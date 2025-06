En Suisse, le prix des logements et de l'assurance véhicule a augmenté. En revanche, le coût des vélos a baissé. Image: watson

Voici comment loyers et mobilité pèsent sur les Suisses depuis 5 ans

Une étude de Comparis révèle l'impact de la hausse des prix des loyers, du chauffage et des appareils électroménagers en Suisse.

«Depuis mai 2020, les prix ont augmenté de 11% en Suisse», révèle Comparis dans une étude publiée ce mardi. Certains produits sont particulièrement impactés. L'inflation ne touche cependant pas tout le monde de la même manière.

Ainsi, en mai 2025, l’indice des prix Lomo, qui suit les évolutions dans les secteurs du logement et de la mobilité en Suisse, est resté stable par rapport à l’année précédente. Cependant, une analyse sur cinq ans révèle une augmentation de 11% des prix dans ces domaines, bien plus importante que l’augmentation de 7,1% de l'indice suisse des prix à la consommation (IPC).

Quels produits sont devenus plus chers ?

Les loyers ont également connu une hausse «supérieure à la moyenne» – d'environ 10% depuis 2020 – et «interrompue», indique l'étude. Cette hausse est particulièrement lourde pour de nombreux locataires en Suisse, car la part du budget des ménages consacrée au loyer était déjà élevée.



Le coût de l'énergie de chauffage (gaz, mazout ou bois) a augmenté de 51,1%, l'électricité de 40% et les carburants de près de 25%, révèle l'étude. Egalement cités: les prix des meubles de séjour et de bureau, dont la hausse s'élève à 14%.

Outre les exemples sus-mentionnés, Comparis cite également l'augmentation des coûts de l'assurance véhicule à moteur: +6,1%. Et de déclarer:

«Aucun autre produit n’a connu un renchérissement aussi fort sur douze mois»

Les prix de location des garages et des places de parking connaissent, eux, la troisième plus forte augmentation (+2,6%), suivis des services de nettoyage (+2,1%) et de réparation courante du logement (+1,8%).



Conséquence de toutes ces hausses de prix? «De nombreuses personnes salariées ont dû accepter des pertes de salaire réel, car les salaires nominaux n’ont augmenté en moyenne que de 4,2% entre 2021 et 2024» Dirk Renkert, expert argent chez Comparis.

Pour rappel, le salaire réel correspond à ce qu'un salarié peut réellement acheter avec son salaire, une fois que l'on prend en compte l'inflation. Si les prix des produits augmentent plus vite que les salaires, le pouvoir d'achat baisse, même si le salaire brut semble augmenter.

Voici les personnes les plus touchées

Cette inflation n’affecte pas tous les Suisses de la même manière. Les personnes âgées de moins de 65 ans vivant seules sont celles qui ont connu le renchérissement le plus élevé en termes de logement et de mobilité au cours de la dernière année. Pour elles, le coût de la vie a augmenté 0,2% par rapport à février 2025.

A contrario, les couples de 65 ans ou plus sans enfant sont ceux qui ressentent le moins cette inflation.

Les ménages aux revenus les plus bas ont vu le coût de la vie augmenter par rapport à 2024. La classe des revenus les plus élevés n’a, quant à elle, guère été touchée par le renchérissement. Pour cette frange de la population, les prix ont même baissé de 0,1% depuis l'an dernier.

Heureusement, les prix de certains produits ont baissé

En revanche, depuis mai 2020, les appareils électroménagers de dimension réduite sont devenus moins cher (-7,9%). Il en va de même pour les vélos et les vélos électriques (-2,2%) ou les ustensiles de cuisine (-7,3%). Dirk Renkert explique:

«Le marché de ce segment est très concurrentiel en raison des fournisseurs asiatiques, ce qui se traduit par une baisse des prix»

Quant au carburant, «il y a douze mois, les consommatrices et consommateurs payaient le carburant plus cher qu’en mai 2025. Ces prix ont chuté de 8,8 % sur une année».

Dirk Renkert, expert argent chez Comparis explique que cela est dû à la baisse des prix du pétrole brut et à l'appréciation du franc suisse face au dollar américain, analyse l'expert. Sans ces baisses, l'inflation aurait été encore plus forte ces cinq dernières années.

L’indice Lomo montre que, malgré quelques baisses récentes de certains produits, l’inflation dans les secteurs du logement et de la mobilité reste élevée, et pourrait continuer à augmenter dans les années à venir. (ag)