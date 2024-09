Une athlète effectuant un urban trail. Image: E+

Urban trail: quand la ville devient un terrain de jeu

La 4ème édition du Geneva Urban Trail (GUT), une course à pied à travers la ville de Genève, s'est tenue samedi dernier sur trois parcours (6 km, 9 km et 16 km). Gros plan sur une discipline surtout destinée aux amateurs.

Léa Allié

Vous pensez que l'urban trail consiste à courir le long des trottoirs? Eh bien, pas du tout! Il s'agit en réalité d'un trail, mais en milieu urbain (comme son nom l'indique). Toutefois, il ne se cantonne pas uniquement aux routes goudronnées. En réalité, les participants évoluent à travers des parcours variés au cœur de la ville, mêlant bitume et sentiers naturels.

Parcours ludique

L'urban trail, c'est bien plus qu'une simple course. Elle combine sport, découverte et obstacles en tout genre, à chaque coin de rue. Tout au long du parcours, les coureurs franchissent différents éléments urbains: escaliers, ponts, montées abruptes, descentes raides et même des cours d'eau.

«Je ne savais pas qu'il y avait autant d'escaliers à Genève» Caroline Cavelius, participante du GUT 2024 et triathlète, membre de la Team Zoot France.

Mais cette pratique ne se résume pas uniquement à l’effort physique. C'est également une occasion unique pour découvrir et s'approprier la ville hôte. Les participants traversent des lieux emblématiques comme, par exemple, la vieille-ville, le bord du Rhône ainsi que le parc du Bois de la Bâtie, pour ne citer qu'eux à Genève.

«Pour un évènement comme celui-ci, on ne va pas se préoccuper du temps, on va découvrir la ville et profiter» Caroline Cavelius

Découverte de la ville

Comme son nom l'indique, cet évènement sportif se déroule en pleine ville. Ainsi, l'urban trail se différencie des trails traditionnels sur plusieurs points:

D'abord, l'environnement. Alors que le trail classique vous plonge en pleine nature et en montagne, l’urban trail, lui, vous emmène en zones urbaines.

Et l'ambiance? C'est une tout autre histoire! Caroline Cavelius, participante de la GUT, déclare, avec un sourire perceptible dans la voix:

«Dans un urban trail, l'ambiance est ultra-festive tout au long du parcours, car nous sommes en pleine ville. On traverse Genève en côtoyant les touristes et les gens qui font leur shopping. En revanche, sur un trail, on est au calme total, et il arrive même qu'on soit seul pendant des heures.»

Pour ce qui est de l’équipement, c'est un monde à part. Pour l’urban trail, une tenue de course et des chaussures de running font l'affaire. En revanche, pour un trail classique, la panoplie s'allonge: sac à dos, bâtons, chaussures de trail, lampe frontale, sans oublier l’eau et les collations (liste non exhaustive).

A qui s'adresse-t-il?

L'urban trail attire de plus en plus de personnes grâce à son atmosphère de fête et à sa difficulté modérée.

Contrairement, au trail et à l'ultra-trail qui exigent une préparation physique importante, un matériel spécifique, ainsi que l'accumulation de points de qualification en terminant certaines courses dans un délai donné. L'urban trail, ne requiert aucune condition particulière pour y participer.

Outre, sa participation en tant que triathlète et membre de la Team Zoot France, Caroline Cavelius confie cette anecdote amusante:

«J'initie des amis à la course à pied avec un objectif de 10 km. Le Geneva Urban Trail est la course idéale pour s'entraîner, car elle est ludique et accessible: les terrains sont plus faciles et moins techniques qu'en montagne, et les participants peuvent marcher dans les montées pour récupérer.»

Ce sport s'adresse principalement aux amateurs. D'ailleurs, cette année, le Geneva Urban Trail, proposait aussi un parcours dédié aux enfants, afin de pouvoir faire comme les grands.

Alternative au trail en hiver

L'urban trail est-il une alternative au trail en hiver? Peut-il servir de méthode d'entraînement durant la saison hivernale? Au téléphone, la triathlète Caroline Cavelius partage son point de vue:

«Les trailers vont privilégier la route en hiver, car la neige rend l'entraînement en montagne plus difficile. Par exemple, cet hiver, je vais faire plus de route et d'urban trail, pour maintenir ma forme, puis je reprendrai les longues sorties avant les premières courses de trail.»

En résumé, que vous soyez amateur de sport ou coureur chevronné, chaussez vos baskets et partez à la découverte de cette discipline qui peut se pratiquer dans toutes les villes de Suisse!