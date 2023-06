Démission d'Alain Berset: comment les Romands se sont fait piéger

Le Fribourgeois Alain Berset a annoncé qu’il quittera le gouvernement à la fin de l’année. Image: KEYSTONE

Analyse

Démission de Berset: comment les Romands se sont fait piéger

Les Latins sont majoritaires au Conseil fédéral depuis l'élection d'Elisabeth Baume-Schneider en 2022. Une exception qui a été célébrée, mais qui devrait bientôt être corrigée. Résultat: les francophones ne peuvent pas espérer qu'un Romand succède à «leur» conseiller fédéral démissionnaire.

Bon ben voilà. Sept mois après l’élection de la Jurassienne Elisabeth Baume-Schneider au Conseil fédéral, le Fribourgeois Alain Berset annonce qu’il quittera le gouvernement à la fin de l’année. Un Alémanique succédera à un Romand, à moins que les germanophones, majoritaires au parlement, ne consentent à reconduire une majorité latine à l’exécutif. Hypothèse très peu probable. Tout devrait rentrer dans l’ordre confédéral au rayon des langues nationales. L’exception aura tenu un an. Elle n’était pas destinée à durer.

«Retour de bâton»

«Nous savions qu’il y aurait un retour de bâton à la prochaine élection», commente le politologue René Knüsel. Pouvions-nous prévoir que la prochaine élection arriverait si vite et qu’elle concernerait la succession d’Alain Berset? Plus facile à dire après coup, mais la réponse est «oui», bien que celui-ci ait laissé entendre qu’il rempilerait pour quatre ans, ce qui ne sera donc pas le cas.

Son départ à la fin de la présente législature était à ce point de l’ordre du possible que des parlementaires socialistes alémaniques, probablement des Zurichois parmi eux, ont très certainement fourni les voix nécessaires à l’élection de la Romande Elisabeth Baume-Schneider.

Ils savaient qu’à l’occasion de la démission d’Alain Berset, pour peu qu'elle ne tarde pas, un Alémanique lui succéderait de manière à mettre fin à la surreprésentation latine au gouvernement, et que la place aurait des chances d’échoir à un ou une socialiste de la métropole zurichoise après avoir échappé à une socialiste de la métropole bâloise.

Les mains liées

En applaudissant à l’élection de la Jurassienne qui donnait aux Latins une majorité limitée dans le temps au Conseil fédéral, les Romands et les socialistes parmi eux, se sont privés, sauf énorme surprise, de toute chance de pouvoir remplacer par un des leurs Alain Berset, le conseiller fédéral romand sans doute le plus marquant de ces dernières décennies. Une succession socialiste francophone aurait été comme une continuité et un hommage.

Et Baume-Schneider, n’est-elle par romande? Oui, mais c’est moins un profil idéologique qu’un personnage qui clouait le bec à l’«arrogance bâloise», qui a été élu le 7 décembre 2022. Car elle n'est au fond pas moins marquée à gauche qu'un Pierre-Yves Maillard, dont la majorité bourgeoise du parlement n’a pas voulu au Conseil fédéral. L’origine sociale modeste de la Jurassienne, son ancrage rural, des attaches bernoises par ses parents, sa manière d’incarner l’unité de la Suisse en étant paradoxalement issue d’une sorte de terra incognita, tout cela a plu, singulièrement à l’UDC.

Baume-Schneider: poids plume ou poids lourd?

La question est celle du poids exercé par Elisabeth Baume-Schneider parmi ses pairs. «Je ne la sens pas au front, elle n’a pas réussi à s’imposer d’un coup de poing sur la table au Conseil fédéral, mais cela peut encore venir», dit d’elle René Knüsel. Pour la Franc-Montagnarde de gauche, on ne pouvait sans doute imaginer plus grand contre-emploi, dans une Suisse majoritairement à droite, que celui de cheffe du Département de justice et police. Aura-t-elle l’occasion de changer de ministère à la faveur du départ d’Alain Berset? Sa non réélection par l’Assemblée fédérale en décembre est très peu probable.

«Je n’y crois pas, ce serait une révolution de palais» René Knüsel

Un miracle pour Roger Nordmann?

Et Roger Nordmann? Le conseiller national Vaudois, parfait connaisseur des arcanes parlementaires, émérite bilingue français-allemand, longtemps chef du groupe socialiste à Berne, ne pourrait-il pas proroger l’exceptionnelle majorité latine au Conseil fédéral? Sa non élection à la présidence de la Commission d’enquête parlementaire sur Credit Suisse n’est pas de bon présage pour lui.

Sortons à présent du carcan linguistique majoritaire-minoritaire pour retenir qu'Alain Berset restera probablement comme un conseiller fédéral de temps de guerre, celle menée contre le Covid, avec l'autorité d'un chef.