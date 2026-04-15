La statue pas vraiment ressemblante d'Alexandra Eala (médaillon). image: keystone/tiktok

Le musée des horreurs accueille une nouvelle statue d'athlète

La jeune tenniswoman philippine Alexandra Eala (20 ans) a désormais une statue. Mais elle est complètement ratée. Elle rejoint celles d'autres stars du sport au musée des horreurs.

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Alexandra Eala (20 ans) s'est fait un nom sur le circuit principal du tennis féminin, depuis la saison passée. Cette année, la Philippine a notamment atteint les quarts de finale du prestigieux tournoi de Dubai en février, où elle a perdu contre la superstar américaine Coco Gauff.

Forcément, cette percée de l'actuelle 45e joueuse mondiale suscite un fort engouement dans son pays, où elle a désormais une petite statue. Mais comme le montre une vidéo sur les réseaux sociaux, celle-ci ne ressemble pas à la tenniswoman. C'est le moins qu'on puisse dire...

La vraie Image: keystone

La statue image: capture d'écran tiktok

Le site spécialisé Tennis Temple précise:

«Face à ce buzz inattendu, Eala a elle-même répondu sur Instagram avec un emoji surpris, une réaction qui en dit long sur ce qu’elle pense de cette statue déjà virale.»

Pour le plaisir, le tour de la statue d'Alexandra Eala en vidéo Vidéo: extern / rest/TikTok

Qu'elle se rassure, Alexandra Eala n'est pas la seule star du sport à avoir une statue à son effigie ratée. La preuve avec ce top.👇

Dwyane Wade

En octobre 2024, le Miami Heat a rendu un bel hommage à son ancien joueur de légende, Dwyane Wade (42 ans). Enfin, «bel» au sens figuré, seulement. Parce que l'hommage en question est une statue – devant la salle – censée représenter l'ex-basketteur, mais qui est complètement ratée.



Invité à l'inauguration, le triple champion NBA (2006, 2012 et 2013) avec l'équipe floridienne n'a pas pu cacher sa stupéfaction devant cette absence de ressemblance. Après avoir rigolé, il a lâché:

«C’est dingue. Je n’arrive pas à y croire. Qui est ce gars?» Dwyane Wade à propos de sa statue

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Le vrai Image: keystone

Les moqueries sur cette «œuvre d'art» se sont multipliées sur les réseaux sociaux. S'adressant directement à Wade, un internaute a par exemple écrit sur X:

«Voici une statue où tu ressembles à un homme asiatique de 75 ans»

Les internautes se sont lâchés niveau montages image: x

David Villa

Depuis décembre 2022, l'ex-footballeur espagnol David Villa (42 ans) possède aussi sa propre statue, dans sa ville d'origine, Langreo (Asturies). Un hommage mérité, tant l'ex-attaquant du FC Barcelone, entre autres, et de la Roja (il en est toujours le meilleur buteur) a marqué le football de son pays. Mais cette représentation, avec le maillot de l'Espagne, est ratée. On ne reconnaît pas du tout le visage de Villa. La preuve.👇

David Villa inaugurant sa statue, le lundi 26 décembre 2022 à Langreo. image: x

A la limite, on pourrait y voir un peu les traits de Robert Lewandowski, mais en tout cas pas ceux de David Villa.

Diego Maradona

L'artiste espagnol Rafael Ferri a dévoilé son œuvre – un buste de Diego Maradona – en marge d'un tournoi international juniors près de Valence, début août 2022. Pas sûr que le Pibe de Oro ait apprécié l'hommage depuis là-haut, tant la sculpture ne lui ressemble pas.

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Le vrai Image: keystone

Lionel Messi

L'autre légende argentine du football, Lionel Messi, n'a pas eu plus de chance que son compatriote. Cette fois, le carnage est à mettre sur le dos d'une confiserie moscovite durant la Coupe du monde 2018, qui a tenté, on dit bien tenté, de représenter le numéro 10 de l'Albiceleste tout en chocolat. On dira que c'est le geste qui compte.

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Le vrai image: keystone

Cristiano Ronaldo

Le grand rival de Messi, Cristiano Ronaldo, n'a lui non plus pas été épargné. C'est d'abord dans son propre pays que l'affront a été commis: une sculpture censée le représenter a été inaugurée en 2017 à l'aéroport de Madère, qui porte également son nom. Résultat? Pas concluant.

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En Inde, on n'a pas fait mieux pour rendre hommage à l'attaquant portugais...

image: twitter

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George Best

Franchement, si le mythique Nord-Irlandais de Manchester United avait eu la même tête que celle de sa sculpture, il aurait pu sans problème tenir un rôle dans l'armée des morts de Game of Thrones.

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Roger Federer

Ok, le Bâlois a pris un peu d'âge avec ses 43 ans et sa retraite, mais quand même... Et puis c'est quoi ce vieux survêt' tout dégueu?! Ce musée chinois a indéniablement encore du job pour égaler les statues de cire de Madame Tussauds à Londres.

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Andy Murray

C'est déjà un peu mieux que pour Roger Federer, mais ça nécessite encore un petit effort!

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Mohamed Salah

L'Egypte a voulu rendre hommage à son meilleur footballeur de tous les temps, mais pas sûr que ce soit de la meilleure des manières...

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Le vrai

Michael Essien

Comme Mohamed Salah, Michael Essien, ex-footballeur ghanéen de Chelsea et du Real Madrid notamment, a appris à ses dépens que nul n'est prophète dans son pays.

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Le vrai image: keystone

Gareth Bale

L'auteur du buste de Ronaldo à l'aéroport de Madère, Emanuel Santos, a encore frappé. Sa victime, cette fois, est le footballeur gallois Gareth Bale. Certains internautes ont vu davantage de ressemblance entre la statue et l'acteur américain Danny Trejo qu'avec celui qu'elle est censée représenter. Et on ne peut que leur donner raison.

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Le vrai

Danny Trejo image: keystone

Bonus: David Beckham

Celle-ci est un fake, mais elle est savoureuse malgré tout. Et pour cause: David Beckham est invité à venir découvrir sa nouvelle statue à Los Angeles, où il a terminé sa brillante carrière de footballeur. Mais la star anglaise ne le sait pas encore: il s'agit d'une caméra cachée pour tester sa réaction. Et forcément, l'équipe de production a prévu une statue bien dégueulasse et absolument pas ressemblante pour le surprendre.

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Beckham tombe complètement dans le panneau. Sa réaction déconcertée est hilarante (comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous). Bien joué!

Vidéo: twitter

Cet article est adapté d'une première version publiée le 29 décembre 2022 sur notre site.