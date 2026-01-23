Marco Odermatt s'engage contre l'initiative SSR. Image: Keystone

Odermatt s'oppose à cette initiative de l'UDC

Le sport suisse mobilise des soutiens de poids dans la lutte contre l’initiative «200 francs, ça suffit!», qui veut réduire la redevance radio-TV de 335 à 200 francs par an. Cent sportives et sportifs d’élite, en activité ou à la retraite, appellent à voter non.

Martin Probst / ch media

L’organisation faîtière du sport suisse a lancé en décembre, avec Swiss Top Sport – qui réunit les 21 plus grands événements sportifs du pays –, une campagne contre l’initiative «200 francs, ça suffit!», qui veut réduire la redevance radio-TV de 335 à 200 francs par an. Le message est clair et percutant:

«SSR divisée par deux, sport perdant»

Dans un communiqué, Swiss Olympic justifie son engagement:

«Si la SSR est réduite de moitié, le sport perd sa vitrine, les sponsors leur public et les disciplines leur visibilité»

Parmi les soutiens figure Marco Odermatt, le sportif suisse le plus connu et le plus populaire. Son nom apparaît en bonne place sur la liste des signataires du «non» à l'initiative.

D’anciennes gloires du ski se sont également engagées, comme Didier Défago, Vreni Schneider, Sonja Nef ou Michela Figini. Autant de chouchous du public. D’autres disciplines sont aussi représentées, à l'image de Sergueï Aschwanden pour le judo. Un détail frappe: côté football, en effet, une seule ambassadrice figure sur la liste: Lia Wälti.