Voici les revendications des agriculteurs suisses en colère

Plus de stabilité pour la politique agricole.

Diminuer les charges administratives et simplifier les contrôles.

Renoncer à l’introduction de DIGIFLUX (réd: une plateforme numérique qui, dès 2025, obligera les agriculteurs à déclarer l’utilisation de produits phytosanitaires et d’éléments fertilisants).

Promouvoir la production de denrées alimentaires et renoncer à de nouvelles mesures d’extensification de la production (réd: augmentation des surfaces dédiées à la biodiversité).

Adapter l’application des mesures liées aux pendillards (réd : nouvel outil destiné à limiter les projections de lisier lors des épandages, or tous les terrains ne conviennent pas à son utilisation).

Conserver des moyens de lutte efficaces contre les maladies et ravageurs dans un contexte climatique en pleine évolution et garantir des médicaments vétérinaires adaptés et innovants garantissant le bien-être animal.