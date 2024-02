Les Suisses sont ceux qui dépensent le plus au monde pour le bio

Bananes bio. image: keystone

Les Suisses battent les records mondiaux de dépenses dans ce secteur

La surface cultivée en bio augmente d'année en année. La Suisse fait certes toujours partie des leaders en termes de part de marché, mais elle peut encore faire mieux comparé à certains pays européens.

Chiara Stäheli / ch media

Le monde de l'agriculture bio n'a presque plus de secrets pour Helga Willer. Depuis 25 ans, elle collecte des chiffres globaux sur l'agriculture biologique – et tient un registre des surfaces cultivées, de la consommation par habitant et des parts de marché. Lorsqu'elle a publié en 2000, avec d'autres chercheurs, le premier rapport sur le «Monde de l'agriculture biologique», la production bio était encore presque insignifiante à l'échelle de nombreux pays. Depuis, la surface cultivée en bio a explosé.

«Depuis 2000, nous avons une augmentation de 500% de la surface bio» Helga Willer, experte de l'alimentation bio

Helga Willer travaille à l'Institut de recherche de l'agriculture biologique (FiBL) et publie chaque année cet ouvrage de référence.

Ce document de 350 pages a été publié pour la 25e fois ce mardi. Cette année, le rapport se concentre sur l'année agricole 2022. Il fait quatre constats pour cette période:

La surface cultivée dépasse pour la première fois les 10% dans l'UE.

La Suisse est en tête en termes de parts de marché.

Le nouveau règlement bio de l'UE a des répercussions sur les petits agriculteurs.

Les produits les plus importés sont les bananes.

UE: le seuil des 10% pour la première fois dépassé

Dans le monde, plus de quatre millions d'exploitations agricoles produisent selon les règles internationalement reconnues de l'agriculture biologique. Au niveau mondial, 2% des terres agricoles étaient cultivées de manière biologique en 2022 – l'Australie, l'Inde et l'Argentine disposent des plus grandes surfaces bio. Par rapport aux surfaces agricoles disponibles par pays, le Liechtenstein occupe la première place avec une part de surfaces bio de plus de 43%, suivi par l'Autriche et l'Estonie.

Dans les pays de l'UE, la superficie consacrée à l'agriculture biologique a dépassé pour la première fois la barre des 10% en 2022. Si l'on considère l'ensemble de l'Europe, cette part est nettement plus faible, à savoir 3,7%. Avec une surface bio de près de 18%, la Suisse fait partie des dix pays ayant la plus grande part de surfaces de ce type.

Le chiffre suisse

Si l'on considère les ventes de produits alimentaires dans les différents pays, le Danemark occupe la première place avec une part de marché bio de 12%. L'Autriche et la Suisse suivent de près. Dans ce pays, un peu plus de 11% de tous les aliments vendus sont produits biologiquement.

En valeur absolue, les Suisses sont ceux qui dépensent le plus d'argent au monde pour les aliments bio: : en 2022, chaque Suisse y a consacré 439 francs.

Si le Danemark est premier, cela tient de la collaboration avec les supermarchés, explique Helga Willer. Son partenaire de recherche Toralf Richter ajoute:

«Cela a permis d'augmenter rapidement la part du bio, ajoute. Les détaillants ont un rôle important à jouer dans la promotion de l'agriculture biologique. Ils ont la possibilité de pousser les ventes par des promotions, des initiatives et le développement de l'assortiment. Il s'avère que dans le domaine du bio, l'offre influence davantage la demande que l'inverse.» Toralf Richter

Les agriculteurs des pays du du Sud désavantagés?

Depuis 2022, un nouveau règlement bio est en vigueur dans l'Union européenne. Celui-ci réglemente la manière dont les aliments biologiques doivent être produits, contrôlés et étiquetés dans l'UE. Les règles relatives aux importations ont également été précisées. D'ici 2025, le nouveau règlement devra être appliqué dans tous les pays qui souhaitent exporter dans l'UE.

Les adaptations posent des défis à de nombreuses petites exploitations biologiques dans les pays tiers. Toralf Richter, qui travaille au FiBL dans le domaine du développement international du marché bio, déclare à ce propos:

«Ce sont surtout les petits agriculteurs de l'hémisphère sud qui sont concernés. Ils doivent s'attendre à des coûts de certification nettement plus élevés et à un travail d'organisation nettement plus important.» Toralf Richter

Il n'est donc pas exclu qu'une partie des exploitations concernées ne produisent plus de produits bio pour l'UE à l'avenir et misent plutôt sur d'autres labels.

La reine, c'est elle

La plus grande partie des importations de l'UE provient d''Equateur, suivi de la République dominicaine, de l'Ukraine et du Pérou.

«En termes de quantité, ce sont les bananes et le cacao qui représentent la plus grande part» Helga Willer

Les aliments bio tels que les oléagineux et le sucre sont également très appréciés dans l'UE. De nombreuses importations sont acheminées vers les autres pays européens via les Pays-Bas et l'Allemagne.

En attendant, la Suisse n'exporte qu'une quantité négligeable d'aliments bio. On le devine facilement, il s'agit surtout de fromage et de chocolat. (aargauerzeitung.ch)