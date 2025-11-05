en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Alain Berset

Alain Berset va être honoré par l'Université de Fribourg

epa12422948 Secretary General of the Council of Europe Alain Berset arrives prior to the 7th meeting of the European Political Community (EPC) in Copenhagen, Denmark, 02 October 2025. The summit, brin ...
Selon l'Unifr, Alain Berset a prôné une «collaboration solide et constructive entre la politique et la recherche».Keystone

Alain Berset va être honoré à Fribourg

L'ex-conseiller fédéral va recevoir le titre de docteur honoris causa de la Faculté des sciences et de médecine de l'Université de Fribourg à l'occasion d'une cérémonie en présence de Guy Parmelin.
05.11.2025, 10:0105.11.2025, 10:01

L'ancien président de la Confédération Alain Berset figure cette année parmi les personnalités émérites qui se verront décerner un doctorat honoris causa de l'Université de Fribourg. La cérémonie se déroulera le 15 novembre avec le conseiller fédéral Guy Parmelin.

Alain Berset recevra le titre de docteur honoris causa de la Faculté des sciences et de médecine, a indiqué mercredi l'Unifr. Le désormais secrétaire général du Conseil de l'Europe est récompensé pour les liens étroits qu’il a tissés avec les sciences naturelles et la médecine pendant la pandémie de Covid-19.

Commentaire
Covid-Leaks: pourquoi nous n'aurons jamais le fin mot de l'histoire

Le Fribourgeois a prôné une «collaboration solide et constructive entre la politique et la recherche, ce que la faculté salue». Celle-ci souligne aussi son rôle de médiateur entre la science, la politique et la société, grâce auquel «il a renforcé le dialogue et favorisé la prise de décision fondée sur des données probantes».

«Présence chrétienne en Terre Sainte»

L'importance du citoyen de Belfaux (FR), 53 ans, en tant que personnalité politique de premier plan incarne «de manière particulièrement remarquable l'orientation européenne et internationale de l'Unifr». Comme annoncé en mai, la cérémonie honorera encore le Cardinal Pierbattista Pizzaballa.

Ce dernier est l'archevêque de Jérusalem, bien connu pour son engagement au Proche-Orient. La Faculté de théologie souhaite ainsi rendre hommage à un franciscain qui, depuis plus de 20 ans, est «l'un des visages les plus marquants de la présence chrétienne en Terre Sainte aux yeux du monde entier».

FILE - Cardinal Pierbattista Pizzaballa arrives for a college of cardinals&#039; meeting at the Vatican, April 24, 2025. (AP Photo/Andrew Medichini, File) Pierbattista Pizzaballa
Pierbattista PizzaballaKeystone

Au total, cette année, ce ne sont pas cinq, mais six doctorats honoris causa qui seront décernés. La nouvelle Faculté des sciences de l'éducation et de la formation, issue de la Haute Ecole pédagogique Fribourg et d'une partie de la Faculté des lettres et des sciences humaines, a en effet été inaugurée le 1er août.

A noter encore que le titre de docteur honoris causa de cette dernière sera décerné à l'ambassadeur Jacques Pitteloud. Le Valaisan de 62 ans, ancien chef du Service de renseignement de la Confédération, est actuellement ambassadeur de Suisse en Belgique et chef de la mission suisse auprès de l'OTAN.

L&#039;ambassadeur Jacques Pitteloud estime que la Suisse devrait s&#039;entra�ner davantage avec l�OTAN (archives).
Jacques Pitteloud.Keystone

La rectrice Katharina Fromm animera la manifestation prévue à Forum Fribourg, à Granges-Paccot, l'aula magna du bâtiment de Miséricorde, datant en 1941, étant en rénovation suite à des infiltrations d'eau. Elle se tiendra en présence du président d'honneur Guy Parmelin et du préfet de la Veveyse François Genoud, comme invité d'honneur. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Primes maladie: voici ce qui changera dans les pharmacies en 2026
Primes maladie: voici ce qui changera dans les pharmacies en 2026
de Anna Wanner
Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas
Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas
La météo du mois de novembre a changé en Suisse
La météo du mois de novembre a changé en Suisse
de Bruno Knellwolf
Voici combien ça coûte d'être infidèle en Suisse
Voici combien ça coûte d'être infidèle en Suisse
de Margaux Habert
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
de Maurizio Minetti
Voici la génération qui «héritera plus que toutes les précédentes»
2
Voici la génération qui «héritera plus que toutes les précédentes»
de Hanna Hubacher
Thèmes
Covid en Chine: scènes de panique dans un Ikea après un cas contact
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Shaqiri peut construire sa maison de luxe, mais à une condition
2
Le monde du ski est secoué par des perquisitions
3
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
Pourquoi être assuré en «division privée» coûte très cher au système
Vous pensiez que l'option «hospitalisation en division privée» de l'assurance maladie ne changeait pas grand-chose aux coûts de la santé? Vous aviez tort. Selon une émission de la RTS, cette assurance complémentaire coûte très cher au système.
Résider en division privée à l'hôpital augmente-t-il considérablement les coûts de la santé? Il semble que oui, en tout cas si on en croit l'émission On en parle de la RTS.
L’article