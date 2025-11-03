assez ensoleillé12°
DE | FR
burger
Suisse
Assurance maladie

Primes: voici ce qui changera dans les pharmacies en 2026

Primes maladie: voici ce qui changera dans les pharmacies en 2026

Le Conseil fédéral a approuvé le nouveau tarif pour les pharmacies, accordant ainsi à la profession de nouvelles compétences. Voici ce que cela signifie pour les patients.
03.11.2025, 11:5803.11.2025, 11:58
Anna Wanner / ch media

En 2024, de plus de 10 milliards de francs de médicaments ont été écoulés dans les quelque 1830 pharmacies de Suisse. Et si leurs revenus proviennent principalement de ces ventes, avec leur solide formation, les pharmaciens peuvent faire bien plus que «simplement» vendre des produits. Ils peuvent fabriquer eux-mêmes des médicaments, mieux les combiner entre eux, soigner de petites plaies, ou encore vacciner des patients.

Durant longtemps, ces professionnels n’ont pas reçu d’argent des caisses-maladie pour ce type de prestations supplémentaires. Avec l’introduction d'une nouvelle convention tarifaire pour les pharmacies en 2001, les prestations pharmaceutiques n'étaient plus incluses dans le prix des médicaments, mais remboursées séparément.

Dès le 1er janvier 2026, l’ancien tarif va être révisé, et le champ d’action des pharmacies va encore s'élargir. Le Conseil fédéral est convaincu que les pharmacies peuvent aider à renforcer à moindre coût les soins de base, et peuvent par exemple atténuer les effets du vieillissement de la population et la pénurie de médecins. La semaine dernière, il a donc approuvé la nouvelle convention tarifaire pour la rémunération des pharmaciens

Le nouveau tarif médical sera «défavorable» pour les enfants suisses

Cette dernière évolution offre également des avantages concrets pour les patients.

Des avancées notables

Voici deux changements concernant les tarifs des pharmacies:

  • Encourager la vente de médicaments génériques et biosimilaires en les dédomageants mieux. Pour les inciter à délivrer davantage de médicaments dit «biologiques», utilisés notamment dans le traitement des cancers ou de maladie auto-immunes, les pharmaciens seront mieux dédommagés. Cette démarche inclut également les consultations avec le médecin traitant, incluses dans le traitement. Résultat de ces mesures, les coûts des traitements auront tendance à baisser.
  • La mise sous blister des médicaments par des machines sera financée. Le tri mécanique améliore la précision de la répartition des médicaments, tout en évitant les erreurs de dosage. Ce procédé allège également la charge de travail du personnel soignant en hôpital ou en maison de repos, qui n'a ainsi plus à trier les comprimés. Les patients peuvent également demander un conditionnement personnalisé sur prescription médicale, à condition qu'il prennent au moins 3 médicaments différents. Les plaquettes sur mesure permettent également d'éviter le gaspillage.
Voici à quelle fréquence les Suisses de plus de 50 ans vont chez le médecin

Martine Ruggli, la présidente de pharmaSuisse, cosignataire de la nouvelle convention tarifaire, affirme que ces modifications sont «très importantes». Saskia Schenker, la directrice de l’association des caisses-maladie prio.swiss, également signataire, abonde:

«Le nouveau tarif des pharmacies apporte davantage de sécurité pour délivrer des médicaments et encourage l’utilisation de biosimilaires, meilleur marché.»

Elle évoque des améliorations significatives pour le système de santé et pour les personnes qui paient des primes.

Il reste du chemin à faire

Pour Martine Ruggli, il ne s’agit toutefois que d’une étape pour renforcer le rôle des pharmacies comme prestataires de premier recours dans le système de santé. PharmaSuisse travaille activement à une meilleure reconnaissance de ses professionnels, explique-t-elle.

La faîtière s’est fixé pour objectif de jouer un rôle central et de coordination dans les soins de base. Le problème actuel est que les prestations effectuées dans un hôpital ou un cabinet médical sont remboursées par les caisses-maladie, tandis que lorsque la pharmacie les réalise, c'est le patient qui paie. Cela concerne notamment les vaccinations, les tests d’allergie et le traitement de petites plaies.

Commentaire
Big Pharma fait chanter la Suisse

En particulier pour la vaccination, Martine Ruggli estime que les pharmacies ont un rôle important à jouer:

«C’est une prestation qui permet de freiner la hausse des coûts tout en faisant progresser l’ensemble du système. En augmentant le taux de vaccination, nous améliorons la santé de la population.»

La politique a désormais avancé dans ce domaine. En mars dernier, le Parlement a adopté le deuxième paquet de mesures visant à freiner les coûts de la santé, qui accorde davantage de compétences aux pharmacies.

Avant qu'elles ne soient approuvées par le Conseil fédéral, il faut à présent adapter l’ordonnance et fixer la tarification des prestations. Martine Ruggli estime que les caisses-maladie ne commenceront à rembourser les vaccinations en pharmacie qu’à partir de 2027.

L’intégration des pharmacies dans les programmes nationaux de prévention, comme celui du dépistage du cancer colorectal, s'avère tout aussi laborieuse.

La Poste et Coop s’invitent dans le marché des caisses maladie

Il y a des pistes pour inclure les pharmacies

Le cœur des nouvelles compétences repose sur une prestation destinée à optimiser la thérapie:

  • L’analyse de médication. Les pharmaciens connaissent mieux que quiconque les substances actives et leurs interactions. En concertation avec le médecin traitant, ceux-ci doivent conseiller le patient qui prend plusieurs médicaments ou à qui un nouveau traitement potentiellement critique vient d’être prescrit. Moins d’erreurs de médication entraînent un meilleur bien-être, et réduisent les hospitalisations ainsi que les consultations médicales, ce qui a un effet positif sur les coûts de la santé.
  • L’adhésion thérapeutique. Environ 40% des patients ne respectent pas le plan de traitement convenu et prennent leurs médicaments de manière irrégulière, voire pas du tout.

Là encore, Martine Ruggli voit un grand potentiel:

«Les coûts de la santé peuvent être considérablement réduits si les patients prennent correctement leurs médicaments. Un patient qui ne suit pas bien son traitement coûte 4 fois plus cher qu’un patient observant sa thérapie, comme le prouvent les études.»

Le Parlement partage cette analyse et souhaite rémunérer ces prestations. Mais il faudra probablement encore attendre 2 à 3 ans avant que cela devienne réalité.

Traduit de l'allemand par Joel Espi

L'actu en Suisse c'est par ici
Pourquoi la frontière entre la Suisse et la France ne va pas «disparaître»
7
Pourquoi la frontière entre la Suisse et la France ne va pas «disparaître»
de Antoine Menusier
«A Lausanne, les commerçants sont plus emmerdés que les dealers»
7
«A Lausanne, les commerçants sont plus emmerdés que les dealers»
de Fred Valet
Chez Migros, «personne n’a remarqué cette erreur»
4
Chez Migros, «personne n’a remarqué cette erreur»
de Flavia Kälin, Raphael Bühlmann
«C’est Beyrouth»: cet armurier romand sidéré après un casse express
8
«C’est Beyrouth»: cet armurier romand sidéré après un casse express
de Alexandre Cudré
Thèmes
Et voici des tatouages moches, à ne pas reproduire...
1 / 31
Et voici des tatouages moches, à ne pas reproduire...
source: reddit
partager sur Facebookpartager sur X
Quand les tiktokeurs tentent de rayer les tics de language
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
«Dans une période difficile», Migros prend une décision sur les salaires
2
Le monde du ski est secoué par des perquisitions
3
Voici dans quels domaines les salaires ont le plus augmenté en Suisse
La météo du mois de novembre a changé en Suisse
Novembre, un mois froid et brumeux? Plus en 2025. Longtemps décrié, il s'avère de plus en plus chaud et ensoleillé. Et ce ne sont pas les abeilles qui diront le contraire.
Novembre rime pour beaucoup depuis toujours avec déprime, froid et brume. Mais ce mois mal-aimé n'affiche plus autant de raisons de le craindre. C'est ce que confirme un apiculteur: les températures exceptionnellement clémentes de novembre incitent les abeilles à continuer de voler, contrairement à autrefois.
L’article