Alain Berset

Alain Berset est docteur honoris causa de l'Université de Fribourg

Alain Berset, gauche Secretaire General du Conseil de l&#039;Europe et ancien conseiller federal, Recoit un doctorat honoris causa des mains du Professeur Michael Walch, droite lors du Dies academicus ...
L'ex-conseiller fédéral a reçu samedi un doctorat honoris causa de l'Université de Fribourg. Keystone

L'ancien conseiller fédéral a été honoré par l'Université de Fribourg samedi.
15.11.2025, 12:3015.11.2025, 12:30

L'ancien président de la Confédération Alain Berset a reçu samedi un doctorat honoris causa de l'Université de Fribourg. La cérémonie de récompense de personnalités émérites s'est déroulée à Granges-Paccot en présence du conseiller fédéral Guy Parmelin.

Alain Berset va être honoré à Fribourg

Alain Berset a reçu le titre de docteur honoris causa de la Faculté des sciences et de médecine. Le secrétaire général du Conseil de l'Europe a été récompensé pour les liens étroits qu’il a tissés avec les sciences naturelles et la médecine pendant la pandémie de Covid-19, a indiqué l'Unifr à l'occasion du Dies academicus.

L'ancien ministre de la santé a favorisé une «collaboration solide et constructive entre la politique et la recherche». La faculté a souligné aussi son rôle de médiateur entre la science, la politique et la société, grâce auquel «il a renforcé le dialogue et favorisé la prise de décision fondée sur des données probantes».

La présidente de la Confédération a disparu

De plus, l'importance du citoyen de Belfaux (FR), âgé de 53 ans, en tant que conseiller fédéral et personnalité politique de premier plan, incarne «de manière particulièrement remarquable l'orientation européenne et internationale de l'Unifr». Comme annoncé en mai, la manifestation a honoré encore le Cardinal Pierbattista Pizzaballa.

Alain Berset, Secretaire General du Conseil de l&#039;Europe et ancien conseiller federal, parle lors du Dies academicus de l&#039;Universite de Fribourg ce samedi 15 novembre 2025 a Fribourg. L&#039; ...
Keystone

Ce dernier est l'archevêque de Jérusalem Pierbattista Pizzaballa. Il est bien connu pour son engagement au Proche-Orient. La Faculté de théologie souhaitait ainsi rendre hommage à un franciscain qui, depuis plus de 20 ans, est «l'un des visages les plus marquants de la présence chrétienne en Terre Sainte aux yeux du monde entier».

Au total, cette année, ce ne sont pas 5, mais 6 doctorats honoris causa qui ont été décernés. La nouvelle Faculté des sciences de l'éducation et de la formation, issue de la Haute Ecole pédagogique Fribourg et d'une partie de la Faculté des lettres et des sciences humaines, a en effet été inaugurée le 1er août.

Albert Rösti parle de fromage et de la visite de Parmelin à Washington

Le titre de docteur honoris causa de la Faculté des lettres et des sciences humaines, justement, a été remis à l'ambassadeur Jacques Pitteloud. Le Valaisan de 63 ans, ancien chef du Service de renseignement de la Confédération, est actuellement ambassadeur de Suisse en Belgique et chef de la mission suisse auprès de l'OTAN.

La rectrice Katharina Fromm a animé une cérémonie qui a eu lieu à Forum Fribourg, en raison de la rénovation après des infiltrations d'eau de l'aula magna du bâtiment de Miséricorde, édifice datant de 1941. Guy Parmelin y participait comme président d'honneur et le préfet de la Veveyse François Genoud comme invité d'honneur. (ats)

