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Football: Di Giusto mérite sa place en équipe de Suisse

Matteo Di Giusto (FCL) im Fussball Meisterschaftsspiel der Swiss Super League zwischen dem FC Zuerich und dem FC Luzern, am Samstag, 8. November 2025 im Stadion Letzigrund in Zuerich. (KEYSTONE/Claudi ...
Le Lucernois est aussi décisif qu'élégant avec le ballon.Image: KEYSTONE

Ce joueur mérite sa place en équipe de Suisse

Matteo Di Giusto réalise une excellente saison avec le FC Lucerne. Il est grand temps que Murat Yakin s'intéresse à lui.
14.03.2026, 12:1114.03.2026, 12:11
Raphael Gutzwiller / ch media

Il l’a encore fait. À Lugano le week-end dernier, Matteo Di Giusto a réalisé un retourné acrobatique somptueux. Pour la deuxième fois sous les couleurs du FC Lucerne, il a inscrit un but spectaculaire grâce à ce geste technique. Un exploit qu’il avait déjà accompli lors du large succès 6-0 contre GC.

Le but est à voir dès 3'50:

Vidéo: YouTube/blue Sport

Mais si ses retournés acrobatiques sont spectaculaires, ce sont ses chiffres qui impressionnent encore davantage: transféré du FC Winterthour au FC Lucerne l'été dernier, Di Giusto a déjà accumulé 21 points (10 buts et 11 passes décisives).

Dans toute la ligue, seul Christian Fassnacht (YB) est plus impliqué sur les buts de son équipe, tandis que Xherdan Shaqiri de Bâle a un point de moins que Matteo Di Giusto. Or Fassnacht a récemment été réintégré en équipe de Suisse et le retour de Shaqiri a été vigoureusement réclamé par certains. Ces chiffres montrent clairement que Di Giusto évolue désormais au même niveau que les joueurs de la Nati.

Matteo Di Giusto mérite-t-il sa place en équipe de Suisse?
Au total, 16 personnes ont participé à ce sondage.

Ceux qui suivent ses performances arrivent à la conclusion qu’il pourrait bien être un prétendant pour l’équipe nationale. C’est aussi l’avis de l’ex-international Admir Mehmedi, qui a récemment déclaré sur Blue Sport:

«Personnellement, si j'étais entraîneur national, je réfléchirais sérieusement à sa place dans l’équipe»

Il faut aussi prendre en compte le contexte. Le FC Lucerne n'appartient pas aux équipes dominantes de la ligue, ce qui rend les statistiques de Di Giusto d'autant plus impressionnantes. «Marquer autant de points dans une équipe qui ne joue pas en tête de la ligue, c'est une performance énorme. Le FCL aurait sans doute quelques points de moins sans Di Giusto», assure Mehmedi.

Les statistiques de Di Giusto deviennent encore plus impressionnantes lorsqu'on les examine de plus près. Il est non seulement le meilleur passeur de la ligue, mais avec 89 tentatives de tir, il est également celui qui cherche le plus souvent à marquer. Il est véritablement le moteur offensif du FC Lucerne. Que ce soit au milieu de terrain ou sur l'aile gauche, de nombreuses attaques passent par lui.

Un autre sujet sur le foot suisse:

«Entre arbitres, on a des discussions animées sur la VAR»

Bien sûr, la concurrence pour une place en équipe nationale est féroce, avec de nombreux bons joueurs offensifs qui se distinguent dans des ligues plus prestigieuses. Mais une Coupe du Monde ne requiert pas seulement les 23 meilleurs joueurs. Elle nécessite aussi d'avoir les bons profils. Di Giusto étant reconnu pour sa personnalité calme et agréable, sans exigences particulières, il pourrait se révéler être un coéquipier précieux durant le Mondial. Il serait tout à fait prêt à se mettre au service de l’équipe, même s’il n’endossait qu’un rôle de remplaçant.

Lorsqu'on lui parle d'une éventuelle sélection en équipe nationale, le joueur de 25 ans répond avec humilité:

«Je vais étape par étape. Il est important pour moi de bien performer en club. Je serais très heureux d'être convoqué en équipe nationale, mais je me concentre entièrement sur le FCL.»

Matteo Di Giusto a évolué dans toutes les sélections suisses juniors et a évolué sous la direction de Mauro Lustrinelli chez les M21. Sa carrière a cependant stagné lorsqu’il n’a pas trouvé sa place au FC Zurich. Après un passage par Vaduz, il a rejoint le FC Winterthour, où il a rapidement montré une forme constante. En 108 matchs de Super League, il a été impliqué sur 31 réussites de son équipe, ce qui reste à ce jour le meilleur total d’un joueur de Winterthour en Super League.

Malgré ses solides performances, Di Giusto passe souvent sous les radars. Son transfert de Winterthour au FC Lucerne, plutôt que vers un grand club, s'inscrit dans cette dynamique. Sa taille (1m68) pourrait y jouer un rôle. Pourtant, d’un point de vue footballistique, Di Giusto possède des qualités que très peu de joueurs en Suisse possèdent. Son style de jeu rappelle, à bien des égards, une version moderne de Hakan Yakin: créatif, audacieux et doté d’un excellent sens du jeu, toujours à l'affût d'une passe décisive. Il serait peut-être judicieux que le frère de Hakan lui accorde un peu plus d'attention.

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