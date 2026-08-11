beau temps32°
DE | FR
burger
Suisse
Climat

Voici l'état des rivières suisses après des mois de sécheresse

Sécheresse: la situation devient critique pour les rivières en Suisse.
Avec la sécheresse et les canicules successives, les rivières suisses atteignent des niveaux critiques.Image: Imago / Unsplash / Keystone, montage watson

Voici à quel point les rivières suisses souffrent de la sécheresse

En Suisse, la sécheresse persistante et les fortes chaleurs font tomber de nombreux cours d'eau à des niveaux historiquement bas, jusqu'à battre un record en Romandie.
11.08.2026, 14:5511.08.2026, 14:55

Après des semaines de canicule et une sécheresse qui perdure depuis le printemps, les cours d'eau suisses affichent des niveaux historiquement bas, et la Romandie est loin d'être épargnée. Outre-Sarine, la navigation sur le Rhin s'en voit même fortement perturbée.

Fin juillet déjà, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) alertait sur la situation. L'hydrologue Michèle Oberhänsli expliquait alors au 20 Minutes que les conditions météorologiques persistantes et sèches, couplées à un fort déficit de précipitations sur plusieurs mois, expliquaient le niveau très bas de nombreux cours d'eau suisses pour la saison. Les ruisseaux et rivières du Jura et du Plateau étaient alors les plus touchés, avec des baisses de débit importantes, voire extrêmes.

Des seuils critiques partout en Suisse

Ce manque d'eau a aussi des répercussions sur la faune aquatique. La chaleur persistante et la sécheresse poussent en effet ruisseaux, rivières et lacs suisses à leurs limites, relatait le 20 Minutes le 5 août. Dans le canton de Neuchâtel notamment, des pêches de sauvetage ont dû être organisées dans le Doubs, le Seyon et plusieurs autres rivières du canton.

Ces images montrent l'ampleur de la sécheresse en Suisse

Actuellement, en Suisse romande, le constat est plus préoccupant que jamais. A Genève, le Rhône affiche un niveau «très bas» et l'Arve un niveau «bas», d'après les données de Keystone-ATS. Dans le canton de Vaud, l'Orbe, l'Aubonne, la Venoge, la Menthue, la Veveyse et la Grande Eau sont toutes en situation de très basses eaux. En Valais, la Drance est elle aussi «très basse» et le Rhône «bas».

Voici l'état des cours d'eau en Suisse:

Les données de la carte peuvent être mises à jour ultérieurement. Notre article se base sur l'état des rivières le 11 août 2026.

Le canton de Neuchâtel ne fait pas exception: l'Areuse égalise son record de basse eau, avec un débit mesuré à 0,21 mètre cube par seconde, comme relevé le 13 octobre 2023. Le lac des Brenets affiche lui aussi un niveau «très bas». A Fribourg, la Sionge, la Sarine et la Broye sont toutes «très basses», tout comme l'Allaine et le Doubs dans le Jura.

Curiosité au milieu de cette sécheresse généralisée: les lacs de Neuchâtel, de Bienne et de Morat affichent des niveaux «élevés», tandis que le Léman reste dans la normale. (ats/ysc)

L'actu internationale jour et nuit
Trêve à Gaza: le Hamas consent à un accord sur le désarmement
1
Trêve à Gaza: le Hamas consent à un accord sur le désarmement
«J’ai vu des morts»: il a risqué sa vie pour entrer en Espagne
10
«J’ai vu des morts»: il a risqué sa vie pour entrer en Espagne
de Antoine Menusier
Les mégafeux «ne peuvent être éteints qu’avec des décennies d’avance»
Les mégafeux «ne peuvent être éteints qu’avec des décennies d’avance»
de Fred Valet
Piscine et barbecues: le prince de Norvège vit une «détention privilégiée»
1
Piscine et barbecues: le prince de Norvège vit une «détention privilégiée»
Thèmes
Comment l'Europe défie la vague de chaleur
1 / 33
Comment l'Europe défie la vague de chaleur

Dimanche, la température à Paris a atteint 37 degrés.
source: sda / michel euler
partager sur Facebookpartager sur X
Cette rivière disparaît sous un tapis vert géant
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Evasion dans cette prison vaudoise: la police lance une vaste recherche
Un détenu est parvenu à s’évader mardi après-midi de la prison de Bois-Mermet, à Lausanne. Un important dispositif policier, comprenant notamment un drone, a été déployé pour retrouver le fugitif.
Une évasion s’est produite mardi 11 août à la prison de Bois-Mermet, à Lausanne. Contactée par Blick, la Police cantonale vaudoise a confirmé qu’un détenu était parvenu à quitter l’établissement pénitentiaire aux alentours de 16 heures. Selon les informations de nos confrères, l’homme recherché est né en 1991. Les circonstances de son évasion restent pour l’heure inconnues.
L’article