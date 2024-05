La police suisse a vexé cette dictature africaine

Les autorités suisses ont récemment mis en garde contre d'éventuels affrontements en marge de la fête nationale érythréenne le 24 mai prochain. En colère, l’ambassadeur du pays africain à Genève réplique et appelle la diaspora à célébrer cette journée.

Raphael Rohner / ch media

Toutes les villes, communes et administrations de Suisse doivent faire preuve de vigilance et signaler à la police les éventuelles festivités de la diaspora érythréenne. Voici la missive adressée par la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) aux administrations du pays.

La lettre, datée du 17 avril 2024, avait pour toile de fond un nouvel appel à la violence contre des personnes critiques à l'égard du régime érythréen et réfugiées en Suisse, qui voulaient s'opposer à la glorification de la dictature dans leur pays.

La semaine passée, l'ambassadeur d'Erythrée s'est fendu d'une réponse courroucée. Il se dit consterné par le contenu provocateur de la lettre des autorités cantonales de sécurité. Pour lui, il s'agit d'une profanation pure et simple du jour férié:

«Cette mise en garde est un acte irresponsable, répréhensible et inacceptable de blasphème politique et juridique de la plus haute importance»

«L'ambassade d'Erythrée demande le retrait immédiat de cette lettre», peut-on également lire dans le document officiel de l'ambassade à Genève.

Des manifestants érythréens demandent l'annulation d'un festival à Oberbüren (SG). Raphaël Rohner

La Conférence cantonale de sécurité ne commente pas

La Conférence des directeurs cantonaux de police a pris connaissance de la lettre de l'ambassade d'Erythrée. Interrogé, le secrétaire général de la CCDJP, Florian Düblin, ne souhaite toutefois pas commenter la critique de l'avertissement public.

Ces dernières semaines, les affrontements entre les partisans du régime et les opposants érythréens ont même interpellé le Conseil fédéral. Beat Jans a lancé un appel aux personnes originaires d'Erythrée en Suisse:

«Arrêtez de régler vos conflits politiques en Suisse»

Ceci après que de graves affrontements aient eu lieu à plusieurs reprises ces derniers mois lors de fêtes organisées par la diaspora, au cours desquels des policiers ont également été blessés.

Diverses apparitions d’invités en uniforme lors des «festivals érythréens» circulent sur les réseaux sociaux. Raphaël Rohner

Si l'ambassade condamne les affrontements de ces derniers mois, elle rejette la faute sur les opposants au régime:

«Il s'agit d'actes de vandalisme illégaux et de mise en danger de la sécurité publique»

L'ambassade écrit toutefois qu'il n'est en aucun cas justifiable d'empêcher les Erythréens respectueux de la loi helvétique de célébrer pacifiquement leur fête nationale à cause du comportement illégal de certains opposants. Le courrier de réponse ne précise cependant pas que des personnes en uniforme militaire et armées de fusils d'assaut AK-47 ont récemment été repérées lors des fêtes «pacifiques» en Suisse.

Les experts craignent que la fête nationale de l'Erythrée fin mai ne donne lieu à de graves affrontements entre membres de la diaspora. Des vidéos d'appels à la violence sont postées et partagées chaque semaine sur les réseaux sociaux.

Un mouvement de résistance contre le régime dictatorial érythréen, qui se forme depuis la Suisse, pourrait être à l'origine de cette situation. De plus en plus de personnes en fuite veulent se débarrasser de l'influence du dictateur en Suisse. L'ambassade d'Erythrée n'a pas pu être jointe pour une prise de position.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)