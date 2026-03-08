Savièse en Valais a soit un problème, soit un nouveau record. commune de savièse

Cette commune du Valais affiche un chiffre incroyable aux votations

Bug ou élan démocratique exemplaire? La commune valaisanne de Savièse affiche un taux de participation de 100% pour tous les sujets des votations fédérales de ce dimanche 8 mars.

Pas moins de 100% de taux de participation, pour les six objets fédéraux soumis au vote populaire ce dimanche. C'est ce qu'afficherait la commune valaisanne de Savièse, en ce dimanche 8 mars électoral.

En effet, sur le site web du canton du Valais, et plus précisément sur les pages réservées aux résultats des présentes votations, on peut lire que, sur les 3 535 électeurs, tous se seraient rendus aux urnes — que ce soit pour voter pour, contre, ou blanc.

Pour chaque objet, un nombre variable (et minime) de votes semblent être comptabilisés comme nuls.



Voici une capture d'écran de la page web, faite peu avant 17h dimanche. Ce tableau concerne la votation sur la SSR «200 francs, ça suffit!». Le taux de participation affiche le surprenant 100% — comme pour les autres cinq objets du jour. capture d'écran/vework-public.vs.ch

À titre de comparaison, lors de la votation pour la modification du 29 septembre 2023 du code des obligations (droit du bail: sous-location), en novembre 2024, le taux de participation était de 46,26%.

Que s'est-il passé?

Incroyable élan démocratique, dans cette commune de quelque 8000 habitants (chiffres de décembre 2024), ou gros bug du système, ou autre?

watson a tenté de joindre la chancellerie cantonale valaisanne, sans succès. Du côté des autorités locales de Savièse, un membre de la commune a fini par décrocher le téléphone. La personne, qui ne souhaite pas que son nom apparaisse, n'était pas au courant de ces drôles de chiffres.

Surprise, elle répond, à chaud: «Je pense que ce n'est pas possible, un taux de participation à 100%, non. Il doit s'agir d'une erreur. Mais je n'en sais pas plus sur le moment».

Affaire à suivre, donc.