Nadal veut jouer l'après-midi à Roland-Garros et il a une très bonne raison

L'Espagnol a demandé à ce que son 1er tour face à Alexander Zverev soit fixé en journée et pas en soirée. Voici pourquoi.

Rafael Nadal n'a pas été gâté par le tirage au sort, cette année à Roland-Garros. Pour ce qui sera certainement le dernier Grand Chelem de son extraordinaire carrière sur terre battue, le Majorquin aux 14 couronnes parisiennes a hérité du 4e joueur mondial, l'Allemand Alexander Zverev, au 1er tour. Un match qui devrait se disputer lundi après-midi, à la demande d'un certain...Rafael Nadal.

Rappelons en préambule que deux sessions sont organisées chaque jour à Roland-Garros: la première est en journée et ses matchs sont diffusés en direct sur le service public (France Télévision); la seconde est en soirée et elle est retransmise sur Amazon Prime Video, une plateforme payante. Evidemment, chaque diffuseur souhaite obtenir les meilleurs matchs, et Nadal-Zverev est sans conteste le choc le plus alléchant du 1er tour.

Mais cette fois, il n'y aura peut-être pas beaucoup de débat sur l'horaire de la partie. Selon L'Equipe, Rafael Nadal aurait demandé aux organisateurs de Roland-Garros de disputer son match l'après-midi, et ceci pour une raison bien précise:

Les conditions en journée avantagent le lift surpuissant de «Rafa» (dont la rotation atteint 3200 tours/minute), bien plus efficace sous le soleil et par temps sec que sur un court humide, où le rebond est moins haut.

Et puis, Rafael Nadal est Espagnol, il vient d'une île (Majorque) et aime la chaleur. «Je veux toujours le soleil, c'est de l'énergie.» Il n'a d'ailleurs jamais hésité à exprimer publiquement toute l'aversion qu'il avait pour les matchs en soirée à Paris, où quelques degrés de plus ou de moins peuvent changer drastiquement les conditions. «Je n’aime pas jouer sur terre battue la nuit, avait-il ainsi asséné en 2022. L’humidité est plus élevée, la balle est plus lente et les conditions peuvent être très lourdes, surtout quand il fait froid. Je pense que cela fait une grande différence sur la façon de jouer au tennis sur terre battue.»

Consultant pour Eurosport, Mats Wilander estime pour sa part que la session de nuit à Paris implique des changements bien plus conséquents sur le jeu que les night-sessions de New York ou Melbourne.

«Est-ce que ça varie plus que dans les autres Grands Chelem? Sans aucun doute, oui. Le terrain devient un peu plus lourd, plus humide. La balle de tennis récupère cette humidité, devient plus lourde et donc bien plus compliquée à lifter. A l'US Open, les conditions changent surtout vis-à-vis de la température mais le court reste le même. A Paris, ça change bien plus et ce sont des vrais pièges pour les joueurs.»

Selon les informations de L'Equipe, la direction de Roland-Garros a accédé à la demande de Rafael Nadal, «en vertu de son pouvoir d'attribution de l'affiche du jour». Car si Amazon Prime Video bénéficie bel et bien d'un match de prestige en soirée, le dernier mot revient aux organisateurs du tournoi. Nadal-Zverev devrait ainsi être programmé lundi après-midi, au grand soulagement du gaucher de 37 ans, qui espère prolonger un peu son histoire d'amour avec la terre battue parisienne.