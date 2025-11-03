«Pas si pire, au final», diraient certains Romands. Image: KEYSTONE

La météo du mois de novembre a changé en Suisse

Novembre, un mois froid et brumeux? Plus en 2025. Longtemps décrié, il s'avère de plus en plus chaud et ensoleillé. Et ce ne sont pas les abeilles qui diront le contraire.

Bruno Knellwolf / ch media

Novembre rime pour beaucoup depuis toujours avec déprime, froid et brume. Mais ce mois mal-aimé n'affiche plus autant de raisons de le craindre. C'est ce que confirme un apiculteur: les températures exceptionnellement clémentes de novembre incitent les abeilles à continuer de voler, contrairement à autrefois.

Mais elles ne trouvent alors pratiquement plus de fleurs dans les jardins pour se nourrir. En raison de leur activité plus intense, elles ont pourtant besoin de plus d'énergie. Et comme il fait aussi plus chaud dans la ruche à cause des mois de novembre plus doux, cela stimule également les abeilles.

Leurs réserves de miel et de sucre, que les butineuses ont accumulées avec diligence pendant l'été, s'épuisent plus vite. Les apiculteurs doivent ainsi rester vigilants et nourrir les abeilles plus tôt en hiver avec de l'eau sucrée ou de la pâte.

2,5 degrés de plus qu'à l'ère préindustrielle

Le comportement de ces insectes n'est pas la seule preuve d'un réchauffement. Pour Elias Zubler, météorologue pour MétéoSuisse:

«Il est vrai que novembre devient de plus en plus doux, comme tous les mois et toutes les saisons en Suisse»

Selon les données de MétéoSuisse, la température moyenne en novembre a augmenté de 2,5 degrés depuis le début du XXe siècle sur tout le territoire. Principale raison: le changement climatique causé par l'activité humaine, explique le météorologue.

Moins de brouillard

La plupart des jours de brouillard et de brouillard élevé se situent généralement entre septembre et novembre. Selon Elias Zubler, ils ont toutefois tendance à diminuer pendant la saison hivernale. On n'explique pas encore clairement ce phénomène. «L'amélioration de la qualité de l'air pourrait réduire la quantité d'aérosols dans l'atmosphère. Et puis il y a aussi la hausse des températures et les changements dans la fréquence des différentes conditions», énumère le scientifique.

Il ne faisait pas aussi bon il y a quelques décennies. Image: KEYSTONE

Vu le début du mois de novembre, on peut raisonnablement supposer que la météo sera moins maussade que les années précédentes.

