Diego Maradona, holds up the trophy, after Argentina beat West Germany 3-2 in the World Cup soccer final match, at the Atzeca Stadium, in Mexico City on June 29, 1986. (AP Photo/Carlo Fumagalli ...
Image: keystone

Lionel Messi

L'autre légende argentine du football, Lionel Messi, n'a pas eu plus de chance que son compatriote. Cette fois, le carnage est à mettre sur le dos d'une confiserie moscovite durant la Coupe du monde 2018, qui a tenté, on dit bien tenté, de représenter le numéro 10 de l'Albiceleste tout en chocolat. On dira que c'est le geste qui compte.

Image
image: x

Le vrai

Image
image: keystone

Cristiano Ronaldo

Le grand rival de Messi, Cristiano Ronaldo, n'a lui non plus pas été épargné. C'est d'abord dans son propre pays que l'affront a été commis: une sculpture censée le représenter a été inaugurée en 2017 à l'aéroport de Madère, qui porte également son nom. Résultat? Pas concluant.

Image
image: x

En Inde, on n'a pas fait mieux pour rendre hommage à l'attaquant portugais...

Image
image: twitter

Le vrai

Portugal&#039;s Cristiano Ronaldo walks on the pitch during a quarter final match between Portugal and France at the Euro 2024 soccer tournament in Hamburg, Germany, Friday, July 5, 2024. (AP Photo/Ma ...
Image: keystone

George Best

Franchement, si le mythique Nord-Irlandais de Manchester United avait eu la même tête que celle de sa sculpture, il aurait pu sans problème tenir un rôle dans l'armée des morts de Game of Thrones.

Image
image: x

Le vrai

Image
image: x

Roger Federer

Ok, le Bâlois a pris un peu d'âge avec ses 43 ans et sa retraite, mais quand même... Et puis c'est quoi ce vieux survêt' tout dégueu?! Ce musée chinois a indéniablement encore du job pour égaler les statues de cire de Madame Tussauds à Londres.

Image
image: x

Andy Murray

C'est déjà un peu mieux que pour Roger Federer, mais ça nécessite encore un petit effort!

Image
image: x

Mohamed Salah

L'Egypte a voulu rendre hommage à son meilleur footballeur de tous les temps, mais pas sûr que ce soit de la meilleure des manières...

Image
image: x

Le vrai

Image

Michael Essien

Comme Mohamed Salah, Michael Essien, ex-footballeur ghanéen de Chelsea et du Real Madrid notamment, a appris à ses dépens que nul n'est prophète dans son pays.

Image
image: x

Le vrai

Image
image: keystone

Gareth Bale

L'auteur du buste de Ronaldo à l'aéroport de Madère, Emanuel Santos, a encore frappé. Sa victime, cette fois, est le footballeur gallois Gareth Bale. Certains internautes ont vu davantage de ressemblance entre la statue et l'acteur américain Danny Trejo qu'avec celui qu'elle est censée représenter. Et on ne peut que leur donner raison.

Image
image: x

Le vrai

Image

Danny Trejo

Image
image: keystone

Bonus: David Beckham

Celle-ci est un fake, mais elle est savoureuse malgré tout. Et pour cause: David Beckham est invité à venir découvrir sa nouvelle statue à Los Angeles, où il a terminé sa brillante carrière de footballeur. Mais la star anglaise ne le sait pas encore: il s'agit d'une caméra cachée pour tester sa réaction. Et forcément, l'équipe de production a prévu une statue bien dégueulasse et absolument pas ressemblante pour le surprendre.

Image
image: x

Beckham tombe complètement dans le panneau. Sa réaction déconcertée est hilarante (comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous). Bien joué!

Vidéo: twitter

Cet article est adapté d'une première version publiée le 29 décembre 2022 sur notre site.

Plus d'articles sur le sport
«Si j'y arrive, ma vie sera réussie»: cet alpiniste suisse a un défi ultime
«Si j'y arrive, ma vie sera réussie»: cet alpiniste suisse a un défi ultime
de Simon Häring
Voici comment Patrick Fischer s'est fait attraper
Voici comment Patrick Fischer s'est fait attraper
de Klaus Zaugg
Les regrets de Patrick Fischer manquent de sincérité
Les regrets de Patrick Fischer manquent de sincérité
de Klaus Zaugg
La Challenge League suit de près une alternative à la VAR
La Challenge League suit de près une alternative à la VAR
de Nik Dömer
Une scène curieuse s'est produite à Dortmund
Une scène curieuse s'est produite à Dortmund
Marathon de Paris: ce geste «écolo» a pourri ma course
Marathon de Paris: ce geste «écolo» a pourri ma course
de Margaux Habert
La star suisse de la course à pied a pris une décision déchirante
La star suisse de la course à pied a pris une décision déchirante
de Ralf Streule
Derrière le boom de la chaîne MySports, un «scandale» qui dérange
Derrière le boom de la chaîne MySports, un «scandale» qui dérange
de Klaus Zaugg
Voici ce qui a empêché Bâle d'affronter Thoune samedi
Voici ce qui a empêché Bâle d'affronter Thoune samedi
«On bidouillait»: Il a vécu toutes les Patrouilles des glaciers, il raconte
«On bidouillait»: Il a vécu toutes les Patrouilles des glaciers, il raconte
de Christian Despont
Cinq choses à savoir sur le coup de théâtre en Bundesliga
Cinq choses à savoir sur le coup de théâtre en Bundesliga
de Julien Caloz
«Si tu privilégies la sécurité, c'est fini»: ce crack suisse arrête
«Si tu privilégies la sécurité, c'est fini»: ce crack suisse arrête
de Claudio Zanini
L’équipe de la pépite Paul Seixas dément un départ en Suisse
L’équipe de la pépite Paul Seixas dément un départ en Suisse
Petite révolution en Ligue des champions
Petite révolution en Ligue des champions
110 kilomètres par semaine, est-ce «trop»? Ce coach répond
1
110 kilomètres par semaine, est-ce «trop»? Ce coach répond
de Marine Brunner
Injure, colère, geste obscène: ce golfeur a dégoupillé
Injure, colère, geste obscène: ce golfeur a dégoupillé
Cet ex-crack de Sion et Xamax a choisi un nouveau club très inattendu
Cet ex-crack de Sion et Xamax a choisi un nouveau club très inattendu
de Nik Dömer
Des vols inquiétants perturbent Paris-Roubaix
Des vols inquiétants perturbent Paris-Roubaix
de Romuald Cachod
Il y a un problème avec le nouveau maillot des Bleus
Il y a un problème avec le nouveau maillot des Bleus
de Ralf Meile
Comment le Suisse Denis Zakaria a sorti Monaco de la crise
Comment le Suisse Denis Zakaria a sorti Monaco de la crise
de Christophe Belleudi
Le coup de génie du coach de Davos pour battre Zurich
Le coup de génie du coach de Davos pour battre Zurich
de Klaus Zaugg
Cette erreur «scandaleuse» fait enrager le FC Barcelone
Cette erreur «scandaleuse» fait enrager le FC Barcelone
de Benjamin Zurmühl
Ce fan du HC Sierre se lance dans un nouveau défi insensé
Ce fan du HC Sierre se lance dans un nouveau défi insensé
de Ralf Meile
Ces stars de la NHL pourraient renforcer la Nati au Mondial
Ces stars de la NHL pourraient renforcer la Nati au Mondial
de Angelo Kunz
Sommer pourrait bien prendre tout le monde par surprise
Sommer pourrait bien prendre tout le monde par surprise
de Romuald Cachod
Ce festival romand et inédit veut «changer l'image des sports extrêmes»
Ce festival romand et inédit veut «changer l'image des sports extrêmes»
de Yoann Graber
Voulez-vous vraiment une ligue fermée en National League?
Voulez-vous vraiment une ligue fermée en National League?
de Romuald Cachod
Le football suisse rattrapé par un scandale de racisme
Le football suisse rattrapé par un scandale de racisme
Sinner a un drôle de rituel dans les WC
Sinner a un drôle de rituel dans les WC
de Yoann Graber
Ce célèbre coach suisse cartonne partout où il passe, et ça s'explique
Ce célèbre coach suisse cartonne partout où il passe, et ça s'explique
de Ralf Meile
Pogacar risque un retrait de permis à cause d'une infraction en course
3
Pogacar risque un retrait de permis à cause d'une infraction en course
La guerre au Moyen-Orient a des effets insoupçonnés sur la F1
La guerre au Moyen-Orient a des effets insoupçonnés sur la F1
de Christian Hollmann
«On veut combler un vide»: ces Romands lancent un podcast sur le foot suisse
1
«On veut combler un vide»: ces Romands lancent un podcast sur le foot suisse
de Yoann Graber
Servette domine un classement révélateur en Super League
Servette domine un classement révélateur en Super League
de Sarah Leupi
La réaction lunaire d'un joueur d'YB après un but adverse
La réaction lunaire d'un joueur d'YB après un but adverse
de Yoann Graber
Pogacar: «J'ai demandé à Vingegaard pourquoi il ne venait pas»
1
Pogacar: «J'ai demandé à Vingegaard pourquoi il ne venait pas»
Thèmes
Ces inventions «révolutionnaires» déjà vintage
1 / 9
Ces inventions «révolutionnaires» déjà vintage
source: shutterstock
partager sur Facebookpartager sur X
Il joue un morceau de Daft Punk sur un orgue vieux d'un siècle
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La machine à faire la glace la plus cool du monde a une histoire folle
Le Utah Mammoth, en NHL, a inauguré une nouvelle Zamboni très spéciale et remarquée cette semaine. Cette nouvelle star a pourtant failli finir aux oubliettes.
Le Utah Mammoth, qui dispute sa deuxième saison de NHL après son déménagement depuis l’Arizona (ex-Arizona Coyotes), est sur le point de se qualifier pour les play-offs pour la première fois de son histoire.
L’article