Qui va succéder à Berset? Personne (mais certains réfléchissent)

Il y a pour l'heure quatre candidats possibles à la succession d'Alain Berset. Ils ne se sont pas encore déclarés, mais les voici quand même.

Personne n'est encore sorti du bois pour succéder au conseiller fédéral socialiste Alain Berset. Parmi les papables socialistes, quatre annoncent réfléchir à une candidature.

Depuis que le conseiller fédéral Alain Berset a annoncé, mercredi, qu'il ne se représentera pas à la fin de l'année, les spéculations sur les candidats potentiels vont bon train. Les socialistes Matthias Aebischer (BE), Evi Allemann (BE), Beat Jans (BS) et Jon Pult (GR) disent réfléchir à une candidature. Ils communiqueront leur décision après l'été.

Qui sont-ils?

Le conseiller national Matthias Aebischer se réjouit que son nom soit évoqué, a-t-il déclaré jeudi, confirmant une information du site Bärntoday. Aebischer, 55 ans, entend profiter de l'été pour prendre une décision dans le calme.

Matthias Aebischer. Keystone

La conseillère d'Etat Evi Allemann envisage elle aussi de se porter candidate. La politicienne de 45 ans, candidate malheureuse à la succession de Simonetta Sommaruga en novembre dernier, a déclaré que «prendre des responsabilités en tant que conseillère fédérale l'attire toujours autant».

Evi Allemann. Keystone

Le président du gouvernement de Bâle-Ville Beat Jans a également fait savoir, mercredi, qu'il n'exclut pas de se porter candidat et qu'il souhaite réfléchir durant les vacances d'été.

Beat Jans. Keystone

Le conseiller national Jon Pult souhaite réfléchir «soigneusement et en toute tranquillité» à une éventuelle candidature, tout en se concentrant sur sa réélection au Conseil national, a-t-il écrit sur Twitter.

Jon Pult. Keystone

Contrairement à ses camarades de parti, la conseillère nationale Flavia Wasserfallen (PS/BE), a fait savoir qu'elle ne sera pas candidate au Conseil fédéral. La politicienne de 44 ans veut se consacrer à sa campagne pour le Conseil des Etats lors des élections fédérales d'octobre, a-t-elle écrit jeudi sur son site internet. (jah/ats)