Cette commune du Valais affiche un chiffre incroyable aux votations
Pas moins de 100% de taux de participation, pour les six objets fédéraux soumis au vote populaire ce dimanche. C'est ce qu'afficherait la commune valaisanne de Savièse, en ce dimanche 8 mars électoral.
En effet, sur le site web du canton du Valais, et plus précisément sur les pages réservées aux résultats des présentes votations, on peut lire que, sur les 3 535 électeurs, tous se seraient rendus aux urnes — que ce soit pour voter pour, contre, ou blanc.
Pour chaque objet, un nombre variable (et minime) de votes semblent être comptabilisés comme nuls.
À titre de comparaison, lors de la votation pour la modification du 29 septembre 2023 du code des obligations (droit du bail: sous-location), en novembre 2024, le taux de participation était de 46,26%.
Que s'est-il passé?
Incroyable élan démocratique, dans cette commune de quelque 8000 habitants (chiffres de décembre 2024), ou gros bug du système, ou autre?
watson a tenté de joindre la chancellerie cantonale valaisanne, sans succès. Du côté des autorités locales de Savièse, un membre de la commune a fini par décrocher le téléphone. La personne, qui ne souhaite pas que son nom apparaisse, n'était pas au courant de ces drôles de chiffres.
Surprise, elle répond, à chaud: «Je pense que ce n'est pas possible, un taux de participation à 100%, non. Il doit s'agir d'une erreur. Mais je n'en sais pas plus sur le moment».
Affaire à suivre, donc.