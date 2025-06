Le scarabée japonais se nourrit de plus de 400 espèces végétales. Image: Shutterstock

Le Valais prend des mesures contre «cette grave menace»

Les autorités valaisannes veulent combattre le scarabée japonais dans le canton. L'insecte représente un danger pour les cultures.

Le Service valaisan de l'agriculture (SCA) met en place une série de mesures pour lutter contre le scarabée japonais, coupable notamment de provoquer d'importants dégâts aux cultures. Des pièges ont été posés à plusieurs endroits dans le canton.

Fin mai déjà, un réseau d'une centaine de pièges ont été installés sur le foyer d'infestation de Rarogne-Termen, mais aussi le long de l'autoroute entre Monthey et Loèche, ainsi que sur l'axe du Grand-Saint-Bernard, indique jeudi l'Etat du Valais. Depuis le 10 juin, un nouveau réseau de pièges a été posé dans la zone infestée de la région Simplon-Zwischbergen.

En parallèle, le SCA participe à différents essais avec les Agroscopes de Changins (VD) et Cadenazzo (TI) afin de mieux lutter contre cet insecte. Une campagne d'informations a aussi été menée auprès du grand public et de toutes les entreprises (agriculture, construction, jardinage, etc.) qui, pour leurs activités, devraient intervenir dans les zones infestées.

Des dommages importants aux cultures

Arrivé d'Italie du Nord, où il était présent depuis 2014, le scarabée japonais a été observé en Valais pour la première fois en 2023 dans les communes de Simplon et Zwischbergen, puis en 2024 dans la plaine du Rhône entre Rarogne et Termen. Cet insecte se nourrit de plus de 400 espèces végétales et constitue «une grave menace pour l'agriculture et l'environnement», poursuit le SCA dans son communiqué.

Les adultes causent des dommages importants aux cultures en mangeant les feuilles, les fleurs et les fruits de différentes plantes, notamment des pommiers, des arbres fruitiers à noyau et de la vigne. Les larves se nourrissent de racines de diverses graminées.

Le scarabée japonais est considéré comme «un organisme de quarantaine prioritaire et est par conséquent surveillé et combattu en Suisse comme dans l'Union européenne», rappelle encore le SCA. (jzs/ats)