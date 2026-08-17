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Football: Voss-Tecklenburg signe avec le FC Zurich

Switzerland&#039;s head coach Martina Voss-Tecklenburg, from Germany, looks her plpayers, during a training session one day before the soccer match against Austria at the UEFA Women&#039;s Euro 2017, ...
Martina Voss-Tecklenburg avec la Suisse en 2017.Image: KEYSTONE

Une star du football féminin revient en Suisse

Huit ans après son départ de la Nati féminine, Martina Voss-Tecklenburg va retrouver un banc en Suisse, mais cette fois dans un club.
17.08.2026, 05:3517.08.2026, 05:35

La technicienne de 58 ans a signé un contrat de deux saisons avec le FC Zurich, où elle prendra officiellement ses fonctions le 1er octobre. Ce retour marque une nouvelle étape dans la carrière de l’ancienne sélectionneuse allemande, qui n’avait plus occupé de poste d’entraîneure depuis la fin de son aventure avec la Mannschaft.

Pour Voss-Tecklenburg, la Suisse est loin d’être une terre inconnue. Entre 2012 et 2018, elle avait dirigé la sélection nationale helvétique, contribuant à son développement sur la scène internationale. Elle avait ensuite pris les commandes de l’Allemagne en 2018. À la tête de la Mannschaft, elle avait notamment connu un parcours marquant lors de l’Euro 2022 en Angleterre, menant son équipe jusqu’en finale, perdue face au pays hôte. Son contrat avec la Fédération allemande avait finalement été résilié en octobre 2023, après plusieurs mois difficiles.

Après cette longue parenthèse loin des terrains, Voss-Tecklenburg assure que son retour est avant tout dicté par le plaisir et l’envie de se lancer dans un projet qui lui correspond.

«J’en ai tout simplement de nouveau envie. Je m’étais dit que je ne ferais désormais que des choses qui me plaisent et pour lesquelles j’ai le sentiment que cela me correspond. Et ce n’est un secret pour personne que j’ai un lien particulier avec la Suisse.»

À Zurich, elle aura pour mission de relancer une équipe qui reste sur une saison mitigée. Le FC Zurich n’avait en effet terminé qu’à la cinquième place de la Women’s Super League lors du dernier exercice. Avec l’arrivée d’une entraîneure expérimentée, rompue au très haut niveau international et déjà familière du football suisse, le club espère désormais retrouver les premiers rôles.

(jcz/t-online)

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