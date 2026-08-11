Avec la sécheresse et les canicules successives, les rivières suisses atteignent des niveaux critiques. Image: Imago / Unsplash / Keystone, montage watson

Voici à quel point les rivières suisses souffrent de la sécheresse

En Suisse, la sécheresse persistante et les fortes chaleurs font tomber de nombreux cours d'eau à des niveaux historiquement bas, jusqu'à battre un record en Romandie.

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Après des semaines de canicule et une sécheresse qui perdure depuis le printemps, les cours d'eau suisses affichent des niveaux historiquement bas, et la Romandie est loin d'être épargnée. Outre-Sarine, la navigation sur le Rhin s'en voit même fortement perturbée.

Fin juillet déjà, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) alertait sur la situation. L'hydrologue Michèle Oberhänsli expliquait alors au 20 Minutes que les conditions météorologiques persistantes et sèches, couplées à un fort déficit de précipitations sur plusieurs mois, expliquaient le niveau très bas de nombreux cours d'eau suisses pour la saison. Les ruisseaux et rivières du Jura et du Plateau étaient alors les plus touchés, avec des baisses de débit importantes, voire extrêmes.

Des seuils critiques partout en Suisse

Ce manque d'eau a aussi des répercussions sur la faune aquatique. La chaleur persistante et la sécheresse poussent en effet ruisseaux, rivières et lacs suisses à leurs limites, relatait le 20 Minutes le 5 août. Dans le canton de Neuchâtel notamment, des pêches de sauvetage ont dû être organisées dans le Doubs, le Seyon et plusieurs autres rivières du canton.

Actuellement, en Suisse romande, le constat est plus préoccupant que jamais. A Genève, le Rhône affiche un niveau «très bas» et l'Arve un niveau «bas», d'après les données de Keystone-ATS. Dans le canton de Vaud, l'Orbe, l'Aubonne, la Venoge, la Menthue, la Veveyse et la Grande Eau sont toutes en situation de très basses eaux. En Valais, la Drance est elle aussi «très basse» et le Rhône «bas».

Voici l'état des cours d'eau en Suisse:

Les données de la carte peuvent être mises à jour ultérieurement. Notre article se base sur l'état des rivières le 11 août 2026.

Le canton de Neuchâtel ne fait pas exception: l'Areuse égalise son record de basse eau, avec un débit mesuré à 0,21 mètre cube par seconde, comme relevé le 13 octobre 2023. Le lac des Brenets affiche lui aussi un niveau «très bas». A Fribourg, la Sionge, la Sarine et la Broye sont toutes «très basses», tout comme l'Allaine et le Doubs dans le Jura.

Curiosité au milieu de cette sécheresse généralisée: les lacs de Neuchâtel, de Bienne et de Morat affichent des niveaux «élevés», tandis que le Léman reste dans la normale. (ats/ysc)