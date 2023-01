CH Media a révélé les captures d'écran des échanges entre Peter Lauener et Marc Walder. ch media / keystone (montage ch media / watson)

Affaire Berset: voici le contenu des e-mails secrets

L'affaire des Covid-leaks rebondit. Après une semaine politico-médiatique chargée, CH Media a publié samedi des captures d'écrans des échanges entre Peter Lauener, bras droit d'Alain Berset, et Marc Walder, CEO de Ringier. Voici ce qu'ils contiennent.

Il y a un peu plus d'une semaine, nos confrères de CH Media publiaient un article révélant les liens troubles entre Peter Lauener, ancien chef de la communication d'Alain Berset, et Marc Walder, patron de Ringier.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que la semaine a été agitée à Berne. Les deux parties se sont défendues tant bien que mal tandis que la classe politique suisse s'en est émue.

Le contenu des e-mails, pourtant évoqué, n'avait pas été révélé. C'est désormais chose faite. Le but? Mettre les points sur les i, notamment pour répondre à ceux qui seraient tentés de minimiser l'affaire. Le Parti socialiste, par exemple, prétendait que juste «deux e-mails» avait fuité. Tour d'horizon de ce qu'on y trouve:

Que disent ces e-mails?

Les 16 e-mails dévoilés vont d'une période d'octobre 2020 à janvier 2022. Dans ceux-ci, on peut lire Peter Lauener et Marc Walder évoquer pêle-mêle, entre autres:

Les scénarios, l'application et l'assouplissement des mesures anti-Covid

Les vaccins

L'application SwissCovid

Les majorités à trouver lors des sessions (confidentielles) du Conseil fédéral

La situation de la pandémie à d'autres niveaux politiques, notamment cantonal et international

Les décisions au sein du Conseil fédéral

Dans l'e-mail le plus ancien de la liste, daté du 28 octobre 2020, on peut lire une réponse de Peter Lauener, qui réagit à une remarque. Il y indique un «effet sur une séance», très certainement du Conseil fédéral, car celles-ci ont lieu le mercredi après-midi et l'e-mail est daté du mercredi matin, peu après 10h.

«Cher monsieur Walder,



Cela n'aura plus d'influence sur la séance à venir, mais c'est intéressant et utile pour comprendre le contexte global. Et je suis le seul à avoir accès à mes e-mails.



Cordialement, Peter Lauener» Email daté du mercredi 28 octobre 2020, à 10:19

capture d'écra: CH Media

Peter Lauener y évoque également le fait qu'aucun autre de ses collaborateurs ne pourra accéder à cet échange d'e-mails. On y remarque déjà une certaine convivialité entre les deux interlocuteurs. Quelques jours plus tard, le 6 novembre 2020, il y évoque les dynamiques internes au Conseil fédéral et les majorités à trouver et joint à sa salutation celle d'Alain Berset, ce qui semble indiquer que le conseiller fédéral était au courant d'une partie de ces échanges:

«Cher monsieur Walder,



Voici un rapport provisoire, confidentiel comme d'habitude. Nous observons la situation de très près. (...)



Nous travaillons en ce moment sur de nouvelles mesures nationales. Mais pour l'heure, avoir une majorité au sein du Conseil fédéral n'est pas réaliste.



Meilleures salutations, également du conseiller fédéral Berset, Peter Lauener» E-mail du 6 novembre 2020

Capture d'écran: CH Media

Les vaccins

Quelques jours plus tard à nouveau, on peut y voir l'e-mail le plus important de la liste: celui ayant précédé la désormais fafameuse une de Blick du 11 novembre 2020, révélant l'achat d'une grande quantité de vaccins Pfizer/biontech:

«Bonjour, monsieur Walder,



Quelques infos confidentielles: nous devrons recevoir les fonds pour les vaccins. Nous signons très bientôt un contrat avec Pfizer, qui a développé un produit apparemment très efficace. (...)



Mais il est encore trop tôt pour faire une déclaration et tout à fait trop tôt pour un assouplissement des mesures nationales.



Je vous souhaite un bon début de journée, Peter Lauener» E-mail du 10 novembre 2020

capture d'écran: CH Media

Dans d'autres, on peut apercevoir clairement la marque d'une pièce jointe nommée «210325_Impfszenarien_DE.docx», qu'on pourrait traduire en français par:

Attachments: 210325_scénarios_de_vaccination_FR.docx (66,54 kB) «Cher monsieur Walder,



Voici la variante définitive. Quelques erreurs de chiffres ont été corrigées.



Cordialement, Peter»

E-mail du 25 mars 2021

capture d'écran: CH Media

Les politiques cantonales et étrangères

Dans un autre e-mail, non daté, on peut lire le patron de Ringier commenter l'évolution de la situation en Allemagne (il y évoque Jens Spahn, le ministre allemand de la Santé de l'époque) et se coordonner avec Peter Lauener sur une situation en cours. En post-scriptum, il donne son avis et ses attentes concernant les décisions prises à Berne:

«Cher monsieur Lauener,



Spahn a d'autres problèmes à régler...



Je propose que nous laissions tout ceci se calmer.



Nous sommes d'accord?



Tout de bon à vous!

Marc Walder



PS: J'espère que les cantons ne vont pas se décider pour un scénario d'ouverture...»

E-mail non daté

capture d'écran: CH Media

L'application SwissCovid

Dans un autre e-mail, les deux interlocteurs évoquent l'application Swiss-Covid:

«Cher monsieur Walder,



Confidentiel: il est prévu qu'une fonction check-in soit ajoutée pour les petites manifestations, et ce début juillet 2021. (...)



Cordialement, Peter Lauener» E-mail non daté

capture d'écran: CH Media

La relation entre Berset et Ringier

Dans un autre, on aperçoit également la trace d'une autre personnalité de Ringier, Werner de Schepper, rédacteur en chef de Interview by Ringier, dans lequel Alain Berset est apparu, et ancien rédacteur en chef de la Schweizer Illustrierte (la version alémanique de l'Illustré), dans laquelle Berset a également fait de nombreuses apparitions.

«Très cher monsieur Walder,



(...) Le conseiller fédéral Berset trouve votre proposition d'interview très intéressante. Devrais-je voir pour la suite avec Werner de Schepper?



Meilleures salutations, Peter Lauener»

E-mail non daté

capture d'écran: CH Media

Dans l'e-mail le plus récent, daté du 9 janvier 2022, l'ex-chef de la communication de Berset tutoie le patron de Ringier:

«Tu as développé l'argumentation.



Bon dimanche. Peter»

E-mail du 9 janvier 2022