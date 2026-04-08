beau temps17°
DE | FR
burger
Suisse
Afrique

Accusé de crimes de guerre, il devra rester en détention

Accusé de crimes de guerre, il devra rester en détention
Le Tribunal pénal fédéral, à Bellinzone.Keystone

Accusé de crimes de guerre, il devra rester en détention

Le Tribunal pénal fédéral a rejeté la demande de remise en liberté d'un Rwandais en détention préventive. L'homme est accusé d'avoir participé au génocide des Tutsis en 1994.
08.04.2026, 12:0008.04.2026, 12:41

Un Rwandais accusé de crimes de guerre reste en détention provisoire. Le Tribunal pénal fédéral a rejeté son recours. Il est accusé d'avoir participé au génocide des Tutsis en 1994.

Le requérant est en détention préventive depuis fin novembre 2024. Une demande de remise en liberté déposée en novembre a été rejetée par le tribunal des mesures de contrainte compétent. La chambre des recours du Tribunal pénal fédéral a confirmé cette décision dans un arrêt publié mercredi.

Un soldat australien inculpé pour crimes de guerre

Elle constate qu'il existe de forts soupçons à l'encontre de l'accusé et un risque de dissimulation de preuves. À ce jour, toutes les données numériques stockées sur les appareils du détenu n'ont pas encore été analysées. De plus, des interrogatoires d'autres personnes sont prévus.

Interrogatoires dans plusieurs pays

Le tribunal rappelle que le Ministère public de la Confédération (MPC) et la police fédérale ont mené de nombreux interrogatoires l'année dernière au Rwanda, en Belgique, en Autriche et en France.

Cinq personnes se sont constituées parties civiles contre l'accusé. Etant donné que le génocide des Hutus contre les Tutsis remonte à plus de 30 ans, les déclarations non influencées des témoins et des personnes interrogées revêtent une importance particulière, écrit le tribunal. Les personnes interrogées ont notamment déclaré que le requérant avait participé à des viols et des assassinats.

Le tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire gratuite déposée par le Rwandais. Son épouse et lui disposeraient d'une fortune de plus de 600'000 francs. Son épouse perçoit en outre un salaire mensuel de plusieurs milliers de francs. (Décision BH.2025.9 du 13 février 2026) (ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Menaces contre les élus: les réponses des cantons romands
Menaces contre les élus: les réponses des cantons romands
de Sven Papaux
«Les adeptes du néo-chamanisme en Suisse ont un profil particulier»
2
«Les adeptes du néo-chamanisme en Suisse ont un profil particulier»
de Alberto Silini
Voici où le kérosène manque déjà et comment la Suisse se prépare
Voici où le kérosène manque déjà et comment la Suisse se prépare
de Benjamin Weinmann
On sait quand le beau temps va s’arrêter en Suisse
On sait quand le beau temps va s’arrêter en Suisse
de Alyssa Garcia
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Voici où le kérosène manque déjà et comment la Suisse se prépare
La guerre en Iran et le blocage du détroit d’Ormuz mettent sous tension le marché du kérosène, avec des conséquences déjà visibles pour les compagnies aériennes.
Que se passe-t-il si les pompes sont vides? Cette question hante désormais les compagnies aériennes du monde entier. A commencer par le groupe Lufthansa, maison mère de Swiss. Le géant allemand redoute des pénuries de kérosène si la guerre au Moyen-Orient s’installe dans la durée. «La disponibilité du carburant aérien est déjà compliquée dans certains aéroports asiatiques», explique Grazia Vittadini, responsable des technologies, de l’informatique et de l’innovation, dans Welt am Sonntag.
L’article