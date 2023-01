Pour l'UDC, Alain Berset est le «seul responsable» des fuites sur le Covid

L'hebdomadaire s'appuyait, selon ses propres affirmations, sur des courriels et des procès-verbaux d'audition dont la rédaction disposait. (sas/ats)

La Schweiz am Wochenende avait rapporté il y a une semaine que l'ex-chef de la communication d'Alain Berset, Peter Lauener, avait transmis à plusieurs reprises à Ringier des informations confidentielles sur les mesures anti-Covid prévues par le Conseil fédéral.

Blick, Berset et le Covid: tout est pardonné?

Pour le président de l'UDC, la question de savoir si Alain Berset était au courant des activités de son porte-parole est d'une importance secondaire: s'il ignorait ce qu'avait fait Peter Lauener, ce serait «un échec flagrant de direction»; s'il était au courant, il n'est de toute façon plus nécessaire de poursuivre la discussion, a déclaré Marco Chiesa.

Apparemment, il y a eu «un pacte entre l'éditeur Ringier et le DFI», a précisé le conseiller aux Etats UDC dans l'interview:

Marco Chiesa, conseiller aux Etats et président de l'UDC.

