Puidoux: une femme décède lors d'une collision entre deux voitures

Une Suissesse de 44 ans, domiciliée dans le canton de Fribourg, a perdu la vie jeudi matin lors d'un accident de la route à Puidoux (VD).

Une violente collision frontale s'est produite entre deux voitures, dans une courbe en direction de Moudon. Le conducteur de l'autre véhicule, un ressortissant du Kosovo de 33 ans, domicilié dans le canton de Vaud, a été transporté au CHUV. Ses jours ne sont pas en danger.

L'accident a eu lieu vers 07h40 peu après la zone industrielle de la Vulpillière, a indiqué la police cantonale vaudoise dans un communiqué. La conductrice du premier véhicule est décédée sur place, est-il précisé. Les circonstances exactes de la collision ne sont pas encore connues.

La route principale a été fermée à la circulation pour les besoins du constat. Le Ministère public a été informé. La procureure de service a ouvert une enquête et confié les investigations aux spécialistes de l'unité de circulation de la gendarmerie vaudoise. (sda/ats)