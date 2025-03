La perturbation à Cointrin a duré près de deux heures. Keystone

L'aéroport de Genève a été victime d'une grosse panne

Cointrin a été touché par une importante panne informatique ce mardi. Le trafic aérien a été fortement perturbé.

Plus de «Suisse»

L'aéroport de Genève-Cointrin a été victime d'une panne informatique d’ampleur «En ce moment, plus rien ne marche à l'aéroport, les écrans sont noirs», indiquait vers 13 heures Ignace Jeannerat, porte-parole de l'aéroport.

D'origine inconnue, la perturbation a duré près de deux heures. Il n'était ainsi pas possible de faire de check in ni de dépose bagage. Aucune information ne s'affichait non plus sur les écrans ou les portes d'embarquement.

Seuls les vols en route pour Genève Aéroport ont pu être accueillis durant ce laps de temps. Les décollages ont été annulés.

Ignace Jeannerat précisait que Skyguide n'a pas été touché.

Le trafic a pu reprendre

«Suite à une panne informatique, des retards sont à attendre au départ et à l'arrivée», expliquait l'aéroport sur son site internet, disant faire son possible pour rétablir la situation.

«Nous demandons aux passagers de contacter leur compagnie aérienne.»

La panne a pu être résorbée grâce au travail des équipes techniques et le trafic a pu reprendre aux alentours de 14h30, a indiqué Ignace Jeannerat.

L'aéroport prévoit encore d'informer en fin d'après-midi sur cette panne. (jzs/cru/ats)