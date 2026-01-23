Odermatt s'oppose à cette initiative de l'UDC
L’organisation faîtière du sport suisse a lancé en décembre, avec Swiss Top Sport – qui réunit les 21 plus grands événements sportifs du pays –, une campagne contre l’initiative «200 francs, ça suffit!», qui veut réduire la redevance radio-TV de 335 à 200 francs par an. Le message est clair et percutant:
Dans un communiqué, Swiss Olympic justifie son engagement:
Parmi les soutiens figure Marco Odermatt, le sportif suisse le plus connu et le plus populaire. Son nom apparaît en bonne place sur la liste des signataires du «non» à l'initiative.
D’anciennes gloires du ski se sont également engagées, comme Didier Défago, Vreni Schneider, Sonja Nef ou Michela Figini. Autant de chouchous du public. D’autres disciplines sont aussi représentées, à l'image de Sergueï Aschwanden pour le judo. Un détail frappe: côté football, en effet, une seule ambassadrice figure sur la liste: Lia Wälti.