L'incroyable discours qui a fait gagner l'Arabie Saoudite face à l'Argentine

«Je me sens léger. Félicitations à ces fantastiques joueurs, je les félicite tout le temps et j’aime les féliciter. J’ai décidé de rejoindre ce pays il y a trois ans et demi et je dois dire que j'ai un président hors pair, tout le monde nous a toujours soutenu. On n'a jamais eu de pression et je crois que c’est la manière dont on doit travailler dans le foot. Sinon, ça ne marche pas. On s’est très bien préparés, et les astres se sont alignés pour nous. L’Argentine est une super équipe qui était invaincue depuis 36 matchs, championne d'Amérique du Sud. Mais c’est le foot. Parfois, c’est fou.»