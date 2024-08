Alain Berset de passage à Fribourg

Voici la ville suisse où les transports publics sont les plus rapides

Agé de 52 ans, le nouveau secrétaire général élu dirigera quelque 1800 personnes et aura la responsabilité d'un budget annuel de 625 millions d'euros environ. Fondé en 1949, le Conseil de l'Europe réunit 46 pays depuis l'exclusion de la Russie. La Suisse en est membre depuis 1963. (jch/ats)

Son intervention, en tant qu'hôte d'honneur, a suscité un vif intérêt parmi les participants, s'est réjouie l'UPCF dans un communiqué. La conférence de celui qui prendra ses nouvelles fonctions le 18 septembre à Strasbourg a clôturé ainsi la partie officielle «sur une note d'inspiration et de réflexion».

En s’appuyant sur ses propres expériences, Alain Berset a mis en lumière la nécessité de l'anticipation et de la flexibilité:

Ses réflexions ont offert aux dirigeants des perspectives «précieuses», a indiqué l'Union patronale du canton de Fribourg (UPCF), organisatrice de la 7e rentrée des entrepreneurs à Forum Fribourg. L'ex-conseiller fédéral a souligné l’importance d’un «leadership résilient et adaptatif face aux défis économiques actuels».

Alain Berset a tenu une conférence intitulée «Agir et décider dans un monde incertain». Fort de son expérience à la tête du Département fédéral de l'intérieur, où il a notamment dirigé la Suisse en pleine crise du Covid-19, le Fribourgeois a partagé ses connaissances en matière de prise de décision en période d'incertitude .

Futur secrétaire général du Conseil de l'Europe, Alain Berset s'est exprimé jeudi soir à Granges-Paccot devant un parterre de patrons fribourgeois. L'ancien président de la Confédération et ministre de la santé a livré notamment ses réflexions sur le leadership.

