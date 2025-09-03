averses éparses16°
Stockage CO2: la Suisse signe des accords avec le Danemark

Voici pourquoi Albert Rösti était ravi lors de cette visioconférence

La Suisse et le Danemark scellent un accord: exporter et stocker du CO2 suisse à l’étranger pour avancer vers la neutralité climatique d’ici 2050.
03.09.2025, 16:1603.09.2025, 17:05
Ce 3 septembre 2025, la Suisse et le Danemark ont signé deux accords permettant l’exportation et le stockage de dioxyde de carbone suisse au Danemark, rapporte la Confédération. L’ambassadeur de Suisse à Copenhague, Mauro Reina, a signé les textes lors d’une visioconférence à laquelle participaient le conseiller fédéral Albert Rösti et le ministre danois du Climat Lars Aagaard Møller.

Le 3 septembre 2025, la Suisse et le Danemark ont signé deux accords permettant l’exportation et le stockage de dioxyde de carbone suisse au Danemark. L’ambassadeur de Suisse à Copenhague, Mauro Reina ...
Image: Detec

Ces accords visent à pallier le manque de possibilités de stockage sur le territoire suisse et à établir une coopération plus large dans les domaines du captage et du stockage du carbone (CSC) ainsi que des technologies d’émission négative (NET).

Le Conseil fédéral avait fixé en 2022 l’objectif de conclure au moins deux accords de ce type avant fin 2025. Après l’accord conclu avec la Norvège en juin, celui signé avec le Danemark permet d’atteindre cette cible.

La Norvège a une arme secrète contre le CO2 et la Suisse veut en profiter

Ces mesures s’inscrivent dans le cadre de la loi sur le climat et l’innovation, entrée en vigueur en janvier 2025, qui fixe comme objectif la neutralité climatique d’ici à 2050. En juin, la Suisse avait déjà conclu un accord similaire avec la Norvège. (jah)

Un SUV disparaît dans un trou en Chine
Video: watson
