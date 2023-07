Vidéo

Un stade mythique du football éventré à coups de pelleteuses

Le Camp Nou ne sera plus jamais comme avant.

Ah, Barcelone et ses monuments: la Sagrada Familia, le Parc Güell, le musée Picasso et le Camp Nou. Enfin, ce qu'il en reste: car depuis quelques semaines, le mythique stade de football, antre historique du Barça (qui y évolue depuis 1957), est en train de s'affaisser sous les yeux éberlués des habitants et des touristes.

Les engins de chantier ont pris possession du lieu, plus exactement du troisième étage, qu'ils désossent méthodiquement afin de réaménager toute la partie supérieure du stade et d'y ajouter des loges VIP.

La capacité du stade passera ainsi de 99 000 à 105 000 places. Pendant ces opérations, le FC Barcelone évoluera au stade Olympique. Les blaugranas ne pourront revenir au Camp Nou qu'en novembre 2024 si le planning est respecté, mais les travaux ne seront terminés qu'en juin 2026.

Il y a deux semaines déjà, le club catalan avait diffusé une vidéo de son stade rendu méconnaissable par les travaux. Il n'y avait plus de pelouse, certains sièges avaient été enlevés et une partie de la tribune sud avait été démolie.