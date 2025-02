La plupart des accidents de sport enregistrés par la Suva concernent le football, le ski et le VTT. Image: KAPO VS

On sait si le nombre d'accident a augmenté en Suisse l'an dernier

Le nombre de cas d'accidents et de maladies professionnelles déclarés à la Suva est resté globalement stable en 2024 par rapport à l’année précédente, tandis que les accidents professionnels poursuivent leur recul.

En 2024, la Suva a recensé 494 783 cas d’accidents et de maladies professionnelles, soit une légère hausse de 0,2% par rapport à 2023. Parmi eux, 179 550 concernaient des accidents du travail ou des maladies professionnelles, un chiffre en recul de 3,7%.

En revanche, les accidents impliquant les chômeurs et les bénéficiaires de l’AI ont enregistré une hausse notable de 10,9%, atteignant 16 896 cas. Cette augmentation est largement attribuée à la progression du nombre de demandeurs d’emploi, précise la Suva.

Et hors du travail?

Le nombre d’accidents non professionnels a, lui, augmenté de 2,2%, totalisant 298 337 cas. Cette tendance à la hausse s'explique par le fait que les personnes assurées consacrent davantage de temps aux activités de loisirs en extérieur, selon Alois Fässler, statisticien à la Suva.

Parmi les accidents liés au sport, le football reste le plus accidentogène avec environ 29 000 cas enregistrés. Il est suivi par le ski (14 000 cas) et le VTT (5 000 cas). Les blessures les plus courantes touchent principalement les genoux, les chevilles et les épaules.

La Suva, plus grande assurance-accidents de Suisse, couvre environ la moitié de la population active. (mbr/ats)